ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

師大商圈「滅街」人潮退　漢堡王趁機移位30米省租金

ETtoday新聞雲

▲▼漢堡王師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

▲因租約到期，漢堡王轉往原址30公尺處重開師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

近來師大商圈租金高漲，不少老店都因不堪成本認賠退場，另覓其他經營點，連經營10載的「漢堡王」租約到期後，也疑似因為負荷不了高昂月租，轉往距原址30公尺處設點重開。據「屋比」統計，全台店面待租數已經多達1.2萬間，又以師大商圈所在的大安區市況最慘，在高租金影響下，共有618間空置店面還無人聞問。

「屋比」房屋比價平台調查全台待租店面發現，待租數量竟較去年同期增加9.4%，多了1,068間，租金也從平均美婷1,756元降至1,645元，跌幅高達6.3%。市況最慘的還屬東區、通化、師大等熱門商圈齊聚的大安區，待租店數居全球之冠。

▲▼漢堡王師大夜市舊店址。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼漢堡王師大夜市舊址已經圍起。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼師大夜市街景,師大路,燈籠滷味,小巷,歇業店家,破敗店家,冷清巷弄,遊客,觀光客,學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼師大夜市商圈沒落，隨處可見店面出租出售廣告。（圖／記者湯興漢攝）

屋比創辦人葉國華指出，受到陸客減少及電商衝擊，來客數減低，兼之過去店租大幅飆漲，讓商家受不了只好出走或熄燈，雖然房東們已有降租意願，但幅度過小，仍難以挽回租客的心，也讓全台店面市場持續走跌。

中信房屋師大店經理鄭森元也表示，「店家退場師大商圈，高租金並不是主要因素」，深究原因來自近年來抗爭事件頻傳，連帶影響人潮，許多新創小品牌不敵收入減低，再加上租金昂貴，造成收支不平衡而紛紛退場，實際從整體店租來看，店租金反而呈下跌趨勢。

▲▼漢堡王師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

▲受店租市場走跌影響，恰好讓漢堡王師大店卡到更好位子。（圖／記者湯興漢攝）

雖然人潮變少，但一些老字號店家仍未特別受影響，尤其是師大路等主要人潮聚集點，生意仍然很不錯，例如漢堡王去年10月約滿後，便火速找到位置更好、更靠近夜市的86巷三角窗店面，並於11月重新開幕營業。鄭森元經理認為，知名連鎖品牌的號召力及品牌印象強烈，遷移30公尺的距離不僅不會影響到漢堡王生意，更能有店租較便宜的好處。

▲▼師大夜市商圈沒落，隨處可見店面出租出售廣告。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：漢堡王熄燈高租金店租師大夜市師大商圈

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3904

影／全台1萬2,481間空租店面　大安區618間最多

全台老店熄燈潮引爆！近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，台北永福樓、東區SWATCH、金礦咖啡、金石堂城中店等，不少付租能力不差的老店都不敵高租金壓力紛紛收攤，許多知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。屋比..

9小時前

師大商圈「滅街」人潮退　漢堡王趁機移位30米省租金

近來師大商圈租金高漲，不少老店都因不堪成本認賠退場，另覓其他經營點，連經營10載的「漢堡王」租約到期後，也疑似因為負荷不了高昂月租，轉往距原址30公尺處設點重開。據「屋比」統計，全台店面待租數已經多達1.2萬間，又以師大商圈所在的大安區市況最慘，在高租金影響下，共有618間空置店面還無人聞問。

1小時前

住商機構創新O2O模式　力拼兩岸加盟第一大

住商機構邁入第40周年，住商機構董事長吳耀焜表示，未來除了將以O2O思惟打造新營運模式、與中國「貝殼找房」合作，力拼兩岸加盟規模第一；更成立空大學，訴求提升不動產經紀業教育品質。

2小時前

兩把刀刺向房市　章定煊：新舊屋廝殺戰、惡性倒閉潮

對於豬年房市有建商樂觀看待、但也有業者認為將引爆「新舊屋廝殺」，而景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，今年將是「老屋賣地、新屋賣房」，且建設惡性倒閉越來越多的一年，甚至會一路延燒至明年，所以買屋自住者不可不防。

2小時前

10億桃園廠房標售　商仲：物流業者有興趣

近來商用不動產交易興盛，業界紛傳台商回流引設廠趨勢，第一太平戴維斯表示，中美貿易戰興起帶動台商回流設廠趨勢，直接引發工業廠房的需求，去年開始工業廠房交易大幅轉熱。此次該行受委託標案為桃園平鎮工業區工業廠房總價近10億元，第一太平戴維斯指出，分析當地需求，推估物流業者將評估投標。

4小時前

驚！屏東醫生入手台中十大豪宅　每坪單價跌破60萬行情

台中單元二的豪宅「陸府植森」為台中前十大豪宅，單平均價六字頭，現在卻傳去年頂樓戶交易跌破六字頭。對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該筆交易為該社區第二高價，其特別註記為毛胚屋的關係，謄本資料顯示買方為居住在屏東的楊姓醫師。

4小時前

環狀線年底第一階段通車　板橋無感　中和最受惠

捷運環狀線第一階段將通車，反映產業、就業並改善交通機能地區，新莊、中和、新店將最先受惠，業者分析房價最具有補漲效應；而過去已有站點所新成形的雙捷運交會站、在房價已高的前提下，目前則相對看不出優勢。

4小時前

【海外購屋踩雷】海外置產教戰　達人叮嚀9大避險絕招

不動產交易金額龐大，投資海外房產又有國情、法令與稅費、貸款限制等差別，交易風險相對較高，消費者在投資前若沒有做好功課及風險評估，容易落入期待過度，最後卻血本無歸的窘境。

5小時前

【海外購屋踩雷】跨海買房賺很大？　房仲買房認賠50萬還不能止血

海外不動產糾紛頻傳，就連房仲業者都中招，一位赴柬埔寨購屋的買家向本刊投訴，自己願意支付違約金解約，只要求建商扣除違約金後，把僅剩不到50萬元的自備款退還，但自去年12月底要求解約至今，他仍拿不回屬於自己的錢財，成了海外不動產孤兒。

5小時前

錢進高雄追韓流　高雄舊商圈房價每坪站穩3字頭

南、北購屋族需求取向大不同，直接影響區段房價高低，北部人最愛的捷運宅到了南部不見得搶手，以僑馥建經公司統計的高捷沿線房價地圖，會發現雙軌交會站房價並未如預期高價，反而是舊商圈因生活機能佳，房價反而有支撐，像是像是三多商圈、獅甲商圈新案價格站上3字頭。

6小時前

讀者迴響

熱門新聞

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

章定煊：雙北恐引發棄屋潮

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

2900萬買房孝親遭法拍　漏做..

建商砸25億買「哈根達斯中港旗..

最貴停車場三拍　傳他要出手搶標

全台空租1.2萬間　大安區61..

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應..

萬華水岸豪宅價格腰斬！內幕曝光

最新新聞更多

包租婆驚：回家要細看住火險保單

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366