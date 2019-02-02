ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

選後全力拚經濟　專家：量增價穩可伺機進場

ETtoday新聞雲

▲信義區鳥瞰圖。（圖／記者張瑞傑攝）

▲信義區鳥瞰圖。（圖／記者張瑞傑攝）

財經中心／綜合報導

九合一大選結束，地方政治版圖雖然重新洗牌，但選戰激情終於恢復寧靜，因選舉而受到壓抑的房市觀望氣氛也隨之獲得解放。由於緊接而來就是年底至明年農曆年前的購屋旺季，不少購屋民眾都很關注，這波房市修正究竟結束了沒？即將到來的2019年房市會怎麼走？現在進場真是最佳時機？

回顧房市自2014年高點反轉至今，已歷經了整整4年的修正期；第一個2年，在買賣雙方激烈對峙下，成交量降至冰點，並於2016年創下24.5萬棟的移轉新低量，但自2017年起，市場僵局終因賣方讓利而打開，在自用族群「進場但不追價」下，「量緩增價盤整」成了第二個2年的房市主旋律。

展望2019年，房地產業者普遍認為，房市自2016年出現史上最低交易量之後，近2年買賣移轉棟數都有在緩步增加，價格則是自今年起回穩，「量增價穩」顯示房市已經落底。隨著選後因不確定性因素消失，建商勢必把握年底購屋旺季加碼促銷，預料將激勵觀望的剛性需求進場，交易量會再進一步放大。

房地產業者指出，房市緩跌4年，累積的觀望買盤超過7萬戶，交易量能已在2018年逐漸釋放，隨著房市逐漸站穩腳步，選後除了會湧入更多首購買盤，換屋族也會進入讓利較多的新成屋市場，稍稍緩解餘屋問題。整體而言，2019年雖仍將是「價穩量增」的一年，但已不必擔心房市崩跌。

業者樂觀預估，這次選舉後期出現不少意料之外的發展，已讓台灣社會了解到，經濟與民生議題才是人民最關注的事情。2019年雖然沒有選舉因素干擾，但卻是2020總統大選的前哨戰，政府不但不會再打房，還會在經濟議題上釋出政策利多，這也將有助於房市築底更完整，並帶動房市交易量大增。

在價格方面，隨著交易量放大，今年除了部分餘屋量仍大的區域，多數地區的房價都已陸續出現止跌訊號，尤其是雙北市蛋黃區的低總價產品，在買氣熱絡帶動下，房價已率先止跌，甚至小幅上漲，不過，隨著房市復甦力道轉強，建商也會趁機大舉獵地推案，若建案開高價的行為不知收斂，恐將延長房價盤整時間。

商總不動產交易委員會主委謝坤成則指出，今年因有地方選舉，各地政府都在選前同步宣布凍漲地價稅，並調降稅率，其中，台商大本營的台中市調降幅度最高，達6.36％，其次是台北市，降幅也有約6％，當持有稅的負擔變小，將有利於刺激高總價市場，以及換屋、置產族群買氣出籠。

謝坤成指出，2018年不動產相關的官方統計數據都出現正成長，除了住宅建照核發宅數、建商購地金額等指標，有機會創下近年新高，6都買賣移轉棟數與雙北市房價也都較2017年成長，加上游資充沛、利率維持低檔，已帶動資金流向不動產，隨著房市動能全面恢復，預估今年不動產移轉棟數將會接近28萬棟，距離代表買氣復甦的30萬棟大關，已只是一步之遙。

關鍵字：房產市場買氣拼經濟

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

鄰近司法園區、中正藝文特區、國道2號交流道的中路重劃區，整體規劃完善，是桃園最具發展潛力的重劃區之一；「璟都柏悅」以豪宅地段、等級規劃的首購型住宅，訴求輕豪宅（坪數設計）、重裝備（公設、智慧裝備等）打..

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

選後全力拚經濟　專家：量增價穩可伺機進場

九合一大選結束，地方政治版圖雖然重新洗牌，但選戰激情終於恢復寧靜，因選舉而受到壓抑的房市觀望氣氛也隨之獲得解放。由於緊接而來就是年底至明年農曆年前的購屋旺季，不少購屋民眾都很關注，這波房市修正究竟結束了沒？即將到來的2019年房市會怎麼走？現在進場真是最佳時機？

1小時前

社區張燈結綵過春節　郭紀子教你省錢又歡樂

逢年過節，社區佈置和活動少不了，在管委會在張燈結綵的同時，卻也時常出現一些狀況，或者令人頭痛的問題。景文物業管理機構董事長郭紀子，提供五點意見供社區民眾參考。

10小時前

房仲最大場尾牙！永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱！

「永慶房屋超越30精采絕倫聯歡晚會」於2月1日在南港展覽館席開500桌！重金邀請天王級男神蕭敬騰、高人氣團體動力火車、新加坡創作女歌手文慧如及新時代水系女生Erika(劉艾立)超強陣容開唱，不僅如此，還祭出現金、禮品超過千個獎項供同仁摸彩，其中最受注目的大獎則是送出豪華轎車。

11小時前

新舊屋殺戮戰開始　顏炳立：自住客可以看房了！

戴德梁行總經理顏炳立發布最新一季房地產觀點，內容指出房市盤整期今年就是落底年，房市殺戮市場已經開始，今年就是新舊屋相互廝殺的一年，想要購屋自住的人，「可以出來看房子了」！

15小時前

蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

買房挑地點是個大學問，而「正市區=好地段；城市外圍=地段差」這樣的觀念恐怕已經不合時宜了！專家指出，想要在蛋白區買到高CP值好宅，除了挑選自己喜愛的小環境之外，大環境更是馬虎不得。一般來說建議民眾可先鎖定蛋白區距離主要交通動線出入口5分鐘內範圍，或是共構站周邊的產品，就有機會能買到兼顧便利性與生活品質的理想好宅。

15小時前

讀者迴響

熱門新聞

顏炳立：新舊屋殺戮戰　可以看房..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

桃園八德最高CP值　「合雄M」..

農舍「買了怕被拆」　總價下殺千..

家就住在公園裡！建蔽率低僅有2..

郭紀子：春節活動有眉角　省錢又..

新北五股、新莊　房屋移轉量增..

蛋白區這樣挑　CP值大勝市區宅

命理界阿湯哥　傳授3大招財法

高雄移轉棟數3,519棟　創3..

最新新聞更多

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366