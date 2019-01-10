ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大同出售資產股東爆氣　破101大樓保安直闖說明會現場

ETtoday新聞雲

▲▼自稱大同股東的尚潔梅突破101大樓保安，直闖標售說明會現場。（圖／記者陳韋帆攝）

▲自稱大同股東的尚潔梅突破101大樓保安，直闖標售說明會現場。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

仲量聯行今（10）日，在位於101大樓的公司總部，舉辦大同子公司尚志資產開發所委託的兩筆土地標售說明記者會，但說明會才開始不久，就遇到股東闖入抗議。抗議人士表示自己為大同股東，同時為中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅，此次抗議是為大同販售公司資產，認為股東權益受損表達不滿。

大同子公司尚志資產開發，此次委託仲量聯行公開標售雙北土地，其一是臺北市中山區的商業土地，基地坐落於復興南路與長安東路口之精華地段，其二是新北土城區員和段住宅土地。

尚潔梅認為，台北地院已判決9席董事應予撤銷，所以董事資格無效，也無權出售公司資產。他說，大同公司董事會此舉損害公司權益也涉及背信，必須負擔巨額賠償，且買家也將面臨訴訟。

尚潔梅表示，大同現任董事資格有重大法律爭議，不適格的董事的任何決議適法性有重大疑義。大同公司107年10月11日決議出售北市芙蓉大樓，證交所啟動例外管理實地查核；107年12月28日又決議出售越南事業予香港美家投資，此次又委託仲量聯行販售兩筆土地。

他批判董事會「每周一賣」的決議，主管機關未能有效監理，難道都睡著了？他說，「買家不要把官司買回家」給自己惹麻煩。

負責此次標售的仲量聯行董事總經理趙正義表示，一切過程屬於公開招標、依法辦理。對於大同兩筆土地標售是否合法？趙正義說，據了解該大同委託販售是透過合法程序。他鄭重表示，仲量聯行已十一年獲得全球最具商業道德企業之一，對於交易安全非常重視，必定確保過程合法性。

至於尚潔梅如何闖入101大樓辦公區，據仲量聯行指出，保全表示是透過同棟大樓餐廳用餐，再轉往辦公區域，也意外凸顯保全漏洞。對此仲量聯行也提出抗議。

►大同賣雙北6.5千坪土地　合計金額近百億

關鍵字：101保安大同仲量聯行商仲標售抗議尚潔梅尚志資產開發

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3641

2018全年可售新建案戶數　桃園1.2萬戶奪北台行政區前三名

住展統計2018年北台灣各行政區新建案可售戶數，以北北基、桃園、新竹統計發現，冠軍由桃園市中壢區以4,362戶奪下，另外亞、季軍也分別由桃園市的龜山區、桃園區拿下。住展雜誌企研室經理何世昌表示，可售戶..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3823

一個500億豪宅「元利OnePark」　KO北台各行政區總推案量

住展雜誌統計2018年北台灣各區域建案推案量，其中大安區僅以一個豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」（以下簡稱元利OnePark）打趴北北基、桃園、新竹各大行政區。住展雜誌企研室經理何..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3822

10多間店打趴「東區」！　西門町躍升「美妝一條街」

根據戴德梁行第四季統計，台北市東區店面空置率持續上升，來到9.1％，反觀中山南京商圈與西門町，空置率則持續下降，近乎滿租狀態。戴德梁行協理薛惠珍表示，光是漢中街周遭，台、日、西班牙等各國品牌的美、藥妝..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3215

供給不足空置率緊縮　西湖廠辦月租飆漲1.6％

根據戴德梁行2018年第四季統計，內湖科技園區「西湖、文德及舊宗」三個區段空置率持續下降，其中西湖段空置率來到供給甚少的1.3％，月租金更隨之飆漲至每坪1,300元。戴德梁行表示，2019年新供給有限..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3821

開放陸資救房市？　顏炳立：台灣會倒、總統府都被買走

戴德梁行董事總經理顏炳立今（9）日發表房市看法，認為高雄市長韓國瑜所提的「開放陸資」買房不可行。他直說，倘若開放陸資龐大資金買房，台灣就會倒、甚至連總統府都會被買走。

1月9日 14:41

//cdn2.ettoday.net/images/3820

「2019房市」顏炳立：認虧保命年　死死昏昏去

戴德梁行（9）日發布2018年度報告，戴德梁行董事總經理顏炳立一開口就說，「2019年是認虧保命年！」。他認為，大家期待的市場利多「台商回流」，「僅能衝量、無法衝價」，所以不應該有過多的期待。

1月9日 13:55

//cdn2.ettoday.net/images/3769

北市4.3萬坪A辦空置率僅9％　「共享辦公室」成新趨勢

根據戴德梁行Q4季報，台北市A級辦公大樓總數上揚至4萬3千坪，但仍跟不上去化量，供需失衡狀態下導致租金全年漲幅高達4％。戴德梁行表示，商辦胃納量不足、行動裝置普及化兩大因素影響下，「共享辦公室」將成為..

1月9日 11:04

//cdn2.ettoday.net/images/3819

2級地震有危機？　新北市搭地震文推「防災型都更」

地牛突翻身！台灣地區在8日20點17分左右發生中南部有感地震，震央位於台東、芮氏規模5.3級，而新北市雖然為2級，但也搖醒了都更處，要快點提醒民眾重視危老都更。由新北市都更處籌辦的「新北都更小百科」震..

1月8日 22:17

//cdn2.ettoday.net/images/3089

5.6兆元資金何處去？　金融壽險業鎖定地上權、海外投資

根據「仲量聯行」Q4暨2018年度統計，2018全年商用不動產投資總額高達886億元，已創下近3年來新高。仲量聯行表示，金融、壽險業擁有充分資金，其中又以壽險業者5.6兆資金相當充沛，但台灣缺乏理想投..

1月9日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/3578

「商辦租金」108年再增3％　「共享辦公室」將台灣推至高峰

仲量聯行全球市調發現，至2018年11月底止，全球租賃市場需求量與上年同期相比，成長8％，為11年來最高值，表現意外出色。主要需求來自金融、科技及共享辦公室業者。全球經濟未來面臨多項變數，企業營運支出..

1月8日 18:09

相關新聞

大同賣雙北土地　合計近百億

沒錢收垃圾　綠能：盡力維護清潔

7.3K億美元投資額　商用不動產成避險工具

預測「2019房市」　顏炳立：認虧保命年

北市9％A辦空置率　「共享辦公室」成新趨勢

讀者迴響

熱門新聞

顏炳立：開放陸資台灣會倒、總統..

預測「2019房市」　顏炳立：..

打趴東區！　西門躍升美、藥妝一..

首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性..

500億「元利OnePark」..

桃園中路「合陽合仰」　新世代圓..

防水結構20年保固　潤泰奇岩揪..

抗議大同賣資產　股東闖101說..

去年可售新建案　行政區桃園前三..

金融壽險5.6兆　鎖定地上權、..

最新新聞更多

宜誠一極　吸睛航空業　南崁市中..

上網買住宅火險僅1%　房貸族託..

首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性..

桃園中路「合陽合仰」　新世代圓..

經國翫　桃園市中心水岸學區宅　..

防水結構20年保固　潤泰奇岩揪..

雲景景森　478萬元含裝潢買2..

「璞樂」購屋雙箭齊發　買房還賺..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366