台商回游撐房市？　鄉林：開春成交量增3成

▲鄉林建設指出，該公司建案開春洽談組數與成交量都上升3成。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

近日房產議題業界不離「台商回游」、「肥咖條款」等利多消息，但是否真讓房市盤整期邁入第5年的台灣注入活水？鄉林建設（5331）表示，該公司近日新成屋建案，開春洽談組數與成交量都上升3成，有明顯的提升。

鄉林建設指出，2019年房地產住宅部分，小坪數首購產品當道態勢依舊之外，值得關注地台商回游帶來工業用地、商用不動產及度假休閒中大坪數景觀宅的需求，這些返鄉有成的企業家，在每天高壓、緊張忙碌的打拼事業之餘，最希望一回到家就能完全放鬆，假日也完全不想出門人擠人，鄉林建設新成屋建案—新北投「鄉林玉川」及淡水紅樹林「鄉林山海滙」，主打養生與原生自然景觀，元月一開春洽談組數與成交量都增加3成。

鄉林建設副總經理林昌智表示，「鄉林山海滙」目前已銷售七成，去年完成海滙區的交屋，而山滙區已完工交屋，每周預約賞屋組數相當多，有趣地是，近兩月不少賞屋貴賓正是在山滙旁邊的高爾夫球場的會員球友，他們從建案還在預售就開始注意工期進展，等到建案完工就揪團一起看，山海滙倚山面海的無敵景觀。

他說，偌大5000坪基地上更規劃豐富的公共設施：水筆仔Lobby門廳、無邊際泳池、黄金美人湯、鳥籠Teahouse、山海景觀Sky Lounge、涵碧樓飯店式管理服務等，深受這些高端客層的青睞。

此外，座落於北投區溫泉路上的「鄉林玉川」，是全台唯一供應百年青磺鐳泉的自然景觀養生宅，建築內外大量採用可吸附減碳的固碳建材，每層樓住家均可親綠及讓高氧空氣自然對流的大面開窗等，戶戶溫泉到府之外，社區內並規劃有森林中庭、戶外裸湯，在台北市可說是獨樹一格的頂級養生社區，目前可售戶數剩下6戶，即將完銷。

預售案方面，新莊副都心「鄉林淳真」，基地約1120坪，不僅地處最精華地塊，也目前新莊副都心唯一預售案。規劃31～66坪(2～4房)，全案總戶數為住宅145戶、店面5戶，共150戶，總銷為20億元，周邊有機場捷運與捷運環狀線、國家電影中心、AU商城、國際星級飯店，重大建設全部到位，才公開一個多月就銷售6成，預計三、四月動工。

台中「鄉林天韻」位於台中市74線快速道路與台三線上第一排，規劃店面與住宅共188戶（店面15戶），總銷為18億元，今年元月初才剛開始潛銷蓄客，預約戶已有上百組以上，預計年後正式對外公開。

在大陸部分，青島涵碧莊園別墅銷售八成，南京住宅與寫字樓銷售已達七成，而成都住宅積極興建中、成都涵碧樓酒店也在籌備中；南京與青島兩地則持續覓地，要推出地產、商場項目。賴正鎰強調，未來鄉林集團以地產、飯店及商業三大方向，在台灣及大陸同步加速前進，江西南昌、江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區目前都有地塊在洽談中，他對涵碧樓品牌在大陸表現深具信心。