韓流拚經濟、台商拚獵地　「商用不動產」信心上升9.12點

▲高雄市長韓國瑜「拚經濟」引發商用不動產信心大幅回升。（圖／記者宋德威攝）

記者陳韋帆／綜合報導

台灣CCIM最新一季投資信心指數調查出爐，2018第四季商業不動產「辦公室」、「旅館」、「店面」、「土地開發」、「總體經濟環境」，五項主要指標平均上升9.12點，為2017第三季以來，首次趨向樂觀。政治大學地政系林左裕教授表示，此次信心指數全面上揚關乎韓國瑜「拚經濟」訴求，加上美中貿易戰影響，提升台商回流、投資、獵地需求，可見韓國瑜拚經濟、招商訴求已獲得不動產投資專家肯定。

CCIM屬於國際認證組織，被視為商業不動產仲介、租賃、資產管理、估價及投資分析專家中的專家。根據CCIM資料顯示，2018第四季總平均指數為101.83點，與前一季相較上升9.12點。特別是在本次調查五項主要指標全數上升（辦公室、旅館、店面、土地開發、總體經濟環境），為本指數自2017年第三季編列以來，首次趨向樂觀。

信心最高的指標仍與前一季相同為「土地開發」，在本次調查中為120.75點，趨向樂觀，較前一季上升13.00點；信心居次的指標為「辦公室」，在本次調查中為111.56點，趨向樂觀，較前一季上升4.58點；信心居第三的指標為「經濟環境」，在本次調查為97.17點，雖仍偏保守但已接近中立，且較前一季調查結果上升6.18點；信心居第四的指標為「店面」，是為調查中相對較保守之指標，在本次調查中為77.83點，較前一季上升12.71點。特別是個別調查指數「旅館」之投資信心在本次調查中為77.59點，為本次調查中上升幅度最高的指標，較前一季上升21.48點。

台灣CCIM不動產投資協會理事長黃鵬䛥認為，調查報告中短期之信心指數為101.34，長期之信心指數為102.12，兩者幾無差異，表示CCIM認為商業不動產短期或長期投資可能沒有太大變化，這也意味，臺灣商業不動產投資需要政府明確的產業發展政策，才能翻轉長期以來臺灣低迷的經濟氛圍。如同臺灣如果要參加奧運比賽，我們不可能參加所有的奧運比賽項目，我們只能從奧運28個核心項目中選擇適合東方人體型、體力、耐力相對優勢的項目來參加，這才是臺灣商業不動產未來的趨勢與亮點。

負責調查本指數的政治大學地政系林左裕教授指出，本次指數全面上揚的原因主要受到九合一選舉「拚經濟」訴求的影響，致使ICI指數首次趨向樂觀，也顯示執政者的態度可影響商用不動產的投資信心。除了選舉結果影響以外，在美中貿易戰持續下，台商回流生產投資的意願更提升了獵地的需求，使得土地開發的信心指數高達120.75點。全台三大都會的土地開發均趨向樂觀，其中以高雄的信心指數最高，達128.30點，顯示高雄市長韓國瑜拚經濟的口號及招商的訴求獲得不動產投資專家們的肯定。

台灣CCIM協會市場研究委員會主委蘇明俊（紅色子房）亦表示，隨著國際品牌旅館如希爾頓、萬豪、洲際集團今年陸續在台灣開幕並展現不錯的住房率，不動產投資專家們對旅館投資的信心指數雖仍偏向保守，但較前一季大幅上升，顯示兩岸關係的緩和與執政者拼經濟心態，對旅館投資的信心已產生正向影響。

▲Q4商用不動產信心指數大幅回升。（圖／CCIM提供）

▲旅館業也受到韓流影響上升。（圖／CCIM提供）

▲五大商用不動產信心指標全部開出紅盤。（圖／CCIM提供）