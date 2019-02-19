師大商圈「滅街」人潮退　漢堡王趁機移位30米省租金

▲因租約到期，漢堡王轉往原址30公尺處重開師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

近來師大商圈租金高漲，不少老店都因不堪成本認賠退場，另覓其他經營點，連經營10載的「漢堡王」租約到期後，也疑似因為負荷不了高昂月租，轉往距原址30公尺處設點重開。據「屋比」統計，全台店面待租數已經多達1.2萬間，又以師大商圈所在的大安區市況最慘，在高租金影響下，共有618間空置店面還無人聞問。

「屋比」房屋比價平台調查全台待租店面發現，待租數量竟較去年同期增加9.4%，多了1,068間，租金也從平均美婷1,756元降至1,645元，跌幅高達6.3%。市況最慘的還屬東區、通化、師大等熱門商圈齊聚的大安區，待租店數居全球之冠。

▲▼漢堡王師大夜市舊址已經圍起。（圖／記者湯興漢攝）



屋比創辦人葉國華指出，受到陸客減少及電商衝擊，來客數減低，兼之過去店租大幅飆漲，讓商家受不了只好出走或熄燈，雖然房東們已有降租意願，但幅度過小，仍難以挽回租客的心，也讓全台店面市場持續走跌。

中信房屋師大店經理鄭森元也表示，「店家退場師大商圈，高租金並不是主要因素」，深究原因來自近年來抗爭事件頻傳，連帶影響人潮，許多新創小品牌不敵收入減低，再加上租金昂貴，造成收支不平衡而紛紛退場，實際從整體店租來看，店租金反而呈下跌趨勢。

▲受店租市場走跌影響，恰好讓漢堡王師大店卡到更好位子。（圖／記者湯興漢攝）

雖然人潮變少，但一些老字號店家仍未特別受影響，尤其是師大路等主要人潮聚集點，生意仍然很不錯，例如漢堡王去年10月約滿後，便火速找到位置更好、更靠近夜市的86巷三角窗店面，並於11月重新開幕營業。鄭森元經理認為，知名連鎖品牌的號召力及品牌印象強烈，遷移30公尺的距離不僅不會影響到漢堡王生意，更能有店租較便宜的好處。