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女生才能租的套房　包租公律師募資1千8百萬開公司

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▲▼包租公律師蔡志雄開公司租套房。（圖／蔡志雄提供）

▲包租公律師蔡志雄開公司出租套、雅房。（圖／蔡志雄提供）

記者陳韋帆／台北報導

為落實8年20萬戶社宅政策，內政部採取「包租代管」配套措施，與「蓋公宅」並行，許多「包租代管」公司也因應而生。素有包租公律師之稱的蔡志雄也看好這項商機，在去（107）年成立「紅色612揪安心」，欲打造「租賃、買賣一條龍服務」。

2018年6月內政部推動包租代管，每年商機上看百億元。蔡志雄表示，成立公司的目的就是為了讓「租客」住的安心；身為律師的他，要以自身專業加上租賃經驗，讓租賃過程一切合情、合法。

除了租賃收益，蔡志雄也看好籍著包租代管，可以掌握賣家客戶名單，未來屋主如果有售屋需求，就能打造租賃和買賣一條龍服務。

目前蔡志雄已取得「包租代管證書」，並於2018年集資1,800萬元，偕同房地產軍師「紅色子房」等4位執行董事成立該公司；他說，只要是公司物件，他都會親自帶看，要讓房東、房客雙方都安心。

▲▼包租公律師蔡志雄開公司租套房。（圖／蔡志雄提供）

▲包租公律師蔡志雄。（圖／蔡志雄提供）

蔡志雄一次和房東簽約10年，要負擔裝修成本，曾經創下最快一個晚上，3間順利承租記錄，而他接受的委託，除了屋況、交通生活機能好，頂樓加蓋的物件絕對不承接，就是怕發生火災等公安意外。

蔡志雄表示，目前推出的首案位於八德路2層樓共2間套房、2間雅房，限女性、房價約9千元～1萬7千元不等；由於無論套房還是雅房，租屋會有共用客廳、廚房等共用空間，所以會事先請租客填寫問券，篩選租客資料，選擇年齡、工作相近的人，住在同樓層。

除了公司篩選，也讓租客之間互相了解，蔡志雄在去年11月還舉辦了賞屋配對會，讓租客簽約並且在入住之前，透過活動過程讓租客們彼此認識，目前已全數入住。

蔡志雄說，接下來還有台北市萬芳區10戶獨立門牌的套房，以及8戶新埔房型即將在3月中旬與5月陸續登場，價錢部分仍研擬中；他指出，只要出租達到30間，就會讓公司達到損益兩平點，如果到60間就會獲利，到120間就達成我們當初設定的目標，對於前景一片看好。

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