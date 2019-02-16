ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台北貴婦最愛一條街「100公尺全倒光」！租金每坪剩6千...神人4點逆轉鬼城

ETtoday新聞雲

記者周亭瑋／採訪報導

北市中山北路的「精品一條街」，坐落於晶華酒店旁，昔日號稱貴婦最愛的頂級商圈，近年來沒落失色，除了街角的LV獨自撐場外，其餘幾乎全部撤光。為了順應商業、觀光型態的改變，德天國際地產總經理田揚名表示，當地會逐漸朝餐飲業發展，大坪數店面也會切割成小單位；另外，展示型店面勢必越來越蓬勃。

中山北路二段45巷緊鄰晶華酒店，過去發展受惠於來台觀光的陸客，於是國際時尚大牌PRADA、GUCCI、LOEWE、LV等旗艦店爭相進駐，奢華風格讓人彷彿置身巴黎香榭大道；沒想到，隨著陸客退潮、信義商圈崛起、百貨業的強盛等諸多原因，那裡榮景不在，處處可見鐵門深鎖與「出租」告示牌。

▲▼中山北路晶華欣欣商圈,商業機能,精品街,房地產,財經,房價,店面租金。（圖／記者李毓康攝）

▲許多大型精品店紛紛退場。（圖／記者李毓康攝）

眼看高掛的招租廣告、稀疏人潮及慘澹空置率，對國內不動產市場深度瞭解，掌握發展趨勢且能洞察新契機的田揚名感嘆，忠孝東路、中山北路這種帶狀型商圈，現在逐漸被破壞掉，取而代之的是，百貨業、或像信義計畫區、西門町那種塊狀商圈的興起。

田揚名提到，大約在5年多前，是精品一條街零售環境最好的時候，但後來不動產經濟逐漸下滑，「一間空兩間空二樓也空，都在退租的狀態，早期那裡租金每坪1萬2-1萬5，接著開始打8折，一直到最近大概剩6千塊錢了。

晶華酒店的B2、B3也有內部的精品一條街，這對店家來說比街邊店好，因為外面的租金是固定的，不過酒店裡面則是抽成，他指出，「新店會租街邊店是有廣告效益，但老字號就比較沒有那個必要了。」

▲▼貴婦最愛「台北精品一條街」崩壞！100公尺全倒光剩LV撐場　租金慘腰斬。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲100公尺全倒光剩LV撐場，租金也腰斬。（圖／翻攝自谷歌地圖）

田揚名也認為，精品一條街會朝餐飲業轉型，原本大坪數亦逐漸分割成小單位，分別租給手搖飲店、甜點店等；另外，像是共享辦公室、以社交經濟為主的展示型店面也會越來越多，像iPhone、京東物流等所設的店面，不見得是要讓消費者購物，而是希望透過體驗，讓更多人認識品牌。

值得一提的是，田揚名也說，當商圈有銀行進駐時，零售經濟相對會受到影響，「試想銀行三點半以後就沒什麼人了，附近店家怎麼會有生意」，他也斷言，隨著網路銀行發達，接下來就是銀行撤離的時候了。

關鍵字：精品一條街中山北路田揚名晶華酒店零售百貨精品店貴婦地產

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

胡偉良／從房價變化看香港人看待房產的態度

香港房價跌的厲害？香港房價要抄底？香港的房價問題，對我們有沒有啓發呢？

2小時前

屋主賣屋堅持貴400萬　最後成交大賺1千萬

許多人買屋會透過實價登錄了解當地行情，但真能從實價找到標準？景文科技大學財務金融系副教授章定煊分享了一個親身案例，有屋主堅持賣貴行情400萬，經過5年左右竟也真的成交，還比當初貴了1千萬。章定煊指出，實價登錄無法揭露價格形成，奉勸一般屋主或買屋的人，還是用時間等待最好。

5小時前

高雄「入門價一戶6千萬」豪宅　韓流共伴效應下已售120戶

遠雄企業團在高雄亞洲新灣區打造樓高268米、樓高68層的頂級飯店私宅會所「遠雄THE ONE」，是全球第26高、亞洲第6高的垂直複合式大樓，預計將在2020年正式完工。遠雄THE ONE的現場銷售人員表示，現在銷售已經突破5成。

14小時前

又一搖！新竹人買地震險第1名　桃園新北基隆緊跟在後　

目前購買住宅地震險除了以向銀行貸款購屋者必須投保之外，還有569萬戶的屋主並未為愛屋買保險防護。而保戶居住地區以新竹最多，其次為桃園、新北與基隆市，而最少則為雲林。

16小時前

二拍砍17億仍流標　高雄85大樓兩飯店脫手「要等四拍」？

高雄85大樓內2家飯店14日舉行二拍，一口氣降價17億元至68億元，但仍再度流標，即使韓國瑜上任有帶動觀光潮，但是否能挽救飯店業窘境仍有待觀察。寬頻房訊發言人徐華辰表示，陸客是導致飯店經營危機的主因，即使走上法拍這條路，「大多都會面臨到三拍以上」，情況不是很樂觀。

17小時前

胡偉良／2019年買房別當「接盤俠」

2019年春節剛過，說到買房，始終都還是大家非常關心的問題，之前很多想買房的看到房市不振，期盼房價會有所鬆動，所以大家都處於一種觀望的態度，想買又不敢買，但其實現在房價水準基本上已經下調，只是個別廠商的調幅不同而已，有些已經調到底限，有些則心存觀望。

21小時前

海悅2019接案800億　合理成長求穩定

2019年房市景氣如何，從指標型代銷接案可窺一二；海悅廣告總經理王俊傑直言，2019年海悅接案總銷將達800億元、較去年同期600億高出不少；接案地區遍佈雙北、新竹、高雄、台南、台中，其中以新北為最大宗。再者，這也是繼2014年後海悅接案京城建設後、再次重回高雄市場。

21小時前

交通題材、台商回流！太平、南屯、西屯千萬宅銷售增

信義房屋統計實價登錄中2018年前十月千萬以上住宅成交狀況，結果發現太平成長七成最多，第二則是南屯區成長近四成，西屯區則是成交件數第一。信義房屋表示，主要是受惠台中生活圈四號道、鐵路高架化、捷運的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯區千萬宅交易熱絡。

21小時前

剛性需求強勁　小宅「日日東森」熱銷

剛性買盤出籠看屋，2019年北台灣推案量上看1.22兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品；新北三重仁義重劃區繼茂德「仁仁愛」後，東森建設首案「日日東森」主打4字頭親民價，開賣4個月熱銷8成，可望成為近期北台灣重劃區賣最快的建案。

21小時前

開學租屋更容易！　教育部推「雲端租屋系統」+3步驟輕鬆找房

學生在外時常有租屋需求，眼看大學即將開學，教育部建置「管理及推廣雲端租屋平台系統(網址：https://house.nfu.edu.tw/)」，並推動平台系統全面行動化改版，每年請各大專校院辦理學生校外賃居建物安全訪評工作，期藉由「教育宣導」及「實地訪視」等作為，維護學生校外賃居安全，降低意外事件發生。

23小時前

讀者迴響

熱門新聞

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應..

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

1千萬屋用2千萬賣　事實就是存..

台北貴婦最愛一條街100m倒光..

西門町5年打趴東區！關鍵在信義..

六福皇宮暗黑　謝金河：恐衝擊南..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

台商回流！台中千萬宅銷售增

胡偉良／2019年買房別當「接..

月租25萬逼走高雄星巴克？

最新新聞更多

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366