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北市換屋族致「量跌價升」？　蛋白轉蛋黃、小屋換大屋

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▲▼北市,房市,商辦。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台北市地政局公布最新一季不動產交易，整體呈現量跌價升態勢。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市地政局今（14）日發布最新一期不動產交易統計，107年9月全市交易量共1,012件、交易總金額為261.15億元，整體呈現量跌價升態勢。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，去年受9合1選舉影響，且房市沒有新話題，導致整體交易量縮，但近期有不少人「蛋白轉蛋黃、小宅換大屋」，所以即使交易量縮減，整體交易金額仍處上揚趨勢。

▲▼北市地政局統計資料。（圖／地政局提供）

▲北市去年9月不動產交易量微幅下滑。（圖／地政局提供）

根據107年9月實價登錄量價動態，全市交易量共較8月1,035件減少23件，減幅2.22％，較去年同期927件增加85件，增幅9.17％，較去年平均937件增加75件，增幅8.00％，較5年均值 1,243件減少231件，減幅18.58％。

交易總金額為261.15億元，較8月246.33億元增加14.82億元，增幅6.02％；較去年同期240.95億元增加20.20億元，增幅8.38％，較去年平均248.24億元增加12.91億元，增幅5.20％，較5年均值345.72億元減少84.57億元，減幅為24.46％。

107年9月全市住宅價格指數109.20，較8月109.88下降0.62％，較去年同期（106年9月）108.92上升0.26％；標準住宅總價1,366萬元，標準住宅單價每坪50.25萬元。

▲▼北市地政局統計資料。（圖／地政局提供）

▲去年9月北市全市住宅價格連6個月呈現上漲趨勢。（圖／地政局提供）

大樓住宅價格指數118.52，較8月119.34下降0.69％，較去年同期121.20下降2.21％。公寓住宅價格指數100.71，較8月100.77下降0.06％，較去年同期107.14下降6.00％。9月全市住宅價格月線、季線微跌，半年線連6月上漲；大樓月線、季線及半年線均走低；公寓月線微跌，半年線微升，季線持平。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，去年九月份由於接近九合一選舉，加上市場沒有太多話題，買氣表現較差，因此登錄數量較少，不過比前年來得好；若從金額來看，近期北市買盤有不少「蛋白轉蛋黃、小宅換大屋」的換屋族，是量縮卻金額增加的主要原因。

此外，在產品類型上，公寓由於都更無望，加上多為預算有限的首購族購置，仍呈現緩跌態勢，大樓由於波動大，個案表現會較整體來得分歧。

關鍵字：換屋蛋白區蛋黃區台北市北市府地政局實價登錄住商房仲徐佳馨移轉量房價

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