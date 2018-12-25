ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

文心1號　文心森林特區稀有捷運小宅

ETtoday新聞雲

▲文心森林公園周邊是台中市傳統豪宅聚落。（圖／記者張瑞傑攝）

▲文心森林公園周邊是台中市傳統豪宅聚落。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

台中市西屯、南屯區是市政、捷運建設的重點區段，五期、七期、八期更是傳統的豪宅、輕豪宅聚落區段，少有小坪數產品推出；「文心1號」在文心路、南屯區角地、推出24至42坪、2房、2+1房、3房的市中心小宅，有捷運更有機能支撐，廣告戶24坪、含車位總價898萬元起，自備68萬元起。主力27坪、含車位主力總價 1018萬元起。

南屯區台中市發展最早的區塊之一，南屯路上機能成熟；南屯路北接七期、南鄰八 期，區段以商辦、銀行聚落為主，加上捷運綠線沿著文心路通行，各項機能成熟，加上文心森林公園、秀泰影城文心店也在走路10分鐘距離內可達 「文心1號」步行至G11站走路僅須5分鐘。基地周邊多為低密度透天住家、以及高密度的換屋型大樓、豪宅，小宅反而是當地的稀有產品。

▲文心秀泰商圈。（圖／萬群廣告提供）

▲文心秀泰商圈。（圖／萬群廣告提供）

再者，以總價分析產品；南屯路發展的早、周邊多是20年以上的38坪至45坪中古大樓，總價大概1000萬元至1300萬元上下，想換住新大樓，坪數動輒50至70坪以上，總價則在2000至2500萬元以上。換句話說，沒有1千萬、過去幾乎很南進住本區段。

為了區隔市場屬性，「文心1號」強調以豪宅尺度打造貼心公設，邀請知名豪宅設計師劉偉彥、王勝正為建築外觀、公設項目操刀；基地約900坪，規劃地上24樓、地下4樓；臨路退縮5米，在南屯路、文心路上規劃5戶店面，門廳由南屯路進入、車道自南屯路二段400米出入。

▲社區1樓飯店式大廳。（圖／萬群廣告提供）

▲社區1樓飯店式大廳。（圖／萬群廣告提供）

1樓挑高10米，入門即是飯店式門廳、挑高玻璃、信箱區以及水瀑牆；1至3樓採「立體中庭」，沿著階梯依次設有水池、樹屋、發呆庭等，各樓層間以玻璃帷幕連結視線並增添採光性。3樓為全齡化公設，有小中庭、22米泳池、SPA池、蒸汽室、烤箱、兒童遊戲區、結合媽媽教室的全日餐廳、KTV、相當2間店面大小的健身房、娛樂室，公設項目多達20餘項。此外，頂樓設置有空橋、連結兩棟建築的空中花園、LOUNGE BAR。特別的是，更規劃有洗衣房、整燙區以及晒被區方便大型衣物洗晾，公設項目不僅多元、更顯貼心。

▲「文心1號」3樓中庭景觀。（圖／萬群廣告提供）

▲「文心1號」3樓中庭景觀。（圖／萬群廣告提供）

購屋者包括租屋族、彰化通勤族，以及看好當地發展，長期南北出差的高階幹部，業務總監黃琍翎表示，這個地段非常稀有，在地累積不少首購、二代置產需求，「長輩買小宅給二代，大家住的近、互相照應的買盤也不少。

標準層單層7戶、3電梯，結構透過正面天井設計，達成戶戶雙面採光，2房室內走道不浪費；客廳搭配落地窗、部分臥室雙面採光。2+1房以上房型有玄關，房型可彈性合併；工作陽台配置洗滌台。

全案配置天花板、燈、以及冷氣孔等輕裝修，並附贈冷暖變頻空調，住戶可選配電視、洗衣機、冰箱等項目。

關鍵字：房產文心森林公園文心1號捷運綠線

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3772

台74線熱門匝道沿線　蛋白區買房超輕鬆

市長大選過後，台74快速道路為市府交通建設發展重點！其中，崇德、太原、大里等匝道附近，因現有機能完善及建設利多帶動下，成了熱門移居區域，加上未來地下道填平工程將陸續完工,城市縫合後交通更加便利,吸引不..

