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兩岸「A辦」需求強勁　台北空置率9％將持續下降

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▲▼北市商辦、房市、俯瞰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴德梁行預測台北商辦需求強勁，將從空置率9％持續下降。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行3日於上海發布研究報告指出，目前台灣與中國大陸兩岸商辦需求上升。其中台北、北京、上海等城市，因產業轉型，TMT（科技、媒體和電信）、金融等產業需求上升。戴德梁行表示，目前台北平均空置率為9％，但根據過去因產業轉型，預估2019年A辦將持續展現強勁需求，空置率也將持續下降。

▲▼上海、台北商辦空置率。（圖／戴德梁行提供）

▲台北商辦空置率目前為9％。（圖／戴德梁行提供）

根據戴德梁行研究報告《2018大中華區寫字樓需求核心趨勢》，台北與中國大陸共8個城市辦公大樓市場，在過去 12 個月展現了強勁的需求。這些重要城市的A級辦公大樓市場從 2017 年10月～2018年9月期間，其辦公空間吸納量同比顯著上升。

報告考量了這六個主要城市的市場供需動態 （以及新增供應的區位和品質），未來市場將存在各種多樣化情況。如前一年所經歷的那樣，一些城市的空置率將下降，而其他城市的空置率則可能會上升。對於這些城市的辦公大樓租金，也會出現類似情況。展望2019，僅關注需求動態的話，預計辦公大樓空間吸納能力將保持強勁。

「台北」專業服務業的各類公司有搬遷或辦公室整合需要，以及TMT行業的各類科創企業，都將在明年對A級辦公大樓租賃有較大需求。

「北京」作為中國全國科技創新中心，預計2019對辦公大樓空間的強勢需求將來自三大主要產業——TMT產業、專業服務業以及金融業，其中以科技類公司為主。

▲▼上海、台北商辦空置率。（圖／戴德梁行提供）

▲上海目前商辦空置率為16.4％。（圖／戴德梁行提供）

「上海」緊縮的貸款政策環境將促使金融行業繼續保守發展。但這一現像也將通過行業改革得到平衡，行業改革將催生新的商機，繼而促使受益公司擴張辦公室的可能性。與此同時，專業服務業和TMT行業將繼續保持業務增長。最後，上海仍然是共享辦公運營商爭奪市場份額的城市之一。我們預計2019共享辦公各類品牌之間會進一步進行市場整合。

「深圳」受益於大灣區建設框架協議的簽署和其他利好的政策，預計2019對A級辦公大樓空間的需求將有所增長，且需求主要來自於金融行業和科技行業。

「廣州」受到一系列利好政策的影響，廣州未來將在金融行業和TMT行業有更多的辦公空間租賃需求，另外國內外的共享辦公運營商也將有此需求。

「成都」在緊縮政策的環境下，2019辦公空間需求主要來自專業服務業和 TMT 行業。在過去幾個月的大舉擴張之後，明年各類共享辦公運營商將進入一個資源整合，行業調整階段。

「武漢」各類公司爭相在武漢設立區域總部辦公室，激發租賃市場的活躍程度。 TMT行業持續展現出對武漢核心和非核心區域的辦公大樓租賃需求。

「香港」由於市中心空置率較低且租金走高，外資企業租賃需求呈現去中心化趨勢。然而共享辦公運營商則爭相搶奪市中心的A級辦公大樓空間，已取得更多市場份額。

戴德梁行中國區辦公大樓部主管、高級董事沈潔表示，業主的角度來看，在許多市場中，供應緊張和隨之而來的租金上漲很受歡迎。然而，即使在這些市場中，租戶仍然有很多租賃機會，特別是在最近有大量新增供應的新興市場。

戴德梁行中國區企業服務部董事總經理魏超英表示，在中國，我們服務的科技行業中的企業客戶在過去幾年中的個數增長顯著。我們認為這種趨勢將會繼續下去，尤其是那些成功的獨角獸公司。

戴德梁行大中華區租戶研究及華東區研究部主管、高級董事Shaun Brodie表示，未來在大中華地區，我們希望越來越多的用戶不僅僅把共享辦公作為空間解決方案，而是視其為整體產品，包括空間、設計、設施、技術、社區網絡和服務。

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