二姊的「家後」勾起情感　五股老人公寓嗨翻全場！

▲今年92歲的王林秀絨阿嬤跟著年輕人一起跳舞。（圖／新北市社會局提供）

記者陳韋帆／新北報導

台灣已正式邁入高齡化社會，許多私人企業紛紛規劃退休、老人住宅，而地方政府也率續開始進行示範、實驗規劃。新北市目前唯一的公辦民營老人公寓，昨日由救國團舉辦了「演唱會」。社會局表示，昨日全場長輩們嗨翻全場，度過了一個快樂的情人節。

內政部在107年4月，宣布台灣正式邁入高齡化社會（65歲以上老年人口，占總人口比率達到7％），老人居家生活，已是未來台灣必續面對的一大問題。許多私人企業已紛紛規劃相關住宅，例如最早規劃的林口長庚到今年即將完工的台中合勤共生住宅。

而新北市府也也在五股區水碓二路設置了「公辦民營」首例的「五股老人公寓」，該公寓位於五股區水碓社區，規劃為地下一層、地上七層獨棟建築。共有71間獨立套房，總計可提供94位住戶居住；目前委託民間專業機構「廣恩老人養護中心」辦理。

此次活動由「救國團大專青年巡迴演唱隊」、「實價大學楓聆吉他社」演唱。社會局表示，二姊江蕙成名曲的家後、鄧麗君的月亮代表我的心，勾起長輩們濃濃情感，最後唱了五佰的「你是我的花朵」，讓長輩們一起打起拍子，全場嗨到最高點。

社會局主秘吳淑芳說，為促進長者活躍老化及世代融合，新北市推動「佈老時間銀行-世代志工」，自102年10月至去年底，已有633個單位到849個據點提供服務，服務時數高達22萬3,015小時，救國團大專青年巡迴演唱隊也是其中一環，期待有更多青年朋友投入世代志工，一起來服務長輩。

對於老人公寓規劃，社團法人台灣樂齡建築發展協會副秘書長郭紀子表示，銀髮族的樂活人生，除了專業照顧，溫度也很重要，需要來自整個社會的支持；這樣的活動會提升整體社區溫度，有利於老人健康並延緩老化，以目前台灣高齡化社會而言，應是民間、政府未來共同努力的目標