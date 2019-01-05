ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

ETtoday新聞雲

▲▼論文研究中指出，施工現場的粉塵平均值多數低於法規標準，但最高時可高達平均值10倍以上，且進行肺功能測定中，高達1/4樣本人員皆有出現通氣障礙。（圖／資料照）

文／饒允政　綠裝修專家

室內裝修工序繁雜、華麗設計的背後，往往是一群人揮汗工作的成果，而工班師傅的辛勞較鮮為人知。裝修的過程中有幾個重要的角色，設計師、工班、建材商、設備商，在執行裝修時工班的工作環境是最糟糕的，空氣污染及環境髒污有時都處於超標狀態。

像是初期進場的泥作、木工及油漆師傅等，長期處在高粉塵、高甲醛、高揮發性有機化合物、高噪音等等的惡劣環境中，對其呼吸系統、皮膚、眼睛、耳朵聽力會造成永久性的傷害。

然而因為台灣缺少相關的工會組織，而造成工班的權益往往難以伸張，沒有工會的支援，工班陷入惡性循環，不斷面臨著高污染的工作環境，卻又無法更改現狀。

論文研究中指出，施工現場的粉塵平均值多數低於法規標準，但最高時可高達平均值10倍以上，且進行肺功能測定中，高達1/4樣本人員皆有出現通氣障礙。以上肺功能降低，多與抽菸習慣、工作年資等等有關。工班長時間將身體曝露在木屑粉塵及有致癌的甲醛環境下，每吸一口氣，就是對身體的一次傷害！

因此裝修的整個流程中，工班的健康是最需要拿放大鏡來仔細審視，千萬別讓平凡而幸福的家庭，因為職業變得終身後悔的決定。

●饒允政：現任台灣綠建材產業發展協會理事長，推動綠建材產業已近二十個年頭，並連任兩屆理事長，同時也是「全球綠認證機構」的發起人，推動「GD綠裝修認證」以「還給每個人健康的居住空間」為職志。

關鍵字：饒允政綠建材健康綠建築綠裝修裝潢

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

室內裝修工序繁雜、華麗設計的背後，往往是一群人揮汗工作的成果，而工班師傅的辛勞較鮮為人知。裝修的過程中有幾個重要的角色，設計師、工班、建材商、設備商，在執行裝修時工班的工作環境是最糟糕的，空氣污染及環境髒污有時都處於超標狀態。

1小時前

安康平宅「醜小鴨變天鵝」　參賽18屆台北老屋新生比賽

安康平宅重建為興隆國宅分1、2期，而1、2期之外老屋則選擇「整建維護」方式進行整修，縮短了工期與經費，此次更參加第18屆台北老屋新生大獎，希望可作為北市「老舊公寓」整建維護示範，藉以提供「重建」以外的配套方式，解決老屋問題。

4小時前

8字頭板新特區開價豪宅　實價揭露2次跌破60萬大關

房市進入盤整期已經第5年，隨著去（107）年9合1選戰結束，市場紛紛喊出回溫、回穩等消息，但根據內政部實價登錄揭露，新北市地王板橋區的新板特區，曾位居新北十大豪宅的指標建案「國家世紀館」，成交單價由每坪最高的81萬元一路下滑，甚至最新兩筆成交紀錄都是5字頭成交行情。

17小時前

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

台中市水岸整治有目共睹，繼柳川、綠川成功後，大里區中興大學後側旱溪支流的「大康橋計畫」同樣受到當地民眾歡迎；瞄準台中市難得的水岸親水休憩價值，「興大康橋」推出22坪至37坪小宅規劃，在水岸用地有限、河岸景觀無價的條件，加上房價仍處於低點，未來捷運建設加持房價仍有增值空間。

17小時前

佳福i幸福　分棟管理打造高質感首購宅

台中高鐵特區是全台旅客進出量第二、僅次於台北車站的高鐵站點；近年重劃住宅區街廓成形、發展逐漸成熟，房價從1字頭站穩走向2字頭，房價仍屬於高CP值區段。「佳福i幸福」位處東側段住宅區、訴求「花園宅」、各有棟距與綠意；並以強調「 分棟管理、單層戶數少」與高坪效特色，與一般首購型產品有所不同，總價650萬元起。

17小時前

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

如果你是置產客，在離火車站8分鐘車程、未來捷運站5分鐘距離，只要準備10萬元自備、再提供84期零利率貸款，就可以買下70坪、由建商提供包租代管的商辦，且年投報率達7%，你會不會心動？「飛飛想」就是這樣的商辦銷售產品，東驊建設推出長效包租策略，看好八德捷運未來發展與創業商辦的商機，提供給置產客與創業青年的煤合平台。強調「銀行只要審核的過，剩下的就是建設公司幫你」。

18小時前

大巨蛋柯P綠燈放行？　遠雄駁斥是被刁難而且「強人所難」

台北大巨蛋3日第4度進入台北市都市設計審議會闖關，經過長達4小時的會議後，終於有所進度，但也一度遭質疑放水，柯文哲也在4日表示，不管怎樣都會有人批評，但遠雄發言人楊舜欽今日發表聲明反駁。楊舜欽表示，此次都審根本沒有放水，反而遭到刁難，甚至議題還擴散了，他針對「模擬人數」、「大客車容留數量」、「交通規劃範圍」、「災害模擬」、「模擬參數及基準」五大項目提出反駁。

19小時前

兩岸「A辦」需求強勁　台北空置率9％將持續下降

戴德梁行3日於上海發布研究報告指出，目前台灣與中國大陸兩岸商辦需求上升。其中台北、北京、上海等城市，因產業轉型，TMT（科技、媒體和電信）、金融等產業需求上升。戴德梁行表示，目前台北平均空置率為9％，但根據過去因產業轉型，預估2019年A辦將持續展現強勁需求，空置率也將持續下降。

1月4日 10:45

自己的豪墅自己蓋　台南地價六都最低交易熱

根據實價登錄資料統計，2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二，預估全年總件數應可超越2015年高點，信義房屋表示，整體台南土地單價平均六萬多元，地價較高的中西區平均每坪約27.3萬元，台南除了建商購買之外，屋主購地自建也蔚為風潮，另外隨著台商回流，也漸漸有輕工業者到台南購買工業用地。

1月3日 19:21

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相搶購

丞石建築「好室研研」以別出心裁的日式接待會館、於新北市土城打響名號，打出最上乘的豪宅建材規劃，與土城唯一的防水10年保固，產品規劃頗受各界好評，上月甫推出限量30戶的早鳥優惠活動後，吸引不少民眾關注。丞石建築推案素來採取不二價銷售，此次推出早鳥方案旋即造成一股賞屋熱潮，吸引不少死忠客戶特地從鶯歌北上。

1月3日 19:17

讀者迴響

熱門新聞

土城再增8.45公頃住宅區　說..

土城房價CP值差？　網：逆襲沒..

室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

大巨蛋柯P綠燈放行？　遠雄駁斥..

板橋頂級豪宅　單價2度跌破60..

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

18屆台北老屋新生　安康平宅也..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

最新新聞更多

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

全年量增　2018全台交易量可..

DODO HOUSE低總價優質..

潭子房市熱　土地漲幅首度超越北..

選後買氣回籠12月增1成　高雄..

「佳瑞遊CITY」　788萬起..

四季文華　北12期文修公園旁首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366