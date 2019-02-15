快來住新北！設籍差3000人破4百萬　最快5月抽最大獎450萬18坪套房

▲ 新北設籍差3000人突破4百萬人，第11波抽獎送北海道來回機票。（圖／新北市民政局提供）

財經中心／綜合報導

新北市設籍不到3000人即迎接第4百萬人口，新北市府推出的「住在新北 設籍新北活動」也進入倒數階段，其中壓軸的第14波滿千抽獎最大獎，是由知名建築師李天鐸規劃，價值450萬的淡水「海洋都心3：中央花園」18坪套房。新北市民政局統計，前三名遷入地區分別是林口、淡水、板橋，預計今年5月到6月間，就能達到400萬人口目標。

截至2019年2月1日，新北市設籍人口已有399萬7387人，距離第4百萬人口不到3000人，民政局長柯慶忠表示，新北就像是台灣的縮影，多元的地理環境造就北台灣重要的觀光休閒產業，都會區在近年捷運的開通下，發展也更加繁榮，環狀線完工後，更可以加強雙北城市交流，讓新北城市機能更上一層樓，鼓勵民眾踴躍設籍新北市。

據民政局統計，世大運選手村的社會住宅自去年底開放入住，以及機場捷運、快捷公車等交通建設逐步完善，林口區多月蟬聯新北人口移居冠軍地點。第二名人口成長快速的地點為淡水，該區有5所大學，在地生活的學生眾多，加上淡海輕軌通車，房價相對台北市便宜，是讓人口增加的主因。

目前抽獎已來到第11波，頭獎送出市值4萬2000元的雙人北海道來回機票，最後3波抽獎，還有納智捷U5汽車、GOGORO電動機車、關島、帛琉及雪梨等地雙人來回機票等獎項，而第14波最大獎價值450萬的淡水「海洋都心3：中央花園」18坪套房得獎者也呼之欲出。