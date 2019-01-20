大學新生驟減2.45萬人　引爆「租屋」土石流、3萬間待租中！

▲受少子化衝擊，大學租賃市場出現了房客荒。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

少子化衝擊租賃市場，109學年度大學新生將劇減10％、2.45萬人，為近年減幅最大的一次，根據屋比統計，9月開學後大學周邊共有3萬間住宅仍未出租。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，未來10年大學生將再減少10萬人，至少30間大學得關門，大學周邊租屋市場將持續受到衝擊。

少子化來襲，以往火熱的大學週邊的租屋市場也正面臨空前未有的衝擊！根據屋比房屋比價平台統計，即便去年9月大學已開學，但目前全台155所大專院校，週邊住宅待租物件竟高達33,318間，至今還租不掉，而且，與105年同期相較，兩年多的時間，大學週邊住宅待租量就增加2,016間，增幅高達6.4％，大學週邊租屋供給過剩問題越來越嚴重。

目前全國各大學因為少子化，哪些學校已明顯感受到衝擊呢？根據教育部105及106學年度的統計發現，隨全台大專校院學生數逐年減少，學生校外租屋人數也不斷降低，106年全國大專院校校外租屋學生遞減量排名前十的大學中，「中華大學」一年就減少了1868人，減幅高達驚人的51.5％，其他學校也都減少500人以上，減少人數與幅度都相當驚人。

▲大學歷年新生人數推估圖。（資料來源／屋比房屋比價平台）

而針對這些學生校外租屋人數大減的學校，屋比統計就發現，包含桃園「元智大學、龍華科技大學」，台中「中山醫學大學」、台北「台北科技大學」等四所學校，其週邊租屋市場都有明顯供過於求的狀況，甚至，「台北科技大學」週邊目前「套房、雅房」待租量高達878間，與該校的校外租屋人數的1124人，相差不遠，這些學校想單靠學生租屋來縮短「空置期」，難度已相當高，供過於求相當嚴重。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，受到少子化影響，近年不論公私立大學都有系所註冊率偏低，甚至招生掛蛋情形，全台大專校院學生數也從105學年度的130.9萬人降至107學年度的126.5萬人，3年內就減少4.3萬多人。

近期還有人口模型預測，未來10年大專入學生人數還將減少10萬人，至少30家學校得關門，顯然過去房產投資認為「學生人數多」就認定租屋需求龐大的投資不敗定律，將不再是安全的投資保證。受到少子化影響，學生過去搶不到宿舍床位而必須到校外租屋的狀況將不再是常態，想當大學包租公（婆）的民眾，投資進場之前一定要多審慎。