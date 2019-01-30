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搬家三大重點：價格、前後注意事項、打包技巧

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▲▼搬家三大重點：價格、前後注意事項、打包技巧。（圖／崔媽媽基金會提供）

文／崔媽媽基金會

找了搬家公司卻不知道要如何接洽嗎？搬家公司說的事情聽得霧煞煞、哪些要收費哪些不收費？搞得您一個頭兩個大嗎？

崔媽媽基金會針對三大重點：搬家價格、前後注意事項及打包技巧等，分享讓您知道。

一、搬家價格

1、搬家公司計價方式一般有「以車計價」、「包價制」兩種方式：通常是用3.49噸的車型來進行報價。
●以車計價：【（搬運時實際出車數）×（每車單價）】＋其他費用
●包價制：搬家公司依搬運清單數量，以固定金額為總價承攬
※價格低不是唯一考量，常見的事後糾紛就是事前報低價，搬遷過程再收取其他費用。

2、哪些費用是需要另收服務費？以下列出有可能需要加收費用的狀況
●新居及舊居之樓層且有無電梯？地下室限高高度？
●是否為樓中樓或需轉乘二次以上的電梯？
●貨車停車位置距離樓梯口或電梯口約幾公尺？
●是否需協助傢俱拆裝或物品打包及傢俱包裝？
●有無特殊貴重傢俱家電？例如：古董易碎品、原木傢俱及大尺寸電視。
●有無特殊大型傢俱家電？例如：大尺寸魚缸、大型衣櫃、加大床組。
●有無超重傢俱家電物品？例如：鋼琴、金庫、大理石桌面。
●是否有需要廢棄物處理？
●冷氣是否需要拆卸？
●是否安排在特殊時間搬遷？
●是否有特殊地形？例如：階梯或斜坡

二、搬家前、後

1、敲定搬遷日期：通常包括遷出時間和入宅時間。若非上班時間，部分搬家公司會另外收取費用。
2、物品先做分類：需要丟棄、分送親友、貴重品及易碎品，各分類整理。
3、處理丟棄物品：聯絡環保局或直接詢問搬家公司如何處理相關物品。
4、開始搬運前，與當天帶班的師傅再一次確認所有搬運的物品及費用是否與先前的報價一致，有無臨時搬運狀況需增加費用。
5、搬運前先確認是否為空車，物品卸下後也應檢視車輛是否還有遺漏物品。

三、打包技巧

1、先準備一張清單，簡要列出各個房間需要搬運的物品，可用「區域／物品」分列。
2、提前取得可打包的紙箱和包裝材料。
3、箱子上做好標記，例如：裡面裝了什麼、是否為易碎品、空間位置。
4、用不到的東西，先裝箱，可按使用的頻率、重要性，再分類打包。
5、日常用品最後裝箱，同時也可以先整理出一週內必要物品裝在一起，（如公事用品、盥洗用品、衣物..等）或者用一個小的行李箱另外打包，且於箱外註明、做記號，以利找尋。
6、櫃子類的家具，抽屜中的物品都需要清空，以免搬運中掉出或散落。
7、易碎品要裝箱，儘量用氣泡布、包裝紙或保麗龍做隔層，且不留任何空隙，於箱外特別註明告知易碎品。
8、現金或貴重物品自行攜帶，以免因搬家忙亂不慎遺失造成誤會。

●崔媽媽基金會，起源於無殼蝸牛運動，從1989年一路走來，自許成為大眾的「居住保姆」，關心面向涵蓋租屋服務、搬家評鑑、社區發展、居住扶助、居住政策等。

關鍵字：崔媽媽基金會搬家

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