汐止都更爛尾！　「金龍海嘯」害住戶被強逼搬遷

力麒在汐止都更建物外掛上「即將拆除」布條。

▲力麒在汐止都更建物外掛上「即將拆除」布條。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

史上最重打房掀起的「金龍海嘯」，不僅讓房市急凍，陸續傳出建商倒閉落跑事件，現在就連都更案也出現連環爆。在雙北地區有多個都更案的山岳開發建設（簡稱：山岳）去年驚傳跳票，近期位於新北汐止的都更合建案，竟爆出山岳將產權默默移轉給上市櫃建商力麒建設，都更戶收到力麒的民事訴狀，以無權占有為由要求搬遷。「本來等都更，期待新房子，結果連房子都變成別人的了。」驚覺被騙的住戶憤怒地對本刊說，同時委託律師向力麒提告「詐欺。」

「天啊！明明就是合建都更案，現在竟要逼我搬出已經住60多年的房子。」手中拿著法院來的民事訴狀，上面寫著「無權占有」，並要求「拆屋還地」，頭髮早已花白，今年82歲的廖先生氣得發抖地說。

不僅是廖先生，位於汐止忠孝東路與茄苳路一帶準備都更的住戶，有多名住戶都收到來自上市櫃建商力麒建設（簡稱：力麒）提告，要求「遷讓房屋」。原本住戶期待迎來都更後，搬進新房子，卻沒想到因為先前簽都更合約的建商跑路，竟把產權賣給力麒，讓他們都陷入一場都更風暴之中

本刊調查，這片廣達1,500百坪的汐止都更案，原本是山岳開發建設（簡稱山岳）找上當地居民進行都更合建案。沒想到，去年山岳驚傳跳票，最近又傳出董事長捲款潛逃、公司停擺的消息，更讓都更戶傻眼的是，當初山岳以合建名義向住戶取得的土地，卻被悄悄地轉移至力麒名下，取得該土地所有權的力麒打算自行興建住宅，已向法院提告準備趕走住戶們。

山岳開發建設將汐止都更案土地轉賣力麒建設，力麒打算趕走都更戶引發爭議。圖為力麒建設董事長郭濟綱。（翻攝三立新聞）

▲山岳開發建設將汐止都更案土地轉賣力麒建設，力麒打算趕走都更戶引發爭議。圖為力麒建設董事長郭濟綱。

至於目前要趕住戶離開的力麒建設，都更戶則不滿地說，一開始都與山岳談都更，但後來山岳找來力麒成為合件建商，並在2022年8月13日共同舉辦拆屋典禮。「拆屋典禮後，工程卻一直沒進度，我們打電話去問，力麒只表示，請上官網看公告。」都更戶C先生回憶。

等到今年3月，鄰近的另個山岳都更案住戶告知，山岳發生跳票事件後，都更戶們才驚覺都更合建案出問題。「我們發現土地產權已被轉移到力麒名下，立刻找山岳的聯絡窗口，不是離職，就是不見人影。」住戶們紛紛說道。

「一開始打電話到力麒建設，土地開發處的張經理還說，住戶與山岳的約定力麒會概括承受，讓住戶不要擔心，但沒想到後來多名住戶，陸續收到力麒的民事起訴狀，指住戶『無權占有』要求遷讓房屋，大家都陷入不安與憤怒。」廖先生越說越氣。「我等都更等了快30年，一直期待完工那日到來，沒想到山岳卻落跑，現在只希望力麒，本著道德良心，拿誠意出來談。」

多位住戶也一再對本刊表達，「希望力麒能出面，好好跟住戶協商，即便與山岳談的條件打八折，也都可以談。」據了解，為了保障自身權益，該都更案的50戶住戶，已於7月共同委託律師，以「詐欺」提告山岳與力麒。

為向山岳求證，本刊前往山岳登記地址，發現現場玻璃門上鎖，櫃台也無接待人員，按鈴許久後，才有一名女性工作人員緩慢走出，並透過玻璃門間的縫隙詢問，得知是記者後僅表示不回應，又匆匆離開。至於目前與汐止住戶發生糾紛的力麒，本刊多次致電，電話轉來轉去，都無人回應，最後發言人表示：「我們只是買地，山岳之前怎麼跟原地主談的，我真的不清楚。」

本刊前往山岳建設查證汐止都更爭議，一名女性員工（右）透過上鎖的玻璃門縫隙表示不回應。

▲本刊前往山岳建設查證汐止都更爭議，一名女性員工（右）透過上鎖的玻璃門縫隙表示不回應。


