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台北雙子星開發案結標　香港和馬來西亞外資團隊勝出

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▲▼南海集團記者會。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台北雙子星開發案，香港和馬來西亞外資團隊勝出。（圖／記者陳韋帆攝）

財經中心／綜合報導

總投資金額超過600億元的台北雙子星聯合開發案今天（27日）進入最後價格標作業，由外資團隊南海發展公司和馬頓公司勝出。業者表示，「台北CITY ONE」目前規劃商場占40%、辦公室占47%、旅館占13%，整體開發時間預估至少五至六年。

台北雙子星聯合開發案10月初截標後，由本土團隊藍天電腦和宏匯集團，以及外資團隊港商南海發展與大馬商馬頓公司上演雙龍搶珠局面。

最後一輪價格標評比分數有三項目，分別為C1、D1基地地主最低分配比率，以及每月每坪給地主的回租租金。權重分布上，地主分配率各占35%，租金占30%，也就是說，兩個團隊若分配給地主的產權越多，願意向地主租回產權來經營的租金越高，得分就越高。

先前本土團隊藍天電腦和宏匯集團展現高度企圖心要爭取，不過在27日「最後價格標作業」，由香港與馬來西亞所組的外資團隊勝出。業者表示，會將該案取名「台北CITY ONE」，不僅將新零售概念帶入台灣，外部設計也會聘請荷蘭知名建築團隊MVRDV與台灣陳廷杰建築師事務所。

業者說，「台北CITY ONE」目前規劃商場占40%、辦公室占47%、旅館占13%，整體開發時間預估至少五至六年。其中，商場的部分將由柏威年集團營運，旅館交由萬豪國際集團，辦公室營運由瑞普萊坊管理。

關鍵字：台北雙子星南海發展公司馬頓公司藍天電腦宏匯集團

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