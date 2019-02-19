全台1萬2,481間空租店面　大安區618間最多

▲全台空租店面共1萬2,481間，其中又以永福樓所在的大安區空租數量最高。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

全台老店熄燈潮引爆！近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，台北永福樓、東區SWATCH、金礦咖啡、金石堂城中店等，不少付租能力不差的老店都不敵高租金壓力紛紛收攤，許多知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。屋比表示全台店面空租潮不僅是台北，統計全台共有1萬2,481間待租店家，租金每坪單價也降至1,645元，年跌幅已達6.3％。

「屋比」房屋比價平台彙整全台網路待租店面統計發現，到2月18日止，全台網路店面待租量竟高達1萬2,481間，不但較去年同期的1萬1,413間增加1,068間，量增9.4％，平均每坪租金更從1,756元降至1,645元，租金年跌幅達6.3％，其中，台中、高雄不僅店面待租量年增破百間，租金跌幅更直逼一成。另外，觀察全台待租店面的分布，以具有東區、師大夜市、通化等知名商圈的台北「大安區」待租量體最大，店面市況最慘，不僅待租店面量高達618間，居全台行政區之冠，更是居次的桃園區488間，以及台北中山區385間的1.3倍及1.6倍，為目前全台待租量最大的店面市場。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，近年受到陸客來台遞減與電商蓬勃發展衝擊，許多知名商圈的街邊店家來客量不斷減少，加上過去店面因大幅飆漲，每月動輒數十、上百萬的月租金已讓越來越多店家不堪負荷，不是選擇搬遷就是熄燈關店，導致全台店面空租狀況持續走高，實體店面市場面臨相當大的危機。

葉國華指出，目前全台店面市場已明顯出現撑不起高租金的狀況，根據屋比統計，目前全台租金破百萬的高租金店面只剩下46間，較去年同期的76間，待租量更年減近四成，顯見高租金店面已成為目前市場的票房毒藥。

另外，從目前全台及六都店面市場租金開價都呈現走跌看來，顯然多數店面房東是有降租意願，但因租金太高、降幅太小，因此無法吸引租客青睞。

由於去年政府推動「一例一休」與「年金改革」，對我國內需市場勢必產生不少衝擊，今年在全球景氣趨緩下，屆時店面市場的挑戰恐將更為嚴峻，建議屋主出租店面時，應評估大環境狀況與商家付租能力，適度調整租金價格，以免乏人問津，空置期拉長，得不償失。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，許多人認為，目前店面空置率這麼高，房東卻不願積極降租出租，是因為不缺錢，所以很能撐，但實際上，這跟店面「價值」變動有關。

舉例來說，以店面投報率2.5％來說，如果年租金是100萬，回推店面價值就是4,000萬，一旦租金降到80萬，店面價值就只剩下3,200萬，儘管屋主降租出租可獲得租金收益，但一來一往間，店面價值卻可能損失數百萬、甚至上千萬，也難怪屋主寧願短期讓店面閒置，撐一陣子看看，也不願大幅降租。

不過，近年電商強勢發展，已成為實體店面的隱憂，目前已有店面投資人看壞市場賠錢出場，店面市場是否能重回昔日榮景，仍待觀察，屋主若誤判情勢堅不降租，恐讓租金、房價兩者皆空。

而對於近期學者建議政府應開徵的空店稅，陳傑鳴認為，這雖有助於提升房東出租意願，但仍需注意房東是否將稅金轉嫁，或以人頭承租掩蓋空置的事實，甚至若房東隨意租給短期特賣會、娃娃機店等不具特色的店家，對商圈發展也並不有利，建議政府實施前仍應多方評估。

▼ 六都及全台近一年網路店面待租量及平均每坪租金變化。（資料來源／屋比房屋比價平台）

▼ 六都近一年網路待租店面平均每坪租金開價變化幅度。（資料來源／屋比房屋比價平台）

▼全台近一年月租金超過1百萬的店面待租量變化。（資料來源／屋比房屋比價平台）