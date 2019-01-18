高雄人買房首選「巨蛋」　外地人很愛投資「重劃區」

▲高雄在地人買房區域首選「高雄巨蛋」。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／高雄報導

根據屋比房屋比價平台調查，高雄「在地客」跟外縣市「非在地客」的購屋偏好有不少差異，像「美術館」、「巨蛋」、「衛武營」同樣都是前三名，但名次上就略有不同，像在地人最愛「巨蛋」，而外地來的最鍾愛「美術館」。屋比房屋表示，顯見「外地客」購屋是看好陸客來台話題，但對於在地房市卻沒有做好工作與充分了解。

▲高雄人與外地人買房區域名次比較圖。（圖／屋比提供）

屋比分析，高雄「在地客」與「非在地客」雖前三大有興趣的地點（高雄美術館、高雄巨蛋、衛武營）相同，但第四～第六有興趣的購屋地點則明顯有所差異。

「在地客」偏好「澄清湖、高雄市立圖書館、大東文化藝術中心」等具有景觀特色、藝文重心的區域；「外地客」則看好陸客即將來台，想佈局「駁二藝術特區、愛河風景區、高雄85大樓」等周邊房市。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，高雄市長韓國瑜勝選後，各項「拼經濟」主張屢屢搶佔新聞版面，讓不少民眾對於高雄房市的信心度與興趣度大增。

高雄房價目前每坪僅約15.4萬，幾乎僅是同為直轄市「台北」每坪59.4萬的1／4，目前各大熱門景點周邊平均房價，除「高雄美術館」與「新崛江商圈」等地區可站上2字頭外，幾乎房價都在1字頭，這讓不少投資者看好低基期的高雄房市有機會翻揚走高。

雖然目前很多購屋者對於高雄房市有高度興趣，但因外地購屋者，對高雄房市並不熟悉，往往只能憑著「印象」與「直覺」買房，這無疑將面臨極大的風險。

葉國華指出，長期若無在地買盤支撐，恐將面臨換手不易的窘境，以有7.6％「外地客」喜好的「85大樓」周邊來說，高雄「本地客」只有0.5％的購屋者有興趣。建議民眾高雄購屋買房一定要有當地專業的仲介人士的協助，才可以降低買房風險。