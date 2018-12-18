台74線熱門匝道沿線　蛋白區買房超輕鬆

▲台74快速道路現有機能完善及建設利多帶動下，成了熱門移居區域。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

市長大選過後，台74快速道路為市府交通建設發展重點！其中，崇德、太原、大里等匝道附近，因現有機能完善及建設利多帶動下，成了熱門移居區域，加上未來地下道填平工程將陸續完工,城市縫合後交通更加便利,吸引不少建商競相推案，而案場周平均來客數達4、50組，買氣十分熱絡！

沿台74線來看，崇德匝道下來，享現有崇德、洲際雙商圈，未來可直上國道一號、四號，投資方面則有北台中首座影城百貨「運動休閒產業園區」落腳於此，地段發展大好，永福「洲際W」基地距崇德匝道不到100公尺，產品規劃2-4房、27-45坪，目前主推3房含平面車位總價1100萬元有找，詢問度相當高，近期接待中心及樣品屋將以嶄新風貌吸客，自公開來已售6成。

太原匝道下匯聚軍功、樹孝、東山三大商圈，緊鄰大坑風景區、旱溪、大里溪，因此景觀宅推出密集，近來價格已站穩上二字頭,目前惠宇「開朗」新案開價23-27萬更是挑戰區域新高,而在1字頭大樓產品中，「總太2020」自市府標案取得12000坪基地堪稱區域最大指標案；鄰近太原匝道、立功街的「青上森」 規劃地上十五層、地下二層，住家35-48坪，3～4房，也是區段指標案。

大里在軟體園區進駐及大康橋計畫等利多發酵下，人口成長幅度顯著，市府加速大里北出及南入雙向匝道、連接國一並增設草湖交流道等銜接工程，房市持續加溫。面對大康橋計畫的水岸宅「興大康橋」規劃22至37坪的2到3房，2房主力總價623至876萬元、3房901萬至1201萬元，未來充滿補漲潛力。

而位於74號旁、台中高鐵站特定區，隨著住宅機能陸續到位，房價也持續站穩2字頭； 先建後售案、訴求花園宅的「佳福i幸福」，社區內外享有大片綠意，戶戶邊間、衛浴開窗，外觀深窗設計，27~40坪，每坪開價22萬元起。