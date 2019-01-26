找韓國瑜聊天開直播　商總400家業主一起拚經濟！

▲高雄市長韓國瑜拚經濟的舉動引起全國商業總會共鳴。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／高雄報導

高雄市長韓國瑜提出「愛情摩天輪」產業鏈一詞後，引起業界關注。全國商業總會表示，許多企業對於南進高雄投資躍躍欲試，特在今（26）日率領商總理監事與旗下120多種產業，共400多家業主，舉辦「愛鄉愛土、拚經濟」首場招商座談會，韓國瑜與其他4位首長也將到場共同討論，如何讓業主在南台灣投資布局。

商總表示，為建立產業與民眾間雙向溝通管道，商業總會首開工商團體先河成立網路傳播策略平台，並訂於今日15：00～17：00舉行首場直播活動。

商總為注入年輕化思維，並提升民眾了解商業運作，宣布即日起啟動網路傳播策略平台，運用網路科技所建構的雙向溝通平台，也是為協助產業行銷所發想的，期藉此促進商業活絡發展；商總表示，這也是工商團體過去所沒有的，商總可說是開創先例。

建構該平台的商總副理事長許舒博指出，商總組織有140個會員團體，轄下企業行號近150萬家，可說是涵蓋各行各業。但過去對各行業的社會行銷甚少，民眾只知產品，不知行業，因此如何協助產業傳播多元化、時代化，商總是責無旁貸的。

未來民眾將可透過本平台了解各行業的內涵屬性，以及商總在促進經濟發展上有那些作為。尤其是年輕族群透過本平台了解各行業屬性後，可更方便選擇就業市場。另透過本平讓產業與民眾（尤其是年輕族群）雙向溝通更可促進商業活絡發展，對國家經濟發展亦將有所幫助。

他說，在商總導入社群的同時，也自培專用的網路意見領袖，讓未來傳播內容更專業化、實質化，也更能拉近民眾與產業的距離；該平台設置於臉書「中華民國全國商業總會」粉絲團，首場直播活動訂於1月26日下午3點舉行，標的係「愛鄉、愛土拚經濟」座談會的南區場次。