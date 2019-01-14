北市換屋族致「量跌價升」？　蛋白轉蛋黃、小屋換大屋

▲台北市地政局公布最新一季不動產交易，整體呈現量跌價升態勢。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市地政局今（14）日發布最新一期不動產交易統計，107年9月全市交易量共1,012件、交易總金額為261.15億元，整體呈現量跌價升態勢。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，去年受9合1選舉影響，且房市沒有新話題，導致整體交易量縮，但近期有不少人「蛋白轉蛋黃、小宅換大屋」，所以即使交易量縮減，整體交易金額仍處上揚趨勢。

▲北市去年9月不動產交易量微幅下滑。（圖／地政局提供）

根據107年9月實價登錄量價動態，全市交易量共較8月1,035件減少23件，減幅2.22％，較去年同期927件增加85件，增幅9.17％，較去年平均937件增加75件，增幅8.00％，較5年均值 1,243件減少231件，減幅18.58％。

交易總金額為261.15億元，較8月246.33億元增加14.82億元，增幅6.02％；較去年同期240.95億元增加20.20億元，增幅8.38％，較去年平均248.24億元增加12.91億元，增幅5.20％，較5年均值345.72億元減少84.57億元，減幅為24.46％。

107年9月全市住宅價格指數109.20，較8月109.88下降0.62％，較去年同期（106年9月）108.92上升0.26％；標準住宅總價1,366萬元，標準住宅單價每坪50.25萬元。

▲去年9月北市全市住宅價格連6個月呈現上漲趨勢。（圖／地政局提供）

大樓住宅價格指數118.52，較8月119.34下降0.69％，較去年同期121.20下降2.21％。公寓住宅價格指數100.71，較8月100.77下降0.06％，較去年同期107.14下降6.00％。9月全市住宅價格月線、季線微跌，半年線連6月上漲；大樓月線、季線及半年線均走低；公寓月線微跌，半年線微升，季線持平。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，去年九月份由於接近九合一選舉，加上市場沒有太多話題，買氣表現較差，因此登錄數量較少，不過比前年來得好；若從金額來看，近期北市買盤有不少「蛋白轉蛋黃、小宅換大屋」的換屋族，是量縮卻金額增加的主要原因。

此外，在產品類型上，公寓由於都更無望，加上多為預算有限的首購族購置，仍呈現緩跌態勢，大樓由於波動大，個案表現會較整體來得分歧。