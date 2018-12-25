文心1號　文心森林特區稀有捷運小宅

▲文心森林公園周邊是台中市傳統豪宅聚落。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

台中市西屯、南屯區是市政、捷運建設的重點區段，五期、七期、八期更是傳統的豪宅、輕豪宅聚落區段，少有小坪數產品推出；「文心1號」在文心路、南屯區角地、推出24至42坪、2房、2+1房、3房的市中心小宅，有捷運更有機能支撐，廣告戶24坪、含車位總價898萬元起，自備68萬元起。主力27坪、含車位主力總價 1018萬元起。

南屯區台中市發展最早的區塊之一，南屯路上機能成熟；南屯路北接七期、南鄰八 期，區段以商辦、銀行聚落為主，加上捷運綠線沿著文心路通行，各項機能成熟，加上文心森林公園、秀泰影城文心店也在走路10分鐘距離內可達 「文心1號」步行至G11站走路僅須5分鐘。基地周邊多為低密度透天住家、以及高密度的換屋型大樓、豪宅，小宅反而是當地的稀有產品。

▲文心秀泰商圈。（圖／萬群廣告提供）

再者，以總價分析產品；南屯路發展的早、周邊多是20年以上的38坪至45坪中古大樓，總價大概1000萬元至1300萬元上下，想換住新大樓，坪數動輒50至70坪以上，總價則在2000至2500萬元以上。換句話說，沒有1千萬、過去幾乎很南進住本區段。

為了區隔市場屬性，「文心1號」強調以豪宅尺度打造貼心公設，邀請知名豪宅設計師劉偉彥、王勝正為建築外觀、公設項目操刀；基地約900坪，規劃地上24樓、地下4樓；臨路退縮5米，在南屯路、文心路上規劃5戶店面，門廳由南屯路進入、車道自南屯路二段400米出入。

▲社區1樓飯店式大廳。（圖／萬群廣告提供）

1樓挑高10米，入門即是飯店式門廳、挑高玻璃、信箱區以及水瀑牆；1至3樓採「立體中庭」，沿著階梯依次設有水池、樹屋、發呆庭等，各樓層間以玻璃帷幕連結視線並增添採光性。3樓為全齡化公設，有小中庭、22米泳池、SPA池、蒸汽室、烤箱、兒童遊戲區、結合媽媽教室的全日餐廳、KTV、相當2間店面大小的健身房、娛樂室，公設項目多達20餘項。此外，頂樓設置有空橋、連結兩棟建築的空中花園、LOUNGE BAR。特別的是，更規劃有洗衣房、整燙區以及晒被區方便大型衣物洗晾，公設項目不僅多元、更顯貼心。

▲「文心1號」3樓中庭景觀。（圖／萬群廣告提供）

購屋者包括租屋族、彰化通勤族，以及看好當地發展，長期南北出差的高階幹部，業務總監黃琍翎表示，這個地段非常稀有，在地累積不少首購、二代置產需求，「長輩買小宅給二代，大家住的近、互相照應的買盤也不少。

標準層單層7戶、3電梯，結構透過正面天井設計，達成戶戶雙面採光，2房室內走道不浪費；客廳搭配落地窗、部分臥室雙面採光。2+1房以上房型有玄關，房型可彈性合併；工作陽台配置洗滌台。

全案配置天花板、燈、以及冷氣孔等輕裝修，並附贈冷暖變頻空調，住戶可選配電視、洗衣機、冰箱等項目。