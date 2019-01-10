大同出售資產股東爆氣　破101大樓保安直闖說明會現場

▲自稱大同股東的尚潔梅突破101大樓保安，直闖標售說明會現場。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

仲量聯行今（10）日，在位於101大樓的公司總部，舉辦大同子公司尚志資產開發所委託的兩筆土地標售說明記者會，但說明會才開始不久，就遇到股東闖入抗議。抗議人士表示自己為大同股東，同時為中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅，此次抗議是為大同販售公司資產，認為股東權益受損表達不滿。

大同子公司尚志資產開發，此次委託仲量聯行公開標售雙北土地，其一是臺北市中山區的商業土地，基地坐落於復興南路與長安東路口之精華地段，其二是新北土城區員和段住宅土地。

尚潔梅認為，台北地院已判決9席董事應予撤銷，所以董事資格無效，也無權出售公司資產。他說，大同公司董事會此舉損害公司權益也涉及背信，必須負擔巨額賠償，且買家也將面臨訴訟。

尚潔梅表示，大同現任董事資格有重大法律爭議，不適格的董事的任何決議適法性有重大疑義。大同公司107年10月11日決議出售北市芙蓉大樓，證交所啟動例外管理實地查核；107年12月28日又決議出售越南事業予香港美家投資，此次又委託仲量聯行販售兩筆土地。

他批判董事會「每周一賣」的決議，主管機關未能有效監理，難道都睡著了？他說，「買家不要把官司買回家」給自己惹麻煩。

負責此次標售的仲量聯行董事總經理趙正義表示，一切過程屬於公開招標、依法辦理。對於大同兩筆土地標售是否合法？趙正義說，據了解該大同委託販售是透過合法程序。他鄭重表示，仲量聯行已十一年獲得全球最具商業道德企業之一，對於交易安全非常重視，必定確保過程合法性。

至於尚潔梅如何闖入101大樓辦公區，據仲量聯行指出，保全表示是透過同棟大樓餐廳用餐，再轉往辦公區域，也意外凸顯保全漏洞。對此仲量聯行也提出抗議。