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各國資金避險靠商用不動產？　去年投資總額7.3K億美元

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▲▼仲量聯行董事總經理趙正義。（圖／記者葉佳華攝）

▲仲量聯行董事總經理趙正義表示將商用不動產作為避險工具已成全球趨勢。（圖／記者葉佳華攝）

記者陳韋帆／台北報導

在全球經濟面臨多方變數，整體前景不明時，不動產似乎越成為投資人避險的管道之一，根據仲量聯量行統計，2018前三季全球不動產投資總額就高達5,070億美元。仲量聯行總經理趙正義預測，統計2018全年將推上7,300億美元，而全球都以商用不動產作為避險工具的態勢下，搭配政府容獎、開發等政策利多，2019年台灣商用不動產將再創高峰。

仲聯量行統計，全球不動產投資市場於2018年前三季總成交量達美金5,070億元，較上年同期增加7％。私募基金及海外投資人於美國完成大型交易為成長主因，其季交易額成長20％，為2016年來成長最高的一季。亞太區成長僅3％；歐洲地區成交量則微幅下降3％。

趙正義指出，全球受英國脫歐、中美貿易衝突、美國升息、原油上漲及新興市場波動等影響，多變不定、分歧的效應預期，加上持續成長的商用不動產租金，使不動產成為明智的資金避風港。

「全球商用不動產」投資部分，2018年投資總額將上達美金7,300億元。趙正義預測，在2019年，當前資產持有人暫時無法輕易找到有相等投報率或固定收益的投資工具，市場流動、供給相對較少，故投資量將微幅減少為美金7,000億元。

國內方面，目前商用地產投資市場上，可達法人投資者理想投報率的物件有限，投資方除將持續尋找直接投資的商用標的物，焦點亦會轉至公私部門合作開發模式的案件、多元化資產類型。2018年投資市場主要仍以自用標的物交易為主；不過，公私部門合作開發亦已成為法人投資方考量的重點方向。

【透視台北新地標】豪砸600億蓋108個盒子　台北雙子星設計圖曝光

▲港商投資台北雙子星開發案與高雄黃金店面將為台灣帶來動能。（圖／南海集團提供）

續2018年 金融業者在中山北路、仁愛路空總及敦北松山地上權投入大筆資金後，2019年單「臺北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」單筆投資額即已達600億元。跨淨投資亦於2018熱絡，國內投資人於德國投資辦公樓、港資來台參與雙子星C1D1開發及在高雄購買黃金店面。可見全球投資人都以「商用不動產」積極置產避險，可望為2019年投資市場帶來動能。

趙正義表示，在中美貿易衝突的影響，部分台灣企業計畫回流也帶動工業型地產的需求；加上經濟部針對工業區容積獎勵為工業區開發帶來利多，預計2019年台灣投資市場可望復甦。

關鍵字：資金商用不動產台北雙子星中美貿易高雄店面英國脫歐中美貿易美國升息原油仲量聯行趙正義

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