選後全力拚經濟　專家：量增價穩可伺機進場

▲信義區鳥瞰圖。（圖／記者張瑞傑攝）

財經中心／綜合報導

九合一大選結束，地方政治版圖雖然重新洗牌，但選戰激情終於恢復寧靜，因選舉而受到壓抑的房市觀望氣氛也隨之獲得解放。由於緊接而來就是年底至明年農曆年前的購屋旺季，不少購屋民眾都很關注，這波房市修正究竟結束了沒？即將到來的2019年房市會怎麼走？現在進場真是最佳時機？

回顧房市自2014年高點反轉至今，已歷經了整整4年的修正期；第一個2年，在買賣雙方激烈對峙下，成交量降至冰點，並於2016年創下24.5萬棟的移轉新低量，但自2017年起，市場僵局終因賣方讓利而打開，在自用族群「進場但不追價」下，「量緩增價盤整」成了第二個2年的房市主旋律。

展望2019年，房地產業者普遍認為，房市自2016年出現史上最低交易量之後，近2年買賣移轉棟數都有在緩步增加，價格則是自今年起回穩，「量增價穩」顯示房市已經落底。隨著選後因不確定性因素消失，建商勢必把握年底購屋旺季加碼促銷，預料將激勵觀望的剛性需求進場，交易量會再進一步放大。

房地產業者指出，房市緩跌4年，累積的觀望買盤超過7萬戶，交易量能已在2018年逐漸釋放，隨著房市逐漸站穩腳步，選後除了會湧入更多首購買盤，換屋族也會進入讓利較多的新成屋市場，稍稍緩解餘屋問題。整體而言，2019年雖仍將是「價穩量增」的一年，但已不必擔心房市崩跌。

業者樂觀預估，這次選舉後期出現不少意料之外的發展，已讓台灣社會了解到，經濟與民生議題才是人民最關注的事情。2019年雖然沒有選舉因素干擾，但卻是2020總統大選的前哨戰，政府不但不會再打房，還會在經濟議題上釋出政策利多，這也將有助於房市築底更完整，並帶動房市交易量大增。

在價格方面，隨著交易量放大，今年除了部分餘屋量仍大的區域，多數地區的房價都已陸續出現止跌訊號，尤其是雙北市蛋黃區的低總價產品，在買氣熱絡帶動下，房價已率先止跌，甚至小幅上漲，不過，隨著房市復甦力道轉強，建商也會趁機大舉獵地推案，若建案開高價的行為不知收斂，恐將延長房價盤整時間。

商總不動產交易委員會主委謝坤成則指出，今年因有地方選舉，各地政府都在選前同步宣布凍漲地價稅，並調降稅率，其中，台商大本營的台中市調降幅度最高，達6.36％，其次是台北市，降幅也有約6％，當持有稅的負擔變小，將有利於刺激高總價市場，以及換屋、置產族群買氣出籠。

謝坤成指出，2018年不動產相關的官方統計數據都出現正成長，除了住宅建照核發宅數、建商購地金額等指標，有機會創下近年新高，6都買賣移轉棟數與雙北市房價也都較2017年成長，加上游資充沛、利率維持低檔，已帶動資金流向不動產，隨著房市動能全面恢復，預估今年不動產移轉棟數將會接近28萬棟，距離代表買氣復甦的30萬棟大關，已只是一步之遙。