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鄭欽天：2018房市平、穩　今年會更好

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▲▼興富發總裁鄭欽天。（圖／記者陳韋帆攝）

▲興富發總裁鄭欽天。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

2018年為房市盤整期的第4年，業界有人不斷唱「空」，認為房價未到谷底，但建設龍頭興富發建設（2542）總裁鄭欽天接受本台獨家專訪，提出了截然不同看法。鄭欽天認為，真正價格有波動的是豪宅，但一般住宅無大幅波動，2018年全年狀態其實屬於平、穩的態勢，展望2019年整體房市還會比2018再好一些。

對於業界房市唱「空」，鄭欽天表示，對於部分業者須要壓低物件成本，才好買賣的想法屬於正常心態，但物業主也可以有不同想法。他說，目前台灣利率非常低，如果要業主不要賺錢甚至賠售，那不如不做就好。

業界不斷喊空的結果，是購買豪宅者得利。鄭欽天指出，綜看2018全年，一般住宅並未跌價，而跌價的豪宅也並非首購族會買的產品類型，真正得利的人也就不是一般民眾。

「一例一休後，成本大幅提昇，以千萬房型為例，每年才賺約15萬元！」鄭欽天公開建築界背後辛酸，他指出，一棟房子從開發到落成，最快也要3～4年的時間，而目前的利潤約14％左右，以千萬房子就是140萬，但政府課徵50％稅收後，建商也僅賺到70萬，也就是每年就賺15萬元，所以建商也僅是賺取微薄、合理的利潤而已。

鄭欽天分析，現今銀行利率低是適合買房的最大關鍵。舉例而言，以目前北市雙薪家庭，雙薪家庭月收入約9萬元，若購買潤隆文山區約1,300萬～1,500萬的房子，銀行寬限期間每個月約1萬2千元利息，待5年寬限期過後，9萬元的月薪也應有調整上漲，到時候本金加利息3萬多的房貸也可負擔的起。

每個人收入、支出衡量過後會發現，倘若父母資助一點、投資、年終獎金等，是可以負擔房價的，倘若以租屋取代買房，每個月付出約2萬多的租金，也不過是幫別人繳房貸，那還不如買屋。

綜合以上分析，鄭欽天說，在「租不如買」、「自住剛性需求」支撐下，展望2019年房市將會比2018年再更好一些。

關鍵字：興富發鄭欽天潤隆建設租屋買屋房貸房市一例一休自住首購雙薪

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