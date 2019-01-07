衝業績！大陸工程新執行長上任　破例首用英籍人士

▲大陸工程新任執行長Mr. Simon Buttery。（圖／大陸工程提供）

記者陳韋帆／台北報導

大陸工程（2526）總經理洪義乾已於107年12月19日正式退休，接任該職務的為英籍人士Mr. Simon Buttery，並將職稱調整為執行長，今（7）日正式上任。除了感謝前總經理洪義乾多年付出，大陸工程表示，新任執行長Mr. Simon Buttery加入將提升公司營運績效與獲利能力。

宣布退休的洪義乾於1988年加入大陸工程，除肩負原大陸工程總經理職務外，並兼任欣陸投控的執行長。大陸工程表示，洪義乾退休主要是為了有更多的時間陪家人，董事會對他在大陸工程長達三十一年的寶貴貢獻表達衷心感謝。

董事長殷琪表示：「Mr. Simon Buttery的營建專業長才及跨國管理經驗獲得董事會肯定，他的加入有助公司整體策略發展，及提升大陸工程的營運績效與獲利能力。」

大陸工程表示，新任執行長Mr. Simon Buttery去年造訪台北期間，已前往幾個進行中的工程專案現場訪視。Mr. Simon Buttery說，他感受到每一位與我談過話的同仁，對自己在工作中的角色與貢獻，都充滿了自信並榮譽感。這個特質是所有成功企業的核心共通點之一。

大陸工程指出，短期內Mr. Simon Buttery將聚焦於職場健康與安全、公司策略發展、現金流管理及人才培育等幾項重點領域。

大陸工程表示，他擅長管理跨國大型團隊，在加入大陸工程之前，Mr. Simon Buttery為Carillion International 執行長，帶領超過15,000名的員工，並負責掌管在北美、中東及北非的營運業務。Mr. Simon Buttery 在營建工程之資歷亦豐富完整，他曾負責多項設計與建造的專案，並專精於大規模開發建案，於營造及營建工程實務相當熟稔。

Mr. Simon Buttery於擔任Carillion Canada and the Caribbean執行長期間，更成功拓展Carillion集團的北美市場，營業額於五年內倍增。大陸工程指出，董事會基於用人唯才的思考邏輯，所以特別破例邀請英籍Mr. Simon Buttery接任大陸工程執行長一職。