底價大降30億仍沒人要！　小坪頂爛尾樓三度流標

▲淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，從一拍底價84.63億元到三拍底價54.16億元，三度流標。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，從一拍底價84.63億元到三拍底價54.16億元，三度流標。專家表示，該物件太特殊、總價又高，恐怕將淪為萬年流標品。

淡水小坪頂出現今年金額最大宗法拍案，該法拍建案為地上28層、地下5層的爛尾樓，基地面積廣達5065.54坪、建物面積則約1萬7484.35坪，預計9月24日執行法拍，一拍底價高達84.63億元。

據法拍筆錄資料，該爛尾建案為實質債務人為「禾豐泰興業」，其前身為「遠向建設」，背後大股東就是遠東航空前董事長張綱維。

這棟爛尾樓最早名稱是「台北君天下」，之後則改名為「故宮樺福皇苑」，停工多年，現況外觀均未完成，且地下2層、升降電梯嚴重積水，因此該法拍案沒有瑕疵擔保的請求權。

▲遠向建設背後大股東就是遠東航空前董事長張綱維。（圖／ET資料照）

該案一拍底價84.63億元在9月24日執行，無人投標，以流標收場。二拍底價67.71億元在10月22日執行，一樣流標。今（12日）以底價54.16億元，再度流標。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該案下週二公告應買程序，為期3個月，債權人可以申請減價拍賣，但同時債務人也可申請提前結束應買程序，若該案進入四拍，底價最低可以再打8折，約在43億元左右。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該物件太特別、總價高，建物高機率已無法續建，若拆除重蓋又要花大把的拆除費用，該案可能淪為萬年流標品。」

