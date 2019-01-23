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新婚、懷孕租屋補貼　107前年共1,554戶受惠

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▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲內政部推出新婚、懷胎等租屋補助，目前已千餘戶受惠。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

內政部去（107）年推出「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，針對弱勢租屋的租金補貼，放寬規定優先補助新婚、懷胎或育有3名以上子女的家庭。根據內政部統計，去年已有1千多個家庭因此受惠，以減輕育兒負擔，實踐居住正義。

內政部指出，為鼓勵國人生育，在去年鬆綁修正「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，將申請人或其配偶懷孕的胎兒，納入未成年子女數計算，並提高育有3名以上未成年子女，及2年內新婚家庭的評點，讓申請人可因此增加獲得補貼機會。

根據內政部統計，去年已有1,554戶新婚或孕有胎兒的家庭申請租金補貼，因此受惠。還沒提出申請的租屋朋友們，記得要在今年7至8月開放申請時，向地方政府提出申請，不要讓政府照顧弱勢的美意白白流失，相關資訊可至內政部不動產資訊平台（http://pip.moi.gov.tw/V2/B/SCRB0108.aspx）查詢。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡認為，雖然買屋裝潢、租屋有補貼，多少能有幫助，不過想要全面提升出生率的問題不只在住宅上，還有托嬰等配套，才能讓出生率有表現。

有裝潢業者指出，在民俗上家中有孕婦一般並不會裝潢，而為了日後，也不一定會有較多預算放在裝潢上。郎美囡則表示，補貼是政府美意，因應時代變遷雖然民眾會有所調整，不過能否為出生率有所貢獻，可能過於樂觀。

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