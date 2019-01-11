韓總喊「陸資購屋」可行？　民調顯示6成民眾「反對」

▲韓國瑜喊出開放陸資買房，民調結果卻有約6成民眾表示反對。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／台北報導

2019「韓流效應」持續延燒，日前高雄市長韓國瑜提出希望政府鬆綁陸資來台買房的言論，引起市場熱烈討論。根據「屋比」房屋比價平台最新市調，民眾對於鬆綁陸資來台購屋，有高達62％的受訪者堅決投下「反對」票，不過，比重卻已較2017年調查時下滑了10個百分點。屋比創辦人葉國華表示，雖然贊成比例仍未過半，但由此可見民眾對於「開放陸資」購屋的抗性已出現鬆動。

過去2017年內政部通過「萬通2011」建案過戶的訴願案時，屋比曾調查指出有高達72％的民眾「反對」進一步鬆綁陸資來台購屋。時至今日，隨韓市長打著拼經濟、欲開放陸資來台購屋的想法下，而且，調查還發現，「有條件贊成」鬆綁的比例從2017年調查的18％，攀升到這次的32％，足足提升了14個百分點，顯然民眾對開放陸資購屋的抗性已出現部分鬆動。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，雖然韓市長提出希望政府開放陸資來高雄買房後，有不少業者大力贊成，甚至呼籲政府不該鎖國，但從民調結果可發現，多數民眾仍認為不應鬆綁陸資來台購屋、置產。

根據調查，目前反對鬆綁者，反對理由仍以「擔心陸資來台炒房，讓年輕人買不起房」佔78％，佔了多數，「擔心國家安全問題」僅佔20％居次，顯見過去陸資到世界各地炒高房價的訊息頻傳，讓民眾對於開放陸資購屋，依然有很高擔憂，深怕會加大台灣房產泡沫程度，讓年輕人更買不起房。

葉國華表示，「有條件贊成」的理由中，認為「開放才能有效控管陸資購屋」占比55％最高，而「全力拚經濟、提升台灣發展」占比24％居次，顯見人民體認陸資透過其他管道來台購屋，卻無法管理的現實，加上內心確實有拼經濟的期望，因此，建議政府嚴控陸資的同時，也應顧及民眾心態的轉變。

▼民眾對進一步鬆綁「陸資來台購屋」的看法變化。（圖／屋比趨勢研究中心提供）

備註:問卷調查時間2018/12/28~2019/01/4，有效問卷數為1110份，在95％的信心水準下，樣本抽樣誤差為正負2.94％。

▼民眾「贊成」鬆綁陸資購屋的原因。（圖／屋比趨勢研究中心提供）

備註:問卷調查時間2018/12/28~2019/01/4，有效問卷數為1110份，在95％的信心水準下，樣本抽樣誤差為正負2.94％。資料來源:屋比趨勢研究中心。

▼民眾「反對」鬆綁陸資購屋的原因。（圖／屋比趨勢研究中心提供）



備註:問卷調查時間2018/12/28~2019/01/4，有效問卷數為1110份，在95％的信心水準下，樣本抽樣誤差為正負2.94％。資料來源:屋比趨勢研究中心。

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