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娃娃機徵台主、抓交替　8千間倒店潮來臨！

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▲▼夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲夾娃娃機店數量過多，已陸續傳出倒店消息。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

夾娃娃機店風潮盛行，共約8千間佔領全台灣大街小巷，其中又以新北市、台中市過千間位居1、2名，其他高雄市、桃園市、台南市、台北市也有6～8百間不等的數量。看似一片美好的夾娃娃機風潮，但住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，目前已發生台主被場主「抓交替」的現象，提醒最好不要在此時入場。

根據財政部主計處最新統計資料，六都去（107）年1～10月共有7,976家稅籍家數，累計實徵稅額突破2億元；其中第1、2名的新北市與台中市分別占1,380、1,285間，第3、4名的高雄市、桃園市也有856、847間，最後2名的台南市、台北市也有626、614間。

聽起來似乎前景一片美好，是否還能加入這美好產業？一名在建材材料行上班、曾大賺機台錢的「資深台主」表示，105～107年期間確實很好賺！他說，當時投資了10台機器、每個月共3萬元資本，平均一個月每台都可獲利約6,000元左右。他分享秘訣，以中小型娃娃為例，市售價約150～250元，但其實成本只要50～100元不等，即使到了保夾還是賺了一筆。

「不過沒賺頭了！」資深台主說，他107年初就已經退場，因為機台數量大增，競爭激烈下已然分散所有利潤，而且許多場主見獵心喜不斷提高租金，從1千到3千不等的月租金，漲到5千起跳不等；他根據當時的利潤推算，覺得不符合效益，所以租約到期後直接退場，統計入場時間106年2月～107年初總獲利，大約60多萬元。

現今許多店面紛紛收攤，也有場主不斷在網路、店面貼上「徵台主」字樣，資深台主表示，如果好做為什麼還會有空缺？其實場主跟前期進場的台主都賺飽了，最後他奉勸許多投入的大學生，應該專心在課業，不要再做娃娃機發財夢。

徐佳馨分析，許多場主其實就是所謂的「二房東」，而目前持續徵台主反映的不是苦撐、而是抓交替。他解釋，許多場主與房東合約並未到期，如果提前解約就必須支付押金，台主撐不住不續租，場主就再換一個，用來補貼租金。

不過場主也並非虧損，就如同早期的「樂利杯」、「葡式蛋塔」等，一開始就賺飽飽，後面要怎麼說是虧損呢？徐佳馨最後奉勸，若想投資娃娃機，還是要先冷靜評估，不要被抓交替了！

關鍵字：娃娃機倒店潮抓交替場主台主二房東住商徐佳馨

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