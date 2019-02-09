獨／680萬再入住永和　RUBY：有美食之外、人情味更美

▲Ruby自曝其實是道地的永和人。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

知名電台DJ Ruby（盧春如）曾主持「哥哥妹妹有意思」超過10年，因風格獨樹一格加上幽默風趣，累積了不少粉絲，許多人以為他自小在外國長大ABC，但其實他是土生土長的「新北市永和人」。RUBY說，小時候就在永和長大，就讀「秀朗國小」一路念到小三，後來出國後直到2000年才又歸國。

▲從永和到哥斯大黎加、加拿大，回到台灣後Ruby最終回到永和落腳。（圖／記者陳韋帆攝）

當時在外面租房子租了5～6年，回國後起初住在汐止，但距離「飛碟電台」太遠，後來又回到這個既陌生又熟悉的地方「永和」；2006年Ruby以680萬元，買下了永和仁愛公園附近一處電梯華廈，坪數37坪含車位。

「太幸運了！就像撿到的。」Ruby說屋主因為要全家搬到大陸去，雖然開價750萬元，但後來屋主自願降價到680萬，所以她很乾脆的快點買下。

轉眼間13年已過，期間Ruby生下了混血女娃Tess，至今已經當了近3年全職媽媽，偶爾上上活動通告，相當享受母女時光；當記者問到永和甚麼地方最吸引Ruby，是美食嗎？

Ruby左思右想後表示，永和固然有許多知名美食、餐廳，但都不是她所喜歡的；永和這麼多餐廳沒有一間喜歡，那咖啡廳呢？Ruby說，她最愛仁愛路上一間「連鎖咖啡廳」。

「其實就是愛永和的人情味啦！」她說，「仁愛公園的豬血糕」、「推著推車的阿北臭豆腐」、「永愛診所旁的鹹酥雞」以及下午出現在「永平路上的賣菜阿公、阿婆」，都充滿著濃濃的人情味。

她舉例，有一次她擔心蔬菜一次買太多，會放到壞掉，所以雖然標價50元3把，她想用50元購買2把就好，但賣菜的阿公跟阿婆，堅持一定要拿3把讓她覺得十分老實也很可愛。

▲Ruby表示，其實她最愛的是永和人的人情味，所以就愛這間咖啡廳。（圖／記者陳韋帆攝）

而仁愛路上的咖啡廳，店員都會記得她喜歡喝甚麼，還會主動幫她蒐集點數集點，讓她覺得非常窩心。

▲有了小Tess後，Ruby與老公的規劃，都轉向以小孩為主。（圖／Ruby提供）

對於未來是否有換屋規劃？Ruby表示，有了小Tess之後，一直嚮往著有陽台、在市中心但房價實在太高；老公則是希望能在海邊自己蓋個小屋，但台灣限制實在太多，也讓她打退堂鼓。最後就是以小孩考量為優先，只要對小孩好的，她就會住在哪裏。