豬年玩「大富翁」看房價、租金　北市府推新春桌

▲地政局長李得全。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

年節將至，台北市政府地政局推出2018年新春桌遊，只要從玩「大富翁」桌遊就可以了解2018年北市各區房價、租金變化；地政局表示，過去三年推出相同型態桌遊，反應都相當熱烈，此次更整理出買賣、租賃交易前40名熱門路段，讓市民朋友可以新春團圓玩桌遊，同時輕鬆歸略輕鬆攻略北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易大小事。

▼北市地政局推出玩桌遊、看房價遊戲。（圖／地政局提供）

地政局表示，今年再次以全年度實價登錄案例，整理出買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，運用大富翁桌遊型式，推出「2018臺北市熱門路段房價&租金索驥」買房-新成屋版、中古屋版，及租房－出租屋版三種版型。

地政局舉例，遊戲中就可以發現新成屋中新成屋房價臨沂街最高，單價前3名以突破百萬，分別為臨沂街（110萬元／坪）、大安路二段（107萬元／坪）及中山北路二段（105萬元／坪）；中古屋單價前三名則為依序為忠孝東路四段（90萬元／坪）、忠孝東路五段（86萬元／坪）及信義路四段（85萬元／坪）。

遊戲中也製作熱門路段TOP40「2017 V.S. 2018」比較表，方便瞭解近2年熱門路段分布及變化情形；此外，遊戲圖版上四大ICON，除延續臺北找房SOP的概念將買租交易相關資訊、應注意事項串聯其中，另新增房市指標溫度計、地籍異動即時通等北市府最新最夯的房市買租資訊及交易安全服務。

要玩大富翁瞭解更多房價、租金，可至地政局網站「2018臺北市熱門路段房價&租金索驥」https://epaper.land.gov.taipei/2018Monopoly/_New/index.html參考。