台北貴婦最愛一條街「100公尺全倒光」！租金每坪剩6千...神人4點逆轉鬼城

記者周亭瑋／採訪報導

北市中山北路的「精品一條街」，坐落於晶華酒店旁，昔日號稱貴婦最愛的頂級商圈，近年來沒落失色，除了街角的LV獨自撐場外，其餘幾乎全部撤光。為了順應商業、觀光型態的改變，德天國際地產總經理田揚名表示，當地會逐漸朝餐飲業發展，大坪數店面也會切割成小單位；另外，展示型店面勢必越來越蓬勃。

中山北路二段45巷緊鄰晶華酒店，過去發展受惠於來台觀光的陸客，於是國際時尚大牌PRADA、GUCCI、LOEWE、LV等旗艦店爭相進駐，奢華風格讓人彷彿置身巴黎香榭大道；沒想到，隨著陸客退潮、信義商圈崛起、百貨業的強盛等諸多原因，那裡榮景不在，處處可見鐵門深鎖與「出租」告示牌。

▲許多大型精品店紛紛退場。（圖／記者李毓康攝）

眼看高掛的招租廣告、稀疏人潮及慘澹空置率，對國內不動產市場深度瞭解，掌握發展趨勢且能洞察新契機的田揚名感嘆，忠孝東路、中山北路這種帶狀型商圈，現在逐漸被破壞掉，取而代之的是，百貨業、或像信義計畫區、西門町那種塊狀商圈的興起。

田揚名提到，大約在5年多前，是精品一條街零售環境最好的時候，但後來不動產經濟逐漸下滑，「一間空兩間空二樓也空，都在退租的狀態，早期那裡租金每坪1萬2-1萬5，接著開始打8折，一直到最近大概剩6千塊錢了。」

晶華酒店的B2、B3也有內部的精品一條街，這對店家來說比街邊店好，因為外面的租金是固定的，不過酒店裡面則是抽成，他指出，「新店會租街邊店是有廣告效益，但老字號就比較沒有那個必要了。」

▲100公尺全倒光剩LV撐場，租金也腰斬。（圖／翻攝自谷歌地圖）

田揚名也認為，精品一條街會朝餐飲業轉型，原本大坪數亦逐漸分割成小單位，分別租給手搖飲店、甜點店等；另外，像是共享辦公室、以社交經濟為主的展示型店面也會越來越多，像iPhone、京東物流等所設的店面，不見得是要讓消費者購物，而是希望透過體驗，讓更多人認識品牌。

值得一提的是，田揚名也說，當商圈有銀行進駐時，零售經濟相對會受到影響，「試想銀行三點半以後就沒什麼人了，附近店家怎麼會有生意」，他也斷言，隨著網路銀行發達，接下來就是銀行撤離的時候了。