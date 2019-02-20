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暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組

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▲老爸好眼光選「佳茂敦品」，孩子快樂成長、太太過貴婦生活，在家地位全面進化！（圖／翻攝自影片）

房產中心／綜合報導

許多人偏好住在單純且寧靜的居住環境，讓人覺得舒心又舒服，然而若家庭成員有小朋友，生活機能及交通便利性可能就得列入考量，像是放學後的接送時間若要一兩小時，還要避開塞車不遲到，每天勢必得比別人早出晚歸，甚至冬天天還沒亮，就得把小孩從暖暖被窩叫醒，睡眼惺忪下胡亂吃完早餐匆匆趕著上班上課，光想都覺得心疼～現代人生活步調緊湊，工作生活兩頭燒，「通勤」不只耗費時間，而且還會牽動全家人的行動，讓大人小孩時常處於焦慮狀態。因此，許多家庭客購屋首選「學校就在樓下」、「有公園綠地」、「交通便利」的純住宅建案，為生活品質加分。

房市修正後買氣回檔，好區域好產品漸漸趨於合理價，吸引自住客賞屋購屋。台中佳茂敦品文教精品宅，千坪綠地、9年國教為鄰，全家免於通勤的舟車勞頓之苦，3分鐘抵達捷運站，5分鐘前進台中市區，南來北往四通八達，若每天省下2小時通勤，一週就多了14小時的親子共處時光，真實感受全家進化幸福勝利組hen有感！

▲▼2019大發！暖爸人生最正確的決定　全家進化幸福勝利組。（圖／業者提供）

▲佳茂敦品位於特色小學新光國小旁。（圖／業者提供，下同）

文教學區精品宅　孩子不再熊貓眼

現代孩子競爭壓力大，學業、才藝忙不完，若跨學區擠進明星學校，勢必得犧牲孩子的睡眠及休息時間，佳茂敦品建案位於台中家長擠破頭也想送進去就讀的童話風特色小學－新光國小旁，加上同樣大熱門的新光國中也在100公尺內，9年國教都在5分鐘距離內，省下的時間讓發育期的孩子多睡半小時，揮別熊貓眼、大大提升學習力。

▲▼暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組。（圖／業者提供）

進駐好學區，生活圈自然跟著升級！佳茂敦品位於新光重劃區核心，道路寬達20米，週邊三校園、雙公園還有自行車道，享受區域最高綠覆率，兒童遊憩、運動設施應有盡有，周末可與孩子共度悠閒時光，愛孩子就從陪伴做起。

▲▼暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組。（圖／業者提供）

▲▼2019大發！暖爸人生最正確的決定　全家進化幸福勝利組。（圖／業者提供）

便捷交通網絡　實現全台一日生活圈

除了優質的生活環境，該案地理位置絕佳，學區生活圈機能自然不在話下，下樓就有U-bike，且出入交通網絡便捷性高，輕鬆連結中部各大景點、市區，像是距離捷運紅線太原站3分鐘，5分鐘可上74快速道路輕鬆前進台中市區、高速公路、七期重劃區、彰化等地，15分鐘可抵達台中高鐵站，南來北往暢行無阻，實現全台一日生活圈。

▲▼暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組。（圖／業者提供）

▲▼暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組。（圖／業者提供）

戶戶雙衛採光　豪宅團隊精品設計

佳茂敦品是由最懂上流生活享受的七期豪宅團隊規劃設計，採飯店級三進式門廳、氣派大廳挑高7米8極具大器風範，全社區共81戶全為39坪純3房設計、雙衛浴、戶戶邊間享大面採光通風與美景，住起來超「素喜」，超大棟距、社區謙退零店面以維護住戶生活品質與隱私，公設更規畫了媽媽教室、健身房、瑜伽教室、時髦夜店系交誼廳、閱讀室、空中花園等，打造齊質人文社區，讓老婆過得像貴婦一樣好命，即使不穿戴名牌也自帶人生勝利組的耀眼光芒，超人暖爸的精準眼光肯定令眾人崇拜，從此盡享天天與家人共度的美好居家時光。

▲▼暖爸人生最正確的決定　入主「佳茂敦品」全家晉升人生勝利組。（圖／業者提供）

【基本資料】
佳茂敦品官網>>>
 佳茂敦品FB>>>
基地位置：太平區新興路172號
基地規模：665坪
戶數規劃：81戶
產品規劃：3房
樓層規劃：15Ｆ／Ｂ3
公 設 比：約33%
連絡電話：04-23913555
投資建設：佳茂機構.和茂建設
建築設計：黃郁文建築師事務所
企劃代銷：芯曜廣告

關鍵字：台中佳茂敦品房產

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