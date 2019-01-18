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不動產買賣和租賃　日本關東關西不一樣

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▲日本房地產已成為台灣民眾海外置產首選。(圖／台灣房屋提供)

文／藍文強

日本不動產一直深受國人喜愛，從東京不動產引起的熱潮，到現在有投資客在全日本搜尋標的物件，最主要的標的還是集中在東京不動產及大阪不動產的身上。喜愛東京不動產的原因不外乎是東京的首都機能，基礎建設完備，交通發達便利，又是全日本的經濟政治中心，2020還有東京奧運等題材；即使目前東京房地產價格已經居高不下，還是有海外投資人一直在東京尋找理想的物件。

另外，喜歡大阪不動產的投資人則是因為大阪房地產較親民的價格，較高的投報率，由於精華區域較小以及提供的物件量少，導致大家都在等物件，一有好的物件上架立即秒殺，再加上最近賭場議題及大阪要再度舉辦世界博覽會，讓大阪不動產也出現一群死忠的支持者。

只是，大阪和東京兩個地方的不動產文化大不一樣！

其實這兩個城市，除了彼此存在著競爭意識外，也很明顯感到人文風情的不同，而這些差異，也逐漸讓不動產租賃及交易產生了所謂關東、關西方式。東京不動產的交易方式其實和台灣相當類似，包含買賣不破租賃以及對於租客的押金的移轉方式，都是由前任屋主完整的移交給新的屋主；而大阪等關西地區，前任的屋主會將房客的押租金放到自己的口袋，並不會移交給新屋主，等到房客要退租時，再由新屋主退還房客之前繳付的押金。是的！你沒看錯！關西地區的新屋主是要幫舊屋主負擔房客的押金

另外，在租賃契約上東京和大阪也存在著些許不同，一般東京的租賃契約大概是兩年，新的承租人承租時通常會給一筆「禮金」，習慣上大約是一個月的租金（有時也會看狀況，像是有些屋主不收禮金），等到兩年租約期滿要再續約時，也會有一個續約金叫做「更新料」，大約也是一個月的租金，所以一般來說，東京的屋主每年可能會收到13個月以上的租金，這應該也是東京不動產為什麼那麼吸引華人投資日本的關係吧！

但是，在大阪等關西地區，因為經濟發展不如東京發達，移入人口沒有那麼強勢，在出租的需求上可以有比較多選擇，為了要讓屋主盡快招到租客，大阪的屋主一般是不收禮金的；還有租賃契約也很不同，東京是兩年更新一次租約，大阪方面若是屋主和租客沒有意見，每兩年就會按原租約自動續約，所以也不會有更新料這種東西。

●藍文強：不動產經紀人考試及格，現任國際東京不動產業務經理，幫助想要在日本置產或投資的朋友找尋心目中理想的日本不動產；並協助已經有日本房地產的朋友，迅速銷售在日房產。

原刊於國際東京不動產投資顧問公司，授權轉載

關鍵字：藍文強日本不動產投資房產

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