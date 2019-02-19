2900萬買房孝親遭法拍　漏做一步欲哭無淚

▲買賣房屋要注意，最好簽訂履約保證，保障雙方權益。（圖／記者季相儒攝）



記者黃靖惠／綜合報導

簡姓男子花2900萬元買下台北仁愛路二段的「正文仁愛」建案當孝親房，怎知一年內卻遭法拍，原來當初建案負責人未塗銷抵押權，導致房屋被法拍。對此專家提醒，買賣雙方最好簽訂履約保證，或者是買方可在快要達成合意時，要求賣方出示銀行開立的餘額證明，確實掌握尚欠的貸款金額，避免後續衍生後續損失。

根據中國時報報導，該案負責人黃男當時已將3戶房屋及15個機械式停車位向安泰銀貸款3億500萬元，仍隱瞞事實與簡男簽約，直到收到2990萬元清價金、規費、稅捐後，仍未塗銷抵押權，還將費用全數花完，直到安泰銀行向北院聲請拍賣，才接獲法院通知後，名下房屋已成為法拍屋。

實際上，買賣雙方交易過程中，最好多簽訂履約保證保障雙方權益，買賣房屋過戶時，最好採取雙代書制，並且仔細確認相關合約內容，以免再有類似狀況發生。

眾律國際法律事務所實習律師陳宇瑩曾在部落格發文，房屋的買受人，如果以1000萬元購買22坪房屋一間，但是上面尚有250萬的抵押權時，買方等於實際上花費1250萬元購買系爭房屋，因為抵押權的效力不會因為房屋所有權移轉受到影響。

所以房屋買賣交易時，必須要確認房屋是否已經塗銷抵押權登記，雖然通常在還沒談妥之前，當事人間難以調查賣方之資訊，但是在快要達成合意時，可以要求賣方出示銀行開立的餘額證明，確實掌握尚欠的貸款金額，避免後續衍生更多的法律問題。