要裝潢房子！夫妻倆「都不退讓」吵翻了　過來人給建議：比較實際

▲原PO和老公因為裝潢而起爭執。（示意圖／取自unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人對「家」的想像都不太一樣，近日就有網友發文表示，她本以為可以和老公一起打造愛的小窩，不料兩人對裝潢的想法根本完全不一樣，像是她喜歡淺色，但對方卻是偏好深色，如今他們一講到裝潢就會吵架，大家在這塊都是如何達成共識的呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「裝潢夫妻大戰，有人也是為了裝潢吵到冷戰的嗎」為標題發文，提到她最近在裝潢新家，本來以為可以和老公一起打造愛的小窩，沒想到兩人想法根本不同。她說，她心中理想的家，應該是淺色為主，走溫柔、明亮的風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，老公卻偏好高奢感，堅持一定要選擇深色，這樣比較有質感，甚至說原PO喜歡的奶油色很像網美咖啡廳，一下就會退流行了。讓原PO最無奈的是，這間房子的頭期款，是一人出一半，但老公卻完全不願退讓，如今雙方只要說到裝潢，就會開始吵架，甚至一度冷戰，當兩人對於裝潢的想法不同時，大家都是如何達成共識的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「離婚，反正這種到後面也是離婚，因為沒有一個人想妥協」、「兩個都不退讓，那就看誰要把一半錢給對方，然後離婚。要不然就是一個人選一個空間」、「不用大戰，直接離婚，未來還有每一次的不肯退讓，何苦呢」。也有網友建議，「可以考慮找專業的來當和事佬，我之前跟老公對窗簾也是各有各的堅持，後來請人來丈量和幫忙設計提方案」、「我們當初是直接講好公共空間我決定，他房間跟書房他決定，不然真的吵不完，乾脆用地盤分配制比較實際」。