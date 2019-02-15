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二姊的「家後」勾起情感　五股老人公寓嗨翻全場！

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▲▼今年92歲的王林秀絨阿嬤跟著年輕人一起舞動。（圖／新北市社會局提供）

▲今年92歲的王林秀絨阿嬤跟著年輕人一起跳舞。（圖／新北市社會局提供）

記者陳韋帆／新北報導

台灣已正式邁入高齡化社會，許多私人企業紛紛規劃退休、老人住宅，而地方政府也率續開始進行示範、實驗規劃。新北市目前唯一的公辦民營老人公寓，昨日由救國團舉辦了「演唱會」。社會局表示，昨日全場長輩們嗨翻全場，度過了一個快樂的情人節。

內政部在107年4月，宣布台灣正式邁入高齡化社會（65歲以上老年人口，占總人口比率達到7％），老人居家生活，已是未來台灣必續面對的一大問題。許多私人企業已紛紛規劃相關住宅，例如最早規劃的林口長庚到今年即將完工的台中合勤共生住宅。

而新北市府也也在五股區水碓二路設置了「公辦民營」首例的「五股老人公寓」，該公寓位於五股區水碓社區，規劃為地下一層、地上七層獨棟建築。共有71間獨立套房，總計可提供94位住戶居住；目前委託民間專業機構「廣恩老人養護中心」辦理。

此次活動由「救國團大專青年巡迴演唱隊」、「實價大學楓聆吉他社」演唱。社會局表示，二姊江蕙成名曲的家後、鄧麗君的月亮代表我的心，勾起長輩們濃濃情感，最後唱了五佰的「你是我的花朵」，讓長輩們一起打起拍子，全場嗨到最高點。

社會局主秘吳淑芳說，為促進長者活躍老化及世代融合，新北市推動「佈老時間銀行-世代志工」，自102年10月至去年底，已有633個單位到849個據點提供服務，服務時數高達22萬3,015小時，救國團大專青年巡迴演唱隊也是其中一環，期待有更多青年朋友投入世代志工，一起來服務長輩。

對於老人公寓規劃，社團法人台灣樂齡建築發展協會副秘書長郭紀子表示，銀髮族的樂活人生，除了專業照顧，溫度也很重要，需要來自整個社會的支持；這樣的活動會提升整體社區溫度，有利於老人健康並延緩老化，以目前台灣高齡化社會而言，應是民間、政府未來共同努力的目標

關鍵字：五股老人公寓新北市社會局青銀共居郭紀子江蕙鄧麗居五佰演唱會退休

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