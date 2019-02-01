桃園八德重劃區最高CP值！　「合雄M」貫穿國道機場超便利

▲合雄建設推出「合雄M」建案，吸引不少購屋族目光！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄攝）

▲位在桃園的八德重劃區由於交通便利、生活機能佳，合雄建設推出「合雄M」建案。

許多人在外地工作，雖然身在國外但依舊心繫家鄉，有許多台商紛紛回台購屋，並看準有潛力區域置產。而位在桃園的八德重劃區由於交通便利、生活機能佳，合雄建設推出「合雄M」建案，吸引不少購屋族的目光！

合雄M專案經理林亮安表示，八德重劃區靠近國道二號，所以它距離新北中永和很近，周邊還有國道二號可以貫穿國道一號跟機場的部份，距離新竹竹北都非常方便。

▲▼八德重劃區靠近國道二號，周邊還有國道二號可貫穿國道一號跟機場，非常方便。

林亮安提到，八德主要發展是G01捷運站和北區活動中心，甚至更早期的中央大學預定地，以及廣豐特區的發展，現在也有賣場家樂福、美食街和電影院，帶動整個八德的生活機能。

林亮安表示，「合雄M」建案分為三期，擁有近千坪的花園中庭，有豐富多元公設，658萬可入主兩房並含車位，內部建築規劃出二至三房空間。林亮安表示，兩房是29坪至30坪，三房部份則是41到45坪，建材使用中控樓板可以降低噪音，並保有將近420坪的中庭花園，有挑高六米八的大廳以及閱讀室、健身房等，合雄對於施工的品質細節相當用心。

▲▼「合雄M」建案分為三期，擁有近千坪的花園中庭，有豐富多元的公設，內部建築則規劃出二至三房空間。

已購客戶王先生表示，他長期做個人工作室在外面租房子，常需要到外面跟客戶開會，合雄M離交流道很近，整體的交通都算方便、生活機能也很完善，加上這裡的整體規劃舒適的環境，又是一個新的生活圈，他很蠻嚮往這樣的生活。

已購客戶廖先生表示，因為他多年在外地工作，回台灣希望有自己的家，最近發現合雄在八德擴大都市計劃區這個新的區域，覺得交通真的很方便，從交流道下來就到達擁有大花園社區的地方，而且又有捷運及很好的採光，現在終於可以成為合雄M的主人，覺得非常開心。有了合雄M的出現，連結便利交通網絡，再加上建築本身多重優勢，要帶給住戶最舒適的居住環境。

合雄M基本資料

官網網址：http://hexiong-m.mms.show/

FB網址 ：https://www.facebook.com/161647421447563/

基地位置：桃園市八德區廣興二路與中正北路口

基地規模：1286.83坪

戶數規劃：住家196戶；店面6戶

產品規劃：兩房29坪 / 三房39-41坪 / 大三房45坪

樓層規劃：地上14、15樓；地下三層

公 設 比：31.96%

連絡電話：03-3658996

投資建設：合雄建設

建築設計：徐瑞燦建築師事務所

企劃代銷：圓石灘廣告