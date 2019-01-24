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Q4房價漲2.7％　桃園稱霸北台灣

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▲▼桃園,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲北台灣2018年Q4，新成屋、預售屋桃園漲幅最高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／桃園報導

據住展雜誌統計，北台灣去（2018）年Q4新成屋、預售屋房價，多數縣市呈現上漲，其中又以桃園市漲幅高達2.7％稱霸；其他下跌區域只有宜蘭地區，單季微跌0.9％。住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市回溫給予建商漲價的信心，亦為買方帶來追價的壓力。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則提醒，目前桃園、宜蘭各有漲跌，但同樣必須面臨去化的問題。

交屋潮暫歇，桃園房價獲喘息空間。桃園市是去年Q4漲幅最強勁的縣市，房價彈升至22.6萬／坪，較前季上揚0.6萬／坪、季年幅逾2.7％；惟若與前年同期較比，房價仍微跌0.1萬／坪、年跌幅約0.4％。

何世昌分析，桃園房價出現強勁反彈，可能與交屋潮暫告一個段落有關。由於桃園去年交屋量明顯減少，下半年更加明顯，市場上少了餘屋破盤出清的包袱，成交價格逐漸回穩。然而，因為破盤價建案少了，新釋出的建案成交價緩慢提高影響之下，買盤也有縮手的跡象，成交量並未跟上上漲的房價，後續值得追蹤觀察。

北台灣新建案房價唯一下挫的縣市，就只有宜蘭縣了。宜蘭去年Q4房價續跌至21.2萬／坪，較上季跌了0.2萬／坪、季跌幅約0.9％；與前年同期相較，則跌掉1.8萬／坪、年跌幅擴大至約7.8％。

宜蘭房價經過一年急跌期，成交價、成交量俱跌，建商已經減慢推案步調；在供給量減少的情況下，預期未來房價應該會由急跌轉為盤整，靜待買盤回歸後才會出現復甦的曙光。

▼2018年Q4北台灣新成屋、預售屋房價分析。（圖／住展雜誌提供）

▲▼2018年Q4北台灣新成屋、預售屋房價分析。（圖／住展雜誌提供）

何世昌認為，雖然去年Q4價格面走漲反彈，但成交量卻因選舉、房價上揚等因素而往下滑落，呈現「量價背離」的市況，並不足以構成多頭市場的要件。未來若成交量若能快速跟上，代表買方願意繼續追價，房價漲勢才得以延續。

徐佳馨分析，近年桃園與宜蘭推案量持續維持高檔，不斷增加的案量，並未及時消化完畢；但新案仍不斷推出的狀態下，未來需要多少時間去化，必須審慎評估。他說，即使房價、市況回溫，但倘若規劃不良的案子，一樣會乏人問津。

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