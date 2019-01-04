大巨蛋柯P綠燈放行？　遠雄駁斥是被刁難而且「強人所難」

▲關於大巨蛋市府放行一說，遠雄提出五大項目駁斥。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北大巨蛋3日第4度進入台北市都市設計審議會闖關，經過長達4小時的會議後，終於有所進度，但也一度遭質疑放水，柯文哲也在4日表示，不管怎樣都會有人批評，但遠雄發言人楊舜欽今日發表聲明反駁。楊舜欽表示，此次都審根本沒有放水，反而遭到刁難，甚至議題還擴散了，他針對「模擬人數」、「大客車容留數量」、「交通規劃範圍」、「災害模擬」、「模擬參數及基準」五大項目提出反駁。

楊舜欽指出，模擬人數是為了提升安全係數而進行模擬，會中委員一再將環評引進人口的當量數59833引導定義為將來容留人數，不僅「依法無據」，也不符合將來營運需求，我們還是堅持，各項人數依現行法規執行訂定，容留人數有大型場所管制規則，將來請領使照依辦法制定。

關於「大客車數量」刪減為28輛，事實上大客車車位數還是維持57處，為了周邊交通更符合要求，遠雄巨蛋公司依活動管理辦法限定最多28輛大客車的活動，未來超過28輛以上大客車的活動，巨蛋公司就不承辦，這對營運來說是犧牲，但委員反而堅持要以57部來做模擬。

「交通規劃範圍」要求遠雄將台北機廠開發案的衍生量納入，並要廠商自行收集相關資料。台北機廠未來開發是政府核定，事涉許多政府部會局處，現今也沒有結論，遠雄是民間開發商，無法預知未來開發程度，要求遠雄納入規劃範圍，實在強人所難。

關於「情境模擬」，委員不斷提出要以地震、海嘯、炸彈及恐怖攻擊模擬疏散，應付恐攻相關管理辦法，因由政府提出，怎麼會由民間企業來應付恐怖攻擊，更何況模擬結果的標準、法源、工具全由人為主導，甚至在模擬結果尚未出爐的時候，竟要開發商砍掉商業面積來應付，缺乏量化基礎。

對於此次都審，柯P綠燈放行一說，楊舜欽駁斥，根本子虛烏有，納入台北機廠、情境模擬都是新的議題，而且不是開發商有能力處理的事情，他痛批此次都審根本「強人所難」。

此外，「模擬參數及基準」又與過去堅持的七項標準不同、說改就改，連市府制訂的基準如速度、密度也在會中推翻，僅以一位委員的口述，來設定模擬參數，且台建中心既已完成評定15分鐘離開建物已屬安全，卻又要再要求提報委員說明，既已通過且非都審範圍，實在不需挑戰現有審查體制。