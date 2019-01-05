室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

文／饒允政 綠裝修專家

室內裝修工序繁雜、華麗設計的背後，往往是一群人揮汗工作的成果，而工班師傅的辛勞較鮮為人知。裝修的過程中有幾個重要的角色，設計師、工班、建材商、設備商，在執行裝修時工班的工作環境是最糟糕的，空氣污染及環境髒污有時都處於超標狀態。

像是初期進場的泥作、木工及油漆師傅等，長期處在高粉塵、高甲醛、高揮發性有機化合物、高噪音等等的惡劣環境中，對其呼吸系統、皮膚、眼睛、耳朵聽力會造成永久性的傷害。

然而因為台灣缺少相關的工會組織，而造成工班的權益往往難以伸張，沒有工會的支援，工班陷入惡性循環，不斷面臨著高污染的工作環境，卻又無法更改現狀。

在論文研究中指出，施工現場的粉塵平均值多數低於法規標準，但最高時可高達平均值10倍以上，且進行肺功能測定中，高達1/4樣本人員皆有出現通氣障礙。以上肺功能降低，多與抽菸習慣、工作年資等等有關。工班長時間將身體曝露在木屑粉塵及有致癌的甲醛環境下，每吸一口氣，就是對身體的一次傷害！

因此裝修的整個流程中，工班的健康是最需要拿放大鏡來仔細審視，千萬別讓平凡而幸福的家庭，因為職業變得終身後悔的決定。

●饒允政：現任台灣綠建材產業發展協會理事長，推動綠建材產業已近二十個年頭，並連任兩屆理事長，同時也是「全球綠認證機構」的發起人，推動「GD綠裝修認證」以「還給每個人健康的居住空間」為職志。