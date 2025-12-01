30年老屋翻新有補助！　內政部宣布：每棟最高960萬

▲內政部「老宅延壽」補助，室內外空間都可以補助，對象包含30年以上公寓與6樓以下透天住宅，但4種情況不符合資格。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，針對公寓及透天住宅提供多項修繕補助。公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，但有4種情況不在補助範圍內。補助申請最晚須於民國116年12月31日前送件，施工原則以1年內完成為目標。

內政部昨（11/30）在新北市三重先嗇宮舉行全國首場說明會，公布老宅延壽補助項目細節，吸引百餘人參加，包括內政部長劉世芳、先嗇宮董事長李乾龍、國土署長吳欣修，以及民進黨立委與新北市議員多位與會，還有超過40名里長到場。

劉世芳表示，老宅延壽政策旨在解決「人屋雙老」問題，目標在3年內協助600棟30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕補助。

國土署都更建設組長王武聰透過簡報指出，老宅延壽補助涵蓋室內與公共空間，但必須先選擇公共空間項目，才能再加選私人室內空間修繕。

針對公寓公共空間，補助項目包含8類，至少需選3項，每項最高補助65%。其中，增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕40萬元；公共管線更新50萬元；老舊招牌或違建拆除40萬元；屋頂防水隔熱50萬元；外掛空調及管線安全改善40萬元；無障礙設施增設或改善40萬元。

透天住宅公共空間提供4項補助，至少需選1項，包括立面修繕每棟最高100至300萬元、屋頂防水隔熱20萬元、外掛空調安全改善5萬元、室外無障礙設施增設5萬元。

室內修繕補助部分可選3類：居家安全及無障礙設施維修、管線更新（含給排水、電氣、燃氣）、及必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶則最高30萬元。

申請資格方面，4至6樓公寓公共空間須有一半以上住宅使用，且至少1名住戶為65歲以上長者、低收入或中低收入戶、或長照第2級以上且符合居家無障礙環境改善補助對象；私人空間僅限住宅使用，法人不得申請。申請可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人共同推派代表人提出。

透天住宅則須全棟為住宅使用，補助對象不得為法人，申請方式亦需全體所有權人同意推派代表。

王武聰補充，有4種情況不予補助，包括公寓全棟單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。

此外，申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府補助每棟1.5萬元進行初步評估，如因安全疑慮需做詳細結構評估則補助40萬元。若之前已完成耐震評估，則不需再做。耐震評估結果不影響補助資格，主要目的是讓住戶了解房屋安全狀況。

未來說明會場次包括12月4日台北市大同區、12月8日松山區、12月15日嘉義市產業創新研發中心、12月18日新北市板橋區、12月20日中和區、12月24日萬華區、12月29日鶯歌區、12月30日土城區。相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或專線02-7701-9919洽詢。

▼「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。（圖／內政部）

