北台灣建案爆量9成　何世昌：恐消化不良鬧脹氣！

▲北台灣建案數量爆量，竹北高達84個位居第一。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，北台灣去年Q4銷售中新成屋、預售屋建案數量達1,480個，較前季增加48個、季增幅約3％，再創歷史新高，且連續三季刷新新高紀錄。若與2017年Q4相比，則增加137個、年增幅大增逾10％。住展雜誌企研室經理何世昌指出，銷售中建案數再飆新高，這是不可承受之重。

何世昌說，雖然去年來買氣回升，但建商推案實在太踴躍，導致市場消化不良鬧脹氣，以致於出現成交、賣壓同步走揚的詭異現象，建案賣了好幾年也賣不完，待售建案還暴增。

統計2013年至今，銷售中建案幾乎多呈現逐季呈長的局面，僅有少部份季度減少，顯示賣壓正在不斷加重，令人十分意外。如果與前一波房市多頭時期高峰2013年Q1相比，則去年Q4銷售中建案數量暴增近九成，看起來怵目驚心。

何世昌解釋，統計數據來看似乎與近期回溫的市場背道而馳，但其實並無矛盾。關鍵在於，去年買氣雖然回升，但供給量增加的速度遠大於買氣增幅，即便有一些建案銷售率很不錯，但要賣到完銷撤場的難度依舊很高，以致於銷售中建案數量不斷衝高。

北台灣銷售中建案數量最多的行政區，依序為竹北（84個）、桃園（72個）、中壢（67個）、淡水（53個）、林口（46個）。何世昌說，觀察現在市場，買方消化速度仍慢，今年建案數量恐再創紀錄。

他分析，上述行政區建案，大部份都集中在重劃區當中，雖然建案量仍大，但除了淡水之外，其他區域已有緩慢減少。淡水建案不減反增，一來是去年交屋後重新推出的建案增加，二來是先前1字頭建案成交熱絡，且業者看準輕軌通車題材，讓利幅度減少，以致於成交轉冷，賣不掉的建案又多了起來。

在台北市的部份，銷售建案數量最多的前三名行政區依序為北投（34個）、中山（28個）、內湖（25個）。北投、內湖建案數量多，均與近年交屋潮有關，銷售中的成屋案明顯上升。中山區則是傳統推案熱區，新的預售案不斷湧出，供給量位在高檔。

何世昌提醒，市場累積多年龐大的賣壓不可能平白無故消失，假若長期下去，勢必會對價格造成極大壓力，建議業者勿輕忽警訊。

▼北台灣銷售中建案數量統計。（圖／住展提供）

▼2018年Q4建案數最多行政區。（圖／住展提供）