12月18日 20:23

//cdn2.ettoday.net/images/3764

遠雄之星系列　祭賞屋抽機票三重回饋

遠雄建設於台中海線推出的遠雄之星造鎮系列產品，推出至今已熱銷千餘戶，為感謝客戶支持認同，將於12/15起推出歲末年終感恩回饋一系列抽獎活動，包括賞屋抽機票、下訂抽日本五天四夜遊行程，不僅回饋客戶，也預..

12月14日 21:07

//cdn2.ettoday.net/images/3729

三井OUTLET PARK試營運　海線房市白熱化

眾所矚目的台中港三井OUTLET PARK搶先試營運，預估每日可吸引逾2萬觀光人次，加上政府政策、重大建設等雙重利多，不僅完善生活機能也嘉惠房市，海線區域後勢發展持續看漲，包括遠雄、勝美、佳鋐、富宇等..

11月29日 19:53

//cdn2.ettoday.net/images/3724

盧秀燕來了！　選後台中74號沿線成購屋主流區域

九合一選舉結果塵埃落定，房市也進入傳統購屋旺季，不少剛性需求買家已陸續出籠賞屋、下訂，從民眾的積極度可看出對於選後房市相當期待，買氣可望延續至農曆年前，台中首購主戰場北屯區，選後隔天看屋人潮更是增加2..

11月28日 10:00

//cdn2.ettoday.net/images/3721

一張表看六都房市政見　北重建設、中南重產經 　

九合一大選終於塵埃落定，六都市長各有變化，台灣房屋智庫整理六都當選市長的房市相關政見和未來利多影響區域。差別在於中、南部強調以產業面改善產經環境，而不是單以重大建設來帶動房市動能，這一點，也是最能打動..

11月26日 14:15

文心1號　文心森林特區稀有捷運小宅

台中市西屯、南屯區是市政、捷運建設的重點區段，五期、七期、八期更是傳統的豪宅、輕豪宅聚落區段，少有小坪數產品推出；「文心1號」在文心路、南屯區角地、推出24至42坪、2房、2+1房、3房的市中心小宅，有捷運更有機能支撐，廣告戶24坪、含車位總價898萬元起，自備68萬元起。主力27坪、含車位主力總價 1018萬元起。

41分鐘前

選舉干擾房市？　台經院：不動產、營造轉趨保守

台灣經濟研究院今（25）日發布最新一期「11月景氣動向調查」，台經院表示，11月營建業受選舉干擾，導致房市買氣降溫，且招標作業、開工延後，未來半年不動產、營造業都轉趨保守看待。

1小時前

「台商回流、資金特赦」房市將回溫？　台經院：僅豪宅與商用不動產！

台灣經濟研究院今（25）日發布最新一期「11月景氣動向調查」，針對明年未來房市走向，台經院研究員劉佩真表示，受台商回流影響，商業不動產可能會有不錯的表現，但一般住宅部分則仍維持持平表現。

1小時前

「貝殼找房」助擴增633間　住商總店數將達1,705間

在平安夜的今（24）日，也是最資深房仲品牌「住商不動產」屆滿40周年的前夕，該公司董事長吳耀焜在此時宣布，明年將住商與旗下品牌總店數將達到1,705間。吳耀焜表示，受惠與亞太區科技業成長TOP1的「貝殼找房」合作，住商中國將大幅擴增633間，加上其他店數成長，預計明年將成長999間，且住商中國營業成長幅度將高達5成以上。

18小時前

2019房市「 賣方高築牆，買方難稱王，大戶廣積糧 」

19小時前

讀者迴響

熱門新聞

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

全聯會籲「廢除重稅」否台灣將大..

明年「3低1高」　讓利仍是成交..

自住撐場　全年站穩28萬棟　近..

全聯會：政府應訂「3高1低」房..

「貝殼找房」助擴增633間　住..

住商40年　I-EASY行動門..

市府進駐安平區　房價8年狂漲5..

未來半年房市預測　「商用起」、..

住的奢華不是看「裝潢」　而是要..

最新新聞更多

文心1號　台中豪宅區稀有捷運小..

2019「 賣方高築牆，買方難..

住商40年　I-EASY行動門..

自住撐場　全年站穩28萬棟　近..

房價上漲　國人購屋年齡老5歲

微笑台北　自備66萬輕鬆買三房

投資海外　2步驟避免被吸金

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

雲想　租不如買　自住出租兩相宜

中美貿易戰衝擊　房地產為避險標..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366