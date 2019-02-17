男友買房！她「月付1萬」幫繳房貸　網正反激戰…神人5字破盲點：OO要合理

▲原PO男友買房子，她幫忙付房貸被朋友勸阻。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她和男友交往多年，兩人已經是同居關係。「最近他買了房，男友的名字購買，頭期款是他媽媽支付」，原PO說，她不太記得房貸是幾年，但目前是用最長的年數辦房貸，每個月約繳2萬5千元，但依男友月薪繳起來會很吃緊，所以她目前會幫忙出1萬／月，話題意外引起熱論。

原PO說，她每個月幫忙出1萬塊，一開始是當自己在租屋，「但我身旁朋友全都覺得不太好，因為我完全掛不到房子的名字，因為他覺得我每個月也才出1萬而已」，才忍不住PO文求助其他人的看法。

看到貼文後，不少網友也認為畢竟兩人還只是男女朋友，不適合這樣做，「等配偶欄的名字是妳，再來這樣做，妳目前這樣將來吃虧的人是妳」、「一萬就快一半了欸，不多嗎？ 就算當房租一個人也太多了」、「不要那麼傻……你們又沒結婚，不用出錢」、「那不然換妳出頭期，掛妳名好嗎？又還沒結婚，幫出什麼」、「妳幫別人的老公付房貸幹嘛？男的是多沒擔當？要買就要自己扛，又還沒有結婚」。

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▲原PO男友買房，房子名字也登記男友的。（示意圖／資料照）

也有人認為，反正如果原PO也是要租房子，這樣做也可以「如果妳目前需要租房子，那妳的租金也是這個價錢水平，但購屋後妳搬入同住，我是覺得沒差」、「你租房子也要這價錢吧？不然自己搬出去住，就不用幫忙了」、「我覺得出5000當租房子差不多，出1萬妳覺得不甘心，但妳也沒出頭款，讓妳一起掛名人家也不甘願啊，總而言之如果想這麼多，最好都不要出也不要一起住」。

有網友則是建議「要不記帳要不用匯款留備註說明，真的走不下去想討回對簿公堂才有記錄」、「如果你們真的想結婚，先改成共同持有，再一起奮鬥比較好，但我不反對你幫忙付錢，畢竟是住在一起，當成房租是可以的」、「你怕他不還你，1.簽個合約吧！2.錢用匯的，不要拿現金。3.匯款單備註上寫一下房貸用」、「看你用什麼角度看。1.以你當作租屋付租金，2.請男友寫借條給你，你付多少他欠多少」、「可以幫忙分擔其他費用 ，但不是分擔房貸」。

一位女網友的論點則是獲得許多認同「當作自己繳租金、不要掛妳的名字的話可以呀！『但是金額要合理』，請問妳自己找租房子的時候……租金加水電有1萬這麼高嗎？有的話就給1萬沒關係，畢竟我們也住了。況且我們也沒有多佔人家便宜不是嗎？如果只有5000，那我就會跟他說我在住的預算只能幫你負擔5000，因為我也有點吃緊，如果你覺得5000太少那我只好搬出去了（因為我原本不需要花到這麼多），畢竟妳本來就沒有義務要幫他負擔的，因為妳現況不是他老婆。只要我們沒有給人家白吃白住，萬一有天真的分手，雙方也比較不會因為錢而有爭議。」

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