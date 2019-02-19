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影／最貴停車場身價暴跌58億元　殯葬大亨傳本周搶標

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財經中心／綜合報導

台北信義計畫區D3土地遭法拍，一度被戲稱「全台最貴停車場」，去年二拍流標後，本周五將進入第三拍，總底價暴跌58億元，只剩下102億元，今天被鏡週刊披露，該地三拍有望脫手，而外傳神秘買家可能是殯葬業大亨、龍巖集團總裁李世聰，也是前陣子與寒舍集團前董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物。

▲▼台北市信義區「最貴停車場」D3土地23日法拍，一拍以流標收場。。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲台北市信義區「最貴停車場」D3土地。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

「全台最貴停車場」緊鄰台北101、信義區商圈地段，目前給業者經營停車場，月租金45萬元，被外界戲稱「全國最貴停車場」，去年3月進行二拍底價從160億元，一度變成128億元，本周五將進入第三拍，外傳準備接手的神秘買家是龍巖集團總裁李世聰。

「全國最貴停車場」因日前被捲入前幸福人壽老董鄧文聰百億掏空案後，日前遭債權新光銀行聲請法拍，目前暫時作為停車場使用，月租金只有45萬元，是信義計畫區少有的超大完整街廓，具備完善都市規劃設計商業發展區，而且最大特色是針對都市人購物及休閒需求所設計，具稀有性。

根據法拍紀錄顯示，該地共1552坪三拍底價為102億元，和一拍底價160億元相差了將近58億元。外傳三拍會出手搶標的神秘買家是李世聰，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，目前已向銀行談妥融資，加上手頭有資金，已經做好搶標的準備。

關鍵字：法拍信義計畫區D3土地最貴停車場

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