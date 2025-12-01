ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

30年老屋翻新有補助！內政部「老宅延壽」補助出爐　每棟最高960萬

▲▼台北市,台北鳥瞰,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲內政部「老宅延壽」補助，室內外空間都可以補助，對象包含30年以上公寓與6樓以下透天住宅，但4種情況不符合資格。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，針對公寓及透天住宅提供多項修繕補助。公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，但有4種情況不在補助範圍內。補助申請最晚須於民國116年12月31日前送件，施工原則以1年內完成為目標。

內政部昨（11/30）在新北市三重先嗇宮舉行全國首場說明會，公布老宅延壽補助項目細節，吸引百餘人參加，包括內政部長劉世芳、先嗇宮董事長李乾龍、國土署長吳欣修，以及民進黨立委與新北市議員多位與會，還有超過40名里長到場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉世芳表示，老宅延壽政策旨在解決「人屋雙老」問題，目標在3年內協助600棟30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕補助。

國土署都更建設組長王武聰透過簡報指出，老宅延壽補助涵蓋室內與公共空間，但必須先選擇公共空間項目，才能再加選私人室內空間修繕。

針對公寓公共空間，補助項目包含8類，至少需選3項，每項最高補助65%。其中，增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕40萬元；公共管線更新50萬元；老舊招牌或違建拆除40萬元；屋頂防水隔熱50萬元；外掛空調及管線安全改善40萬元；無障礙設施增設或改善40萬元。

透天住宅公共空間提供4項補助，至少需選1項，包括立面修繕每棟最高100至300萬元、屋頂防水隔熱20萬元、外掛空調安全改善5萬元、室外無障礙設施增設5萬元。

室內修繕補助部分可選3類：居家安全及無障礙設施維修、管線更新（含給排水、電氣、燃氣）、及必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶則最高30萬元。

申請資格方面，4至6樓公寓公共空間須有一半以上住宅使用，且至少1名住戶為65歲以上長者、低收入或中低收入戶、或長照第2級以上且符合居家無障礙環境改善補助對象；私人空間僅限住宅使用，法人不得申請。申請可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人共同推派代表人提出。

透天住宅則須全棟為住宅使用，補助對象不得為法人，申請方式亦需全體所有權人同意推派代表。

王武聰補充，有4種情況不予補助，包括公寓全棟單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。

此外，申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府補助每棟1.5萬元進行初步評估，如因安全疑慮需做詳細結構評估則補助40萬元。若之前已完成耐震評估，則不需再做。耐震評估結果不影響補助資格，主要目的是讓住戶了解房屋安全狀況。

未來說明會場次包括12月4日台北市大同區、12月8日松山區、12月15日嘉義市產業創新研發中心、12月18日新北市板橋區、12月20日中和區、12月24日萬華區、12月29日鶯歌區、12月30日土城區。相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或專線02-7701-9919洽詢。

▼「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。（圖／內政部）

▲▼「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。（圖／內政部）

關鍵字：老宅延壽房產雲都更危老重建

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

30年老屋翻新有補助！　內政部宣布：每棟最高960萬

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，針對公寓及透天住宅提供多項修繕補助。公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，但有4種情況不在補助範圍內。補助申請最晚須於民國116年12月31日前送件，施工原則以1年內完成為目標。

5小時前

韓青年購屋夢碎！首爾30多歲無殼家庭「連年飆升」　53萬戶創新高

最新統計指出，去年南韓首爾30歲至39歲的無屋家庭數達52萬7729戶，創下統計以來新高，反映年輕世代購屋困難加劇。

10小時前

新竹男遭「強制遷離」…2度回社區拔監視器！喊：憲法保障居住權

新竹一名吳姓男子因長期在住處發出噪音擾鄰，遭管委會請求遷離房屋，並由新竹地院法官判決遷離確定，管委會因此依照判決在2樓電梯處架設監視器，蒐證吳男是否有返回住處；吳男對此不滿，直呼「憲法有保障居住權」，提出告訴請求拆除監視器。新竹地院法官審理後，駁回吳男請求。可上訴。

