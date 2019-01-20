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大學新生驟減2.45萬人　引爆「租屋」土石流、3萬間待租中！

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▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲受少子化衝擊，大學租賃市場出現了房客荒。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳韋帆／台北報導

少子化衝擊租賃市場，109學年度大學新生將劇減10％、2.45萬人，為近年減幅最大的一次，根據屋比統計，9月開學後大學周邊共有3萬間住宅仍未出租。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，未來10年大學生將再減少10萬人，至少30間大學得關門，大學周邊租屋市場將持續受到衝擊。

少子化來襲，以往火熱的大學週邊的租屋市場也正面臨空前未有的衝擊！根據屋比房屋比價平台統計，即便去年9月大學已開學，但目前全台155所大專院校，週邊住宅待租物件竟高達33,318間，至今還租不掉，而且，與105年同期相較，兩年多的時間，大學週邊住宅待租量就增加2,016間，增幅高達6.4％，大學週邊租屋供給過剩問題越來越嚴重。

目前全國各大學因為少子化，哪些學校已明顯感受到衝擊呢？根據教育部105及106學年度的統計發現，隨全台大專校院學生數逐年減少，學生校外租屋人數也不斷降低，106年全國大專院校校外租屋學生遞減量排名前十的大學中，「中華大學」一年就減少了1868人，減幅高達驚人的51.5％，其他學校也都減少500人以上，減少人數與幅度都相當驚人。

▲▼大學新生人數推估圖。（資料來源／屋比房屋比價平台）

▲大學歷年新生人數推估圖。（資料來源／屋比房屋比價平台）

而針對這些學生校外租屋人數大減的學校，屋比統計就發現，包含桃園「元智大學、龍華科技大學」，台中「中山醫學大學」、台北「台北科技大學」等四所學校，其週邊租屋市場都有明顯供過於求的狀況，甚至，「台北科技大學」週邊目前「套房、雅房」待租量高達878間，與該校的校外租屋人數的1124人，相差不遠，這些學校想單靠學生租屋來縮短「空置期」，難度已相當高，供過於求相當嚴重。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，受到少子化影響，近年不論公私立大學都有系所註冊率偏低，甚至招生掛蛋情形，全台大專校院學生數也從105學年度的130.9萬人降至107學年度的126.5萬人，3年內就減少4.3萬多人。

近期還有人口模型預測，未來10年大專入學生人數還將減少10萬人，至少30家學校得關門，顯然過去房產投資認為「學生人數多」就認定租屋需求龐大的投資不敗定律，將不再是安全的投資保證。受到少子化影響，學生過去搶不到宿舍床位而必須到校外租屋的狀況將不再是常態，想當大學包租公（婆）的民眾，投資進場之前一定要多審慎。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：少子化大學新生租屋屋比陳傑鳴出生率元智大學龍華科技大學中山醫學大學台北科技大學包租公

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