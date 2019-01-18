ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄人買房首選「巨蛋」　外地人很愛投資「重劃區」

ETtoday新聞雲

▲▼高雄巨蛋。（圖／擷取自google map）

▲高雄在地人買房區域首選「高雄巨蛋」。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／高雄報導

根據屋比房屋比價平台調查，高雄「在地客」跟外縣市「非在地客」的購屋偏好有不少差異，像「美術館」、「巨蛋」、「衛武營」同樣都是前三名，但名次上就略有不同，像在地人最愛「巨蛋」，而外地來的最鍾愛「美術館」。屋比房屋表示，顯見「外地客」購屋是看好陸客來台話題，但對於在地房市卻沒有做好工作與充分了解。

▲▼高雄人與外地人買房區域分析。（圖／屋比提供）

▲高雄人與外地人買房區域名次比較圖。（圖／屋比提供）

屋比分析，高雄「在地客」與「非在地客」雖前三大有興趣的地點（高雄美術館、高雄巨蛋、衛武營）相同，但第四～第六有興趣的購屋地點則明顯有所差異。

「在地客」偏好「澄清湖、高雄市立圖書館、大東文化藝術中心」等具有景觀特色、藝文重心的區域；「外地客」則看好陸客即將來台，想佈局「駁二藝術特區、愛河風景區、高雄85大樓」等周邊房市。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，高雄市長韓國瑜勝選後，各項「拼經濟」主張屢屢搶佔新聞版面，讓不少民眾對於高雄房市的信心度與興趣度大增。

高雄房價目前每坪僅約15.4萬，幾乎僅是同為直轄市「台北」每坪59.4萬的1／4，目前各大熱門景點周邊平均房價，除「高雄美術館」與「新崛江商圈」等地區可站上2字頭外，幾乎房價都在1字頭，這讓不少投資者看好低基期的高雄房市有機會翻揚走高。

雖然目前很多購屋者對於高雄房市有高度興趣，但因外地購屋者，對高雄房市並不熟悉，往往只能憑著「印象」與「直覺」買房，這無疑將面臨極大的風險。

葉國華指出，長期若無在地買盤支撐，恐將面臨換手不易的窘境，以有7.6％「外地客」喜好的「85大樓」周邊來說，高雄「本地客」只有0.5％的購屋者有興趣。建議民眾高雄購屋買房一定要有當地專業的仲介人士的協助，才可以降低買房風險。

關鍵字：高雄巨蛋美術館房市屋比葉國華衛武營85大樓陸資投資

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3843

韓流吹起高雄房市？ 「美術館」最熱、房價漲幅1.3％起

韓流效應持續延燒，隨高雄韓市長喊出愛情產業鏈、興建賽馬場，甚至希望政府鬆綁陸資購買高雄房產的政見後，高雄房市在全台能見度大增。屋比表示，近期確實出現不少南下觀光、看屋的人潮，且開價已出現1.3％～3...

51分鐘前

//cdn2.ettoday.net/images/3841

興富發歡慶442億業績　鄭欽天：再賺1千億！

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今（17）日該集團舉辦尾牙外，興富發集團總裁鄭欽天也再次發下豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」！

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3222

六福皇宮熄燈成鬼樓？　業者：國泰在等好的租客！

六福集團（2705）旗下飯店六福皇宮，去年傳出將熄燈消息，停業原因也眾說紛紜；半個月前正式熄燈後，至今仍未有人續租，也被冠上如同空城、鬼樓等說法；記者詢問台灣商仲五大行，該大樓房東「國泰人壽」是否曾接..

1月17日 16:57

//cdn2.ettoday.net/images/3840

鼓勵青年買房　鄭欽天：房貸利率是重點！

對於首購青年而言，甚麼時候買房才是最好時機？縱橫房市多年的興富發建設（2542）總裁鄭欽天表示，就是現在！鄭欽天說，現在台灣利率非常低，而今年1～9月就是購屋最好的時機。

1月17日 14:25

//cdn2.ettoday.net/images/3790

南京「涵碧樓」跨足坐月子中心　每月爽賺320萬人民幣

鄉林建設（5531）今日發布消息，未來3年預計推案573億元，其中中國大陸部分占了8成左右。賴正鎰表示，單以南京「涵碧樓」規劃的坐月子中心，滿租狀態每個月就可賺320萬人民幣，預計成都涵碧樓完工後也將..

1月17日 13:30

//cdn2.ettoday.net/images/3839

賴正鎰：肥咖條款、台商回流利多　鄉林3年推案共573億元

鄉林集團今（17）日發表2019年布局規畫，董事長賴正鎰說，今年景氣回溫、房市剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019購屋坪數「M型化」將更明顯，鄉林手中的中大坪數成屋商品可望加速去化。針對台灣布局部分..

1月17日 12:14

//cdn2.ettoday.net/images/3827

北台新建案量衝破1.1兆　創近5年第一、史上第三

據住展雜誌統計，2018年北台灣（新竹以北含宜蘭縣）新成屋、預售屋總推案量達1.11兆元，符合先前預測，並創下史上第三大量紀錄，僅次於2013年、2014年。住展雜誌企研室經理何世昌表示，由於前年底前..

1月17日 10:35

//cdn2.ettoday.net/images/3838

鄭欽天：2018房市平、穩　今年會更好

2018年為房市盤整期的第4年，業界有人不斷唱「空」，認為房價未到谷底，但建設龍頭興富發建設（2542）總裁鄭欽天接受本台獨家專訪，提出了截然不同看法。鄭欽天認為，真正價格有波動的是豪宅，但一般住宅無..

1月16日 22:37

//cdn2.ettoday.net/images/3838

新北環狀線將完工拚招商　中和、橋和、中原站公開徵選

新北市環狀線即將通車，北市捷運工程局委託戴德梁行舉辦招商說明會，此次招商徵選針對環狀線「中和站（Y11）、橋和站（Y12）、中原站（Y13）」三個站體進行說明。戴德梁行表示，三個站體位於雙捷運交會、經..

1月16日 21:40

//cdn2.ettoday.net/images/3555

陶朱隱園第三季現身　中工今年主力開發「彰濱、土城產／商用地」

中華工程（2515）今日舉辦舉辦2019年第一場公開記者會，中華工程表示該公司所建造、北市指標性建案「陶朱隱園」預計第三季全部完工；此外，因應台商回流，中工今年主力土城自有工業用地1.6萬坪，將打造A..

1月15日 19:30

相關新聞

韓流撐起高雄房價？　漲幅1.3％～3.1％

民眾嚼倒吊子猝死　外觀不易辨別

不動產買賣和租賃　日本關東關西不一樣

明星賽搭韓　吳志揚南下找韓國瑜

蘋果前主管：未來10年股票買蘋果最好

讀者迴響

熱門新聞

捷運環狀線拚招商 中和區三站公..

鄭欽天：興富發要再賺1千億！

鄭欽天：青年購屋「房貸利率」是..

六福皇宮成鬼樓？　業者：等好租..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

「涵碧樓」跨足坐月子中心　月賺..

鄭欽天：2018房市平、穩　今..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

專家提醒　買房這9家建商要注意

有綠裝修認證的房子好賣嗎？

最新新聞更多

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

想當包租公？　鄭欽天：投資辦公..

2018家戶購屋比緩增　土地熱..

瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工..

東森房屋30週年號　徵才3千人..

「斷捨離」竟成創業點子潮　家電..

桃大機構年終感恩晚會　席開25..

華爾街金童回台玩創意 鬧區裡..

水岸、藝文、商圈集大成　板橋五..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366