11小時前

大學生租屋聽怪聲以為鬧鬼　一開地下室門驚覺家裡「多一個人」

美國俄亥俄州10名大學生一起租屋生活，但入住之後不斷聽見地下室傳出難以解釋的怪聲，屋裡廚房、浴室抽屜被打開，沒在使用的房間卻亮著燈，還以為遇到靈異事件。出於好奇，他們循著聲音找到地下室一扇被鎖住的門，這才驚覺有一名男子就住在地下室裡面。

11小時前

台南又有社宅開土！ 138戶估2028完工

位於台南市東區的社會住宅「平實安居A」日前終於動工，預計在2028年完工後提供當地138戶居住單元，總工程經費達8億3,625萬，由中央全額投資興建，此外，同樣位於平實重劃區內的「平實安居B、C」也已經動工。

12小時前

高雄議價率飆17.1％六都之冠！房市買氣低迷恐掀價格戰

住商機構25日表示，若房市買氣持續偏弱，全台可能加速走向「價格競爭」。從今年1月至10月的內部成交紀錄來看，六都議價率普遍拉升，其中又以高雄最突出，平均議價空間拉大到17.1％，不僅排名六都第一，較去年同期也多出4.3個百分點，是六都增幅最大的城市。

13小時前

「信貸利率比房貸低」：人比房子值錢？　內行戳破銀行想法

最近有網友在PTT房產板發文，提到自己發現「信貸利率竟然比房貸還低」，引起不少網友的熱烈回應。該原PO表示，現在房貸利率多落在2.5%到2.8%之間，但如果信用評等良好且是銀行的優質客戶，信貸利率甚至能壓到2.3%或更低。原PO還直呼：「這是不是反過來了？難道銀行覺得人比房子值錢？」

14小時前

預算有限只能買郊區房　家人狂怨「買太遠」！內行讚：理性的決定

買房買在蛋黃區通常享有「易漲難跌」的優勢，但是蛋黃區非人人買得起，因此不少人會退而求其次，選擇蛋白區，或是郊區的大坪數房子，就有網友表示，基於預算考量選擇在郊區購屋，卻被一票還沒買房的朋友質疑買太遠。粉專「賣厝阿明 知識+」則表示，在預算有限下選擇郊區，其實是相當理性的決定。

14小時前

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉！達人曝正確用法：否則像在服毒

電子鍋煮飯超方便，不過內鍋表面通常會覆有防沾塗層，使用久了有時會出現刮痕或剝落。家事達人486先生即表示，內鍋塗層若受損確實有潛在風險，他提醒，如果出現刮痕、剝落、變色或不正常凹凸等4種情況，就應立即更換鍋具，因為塗層可能因結構受損而釋放有害物質；此外，他建議清洗時要避免用金屬或鋼刷，以免刮傷塗層；平時烹煮時應維持中低溫，才能保持內膽不受損壞。

14小時前

先自住再轉手「預售屋vs新成屋」！過來人曝2原因　秒選後者

買房是一筆龐大的開銷，需要考慮的條件很多樣，包括地段、價格、生活機能等等，一名網友有2個物件在猶豫，一間是兩年後交屋的預售屋，一間是屋齡3.5年、沒人住過的房子，部分裝潢要重弄，求問怎麼選？對此，信義房屋專家表示，全新且屋齡低的房子，大機率是投資客買的，要注意基礎工程有沒有做好。

14小時前

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

不少社區住戶「搶著當委員？」　..

新竹男遭「強制遷離」喊：憲法保..

學生租屋狂聽怪聲　驚覺家裡「多..

地主全是百億級大亨　雙北3歇業..

哥嫂買2間房！他喊太保守　網搖..

ETtoday房產雲

最新新聞more

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

韓青年購屋夢碎！首爾無殼家庭「..

新竹男遭「強制遷離」喊：憲法保..

學生租屋狂聽怪聲　驚覺家裡「多..

台南又有社宅開土！ 138戶估..

高雄議價率飆17.1％六都之冠

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

預算有限只能買郊區房　家人狂嫌..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

先自住再轉手「預售屋vs新成屋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366