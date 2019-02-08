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幸福南桃園 房價穩定聚買氣

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▲中壢海華SOGO商圈。（圖／ETtoday資料照）

▲中壢海華SOGO商圈。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

包括中壢、大溪、龍潭等南桃園主要生活圈，房市一掃前兩年冰冷市況，各案場來客數、成交比均大幅回溫，雖還是不及以往那般熱絡，但已是近兩年少見的好表現。

回顧大中壢地區這10餘年來的房市發展，占地約4萬餘坪的海華特區，佔有相當重要的地位，除了擁有大桃園唯一的SOGO百貨外，尚有威尼斯影城、六和公園、中壢區公所、區代會、圖書館、銀行、星巴克咖啡、摩斯漢堡等連鎖餐飲等為數可觀的商家群聚。

由實際數據顯示，像是「海華帝國」、「海華大帝」、「海華國際之星」、「海華國際會館」等社區，平均房價漲幅約8成，且物件轉手性高、投資風險低，在不景氣當中，還保有相當程度的操作空間，即便是剛性自住需求，也能確保高強度的抗跌籌碼。
當中，坐落原六和高工舊址的「海華國際星鑽」，不僅是海華特區，更是目前大中壢地區住宅指標個案之一，規劃權狀16~17坪的大套房、24~26坪的2房、40~44坪的3房，格局種類齊全，而多樣化的社區公設同樣具有特色，包含6米迎賓大廳、會議廳、咖啡廳、交誼廳、兒童故事屋、中庭花園、健身房、韻律/瑜珈教室、戶外游泳池、SPA池、男女烤箱等。

▲「海華國際星鑽」健身房。（圖／ETtoday資料照）
▲「海華國際星鑽」健身房。（圖／ETtoday資料照）

位於中壢交流道旁的「百川文哲」，則是目前大中壢地區另一個頗為熱銷的線上新案，該案地點屬於十分單純的純住宅聚落，緊鄰五權公園及中壢婦幼館，而建物結構與知名結構技師戴雲發合作，使用其研發的「Alfa Safe鋼筋系統化工法」，內含「柱核心耐震結構—柱中柱」、「系統牆耐震工法」等專利技術，不僅大幅提高建築耐震能力，並提供住戶完整工法履歷，住宅產品規劃25~46坪、2~4房，唯2房單位占比低，主力格局落於37~45坪的3~4房。

不同於市區的居住氛圍，榮登全台「十大觀光小城」之首的大溪地區，其幽靜而不喧囂的住宅聚落，近年也深受自住民眾喜愛，擁有迷人綠覆率的埔頂重劃區更是迅速嶄露頭角。
占地1萬6千餘坪的埔頂公園，加上周邊其他大小公園，綠帶面積達到2萬5千坪，僅2千餘戶的住宅數，居民可得的綠地比極為迷人，特別在平面路網日趨發達後，憑藉北二高、66號快速道路，往來桃園市境內甚至大台北主要區域，車程多能控制在40分鐘以內，使得大樓個案先後投入銷售，由於總價帶適中，買方接受度優於市場預期。

▲三本公園。（圖／ETtoday資料照）
▲頂埔公園。（圖／ETtoday資料照）

位處埔頂公園首排的「三本公園」，規劃住宅402戶、店面14戶，加上基地面積廣達3400坪，並與主導丹麥哥本哈根圖書館、加拿大哈利法克期圖書館、中國北京安徒生花園社區等知名作品的丹麥SHL(Shumidt Hammer Lassen Architetcs)建築師事務所合作，景觀則交由美國G&D(G&D Landscape Construction)團隊負責，無論建築團隊、個案量體為大溪近年少見指標，因此頗受到市場矚目，住宅產品設定26~55坪、2~4房，各房型戶數分布平均，A、B棟全數單位享完整埔頂公園景觀，深具賣點。

比較去年同期，龍潭平均房價變動不大，區域推案動作仍頻，且買盤支撐力道不錯，且各區段產品區隔明顯，購屋者依預算、使用性不同，可選擇的區段、產品也不盡相同，加深房市多元化的發展；若以區位來分，市區因近北二高交流道，著重在生活機能，新案陸續推出且銷況佳，吸引高素質人口素持續移入，也是業界樂於見到的現象。

成立近29年的老牌建商基宏實業，近年在龍潭地區的「宏觀」系列作品大獲買方好評，今年再於中豐路旁推出「宏觀2」，維持其一貫紮實的營造品控，提供提供住戶15年的防水保固。
另一方面，「檜木社區」是該案最為獨特的產品賣點，挑高6米的大廳空間，牆面、頂板皆鋪設大面積檜木，一走進大廳即能聞到溫和芬芳的天然檜木香氣，同時梯間天花板、住戶門牌到全室的門框、門板、浴廁天花板及一間和室皆採用檜木材質，加上53~63坪、均質4房的房型格局，獲得換屋型買方相當正面的回應。

關鍵字：房產南桃園購屋首購

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