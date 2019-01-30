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寒流來囉！　溫暖、安全都要兼顧！

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▲▼寒流來囉！溫暖、安全我都要！（圖／崔媽媽基金會提供）

文／崔媽媽基金會

阿米終於等到元旦連續假期可以北上找好姐妹玩！一年前小婷考上台北的大學，成為北漂青年後，兩人便很難約見面。雖正值寒流來襲，難得能在小婷租的小窩，天南地北聊是非、追劇自拍聽音樂，也無法擋住愉快的假期。

阿米出遠門必留下朋友的聯絡方式並準時回家。但這次過了假期結束的時限仍沒回家，也失去聯繫。阿米父母焦急求助小婷的學校並北上尋女，卻傳來惡耗：校方請鎖匠開門，發現兩人皆氣絕多時。

調查發現熱水器設於室外陽台，使用瓦斯的傳統「屋外型（RF式）」，但房東加裝氣密窗，形成密閉空間，且未安裝熱水器強制排氣管；天氣寒冷，小婷洗澡時，屋內門窗又緊閉，熱水器燃燒瓦斯產生的一氧化碳滯留，導致套房內兩人意外身亡。

小婷父母辦理退租時，房東卻不退還押金：「你女兒使用不當，讓我房子變成凶宅，押金抵我的損失都不夠！」

小婷的父母悲憤不已，愛女寶貴性命都斷送了，還要賠償房東的「損失」？難道房東沒責任嗎？

提供合於居住且安全的環境，是房東的責任

「屋外型（RF式）」熱水器裝在通風良好的室外並不危險，但房東在陽台加裝氣密窗，又無強制排氣管，熱水器燃燒產生的一氧化碳累積室內造成中毒。崔媽媽基金會義務律師王福民認為，這不是房客的過失，無須負擔損失，房東不應以此為由扣抵押金，作為賠償。

王福民律師說，依民法第423條規定，房東交付給房客的出租房屋設施，應當符合一般人之生活起居之用且符合安全。消防法也明文規定熱水器擺放位置；該房東明顯違反法規，如今造成房客死亡，可能構成刑法第276條過失致死罪。

如何阻止憾事發生？

國內常見的熱水器，大致可分成「屋外型」（RF式）、「強制排氣型」、「電熱水器」、「太陽能熱水器」等類型。多數一氧化碳中毒意外，都是在通風不良環境下使用「屋外型」（RF式）所造成的，例如陽台加裝窗戶、吊掛過多衣物，都容易阻絕空氣流通。若對於居住處通風環境有疑慮，建議改換「強制排氣型」、「電熱水器」才是上上策。

房東或房客均須特別注意熱水器及瓦斯桶的位置及使用方式，判斷是否有一氧化碳中毒的危險性，除了能避免擔負法律責任，更重要是防止悲劇發生。

●崔媽媽基金會，起源於無殼蝸牛運動，從1989年一路走來，自許成為大眾的「居住保姆」，關心面向涵蓋租屋服務、搬家評鑑、社區發展、居住扶助、居住政策等。

關鍵字：崔媽媽基金會熱水器

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