救東區人潮？　黑松公告：降微風廣場租金漲幅、租期再延3年

▲微風廣場。（圖／記者黃克翔攝）



財經中心／綜合報導

黑松資產管理董事會日前同意微風廣場租期延長3年，租金調整下修，自110年10月26日起從現行每年調高3％降至1.5％，租期最後3年再降至1％。由於北市東區出走潮、商圈轉移，法人認為，黑松調降租金、拉長租期，除了可年收近5億元租金，也能讓微風廣場持續招租經營，穩定東區百貨商圈。

飲料大廠黑松擁有不少土地資產，其中位在復興南路4300坪土地，讓微風廣場自民國90年起承租近18年，每年光租金收益可觀，根據黑松年報，單是2018年黑松資產管理公司年營收4.78億。

黑松9日公告，子公司黑松資產管理董事會通過微風廣場的租賃合約，不動產租賃協議書相關修定內容如下：

1、110年10月25日以前租金按原合約。

2、修定租金調幅：以109年10月26日～110年10月25日租金作為基準調整租金，自110年10月26日起～115年10月25日止租金，由原105年8月19日簽訂的不動產租賃協議書商場租金逐年累進調高2.5%，改為1.5%，停車位租金維持不變。

3、延長租賃期：自115年10月26日起延長3年，延長到118年10月25日。

4、延長租賃期間以114年10月26日～115年10月25日的租金，作為基準調整租金，自115年10月26日起～118年10月25日止的租金調幅採商場租金逐年累進調高1%，停車位租金維持不變。

5、其他合約條件維持原合約規定不變動。

由於黑松跟微風相互交叉持股，黑松持有微風約25%股權，微風廖家在今年黑松股東會改選，以「太得投資」取得黑松2席一般董事，席次不變。雙方長期因為是合作夥伴，且為符合大環境市場，黑松資產管理董事會9日因此通過，下修租金年調幅及延長租約。

近年因人潮轉往信義計畫區，屢屢傳出東區名店撤出，或是租金太高，讓房客棄守的消息。因此法人認為，這次黑松主動下調租金漲幅，拉長租期，除了穩定黑松長期收租，也表現出力挺房客的態度，有助微風廣場長久經營，創造合作雙贏的局面，鞏固東區百貨市場。