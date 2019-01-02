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漲太多？雙和房價跌2成　自住、環狀線撐盤「反璞歸真」已落底

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▲▼中永和房價連三年下滑共2成。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北市雙和區近3年受房價下跌影響，地價也連連下滑。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

根據新北市公告土地現值，107年中和區、永和區分別下跌0.47%、0.37%。住商新北市區協理趙中康表示，過去目前雙和區房價新成屋開價最高曾達每坪80萬元，漲太快也漲太多，經房市盤整3年多之後，房價下跌連帶地價下滑，顯示該區整體房價已「反璞歸真」回到基本盤，但自住客出籠加上環狀線完工即將通車支撐，該區大盤已難再破底。

新北市108年公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，並於108年1月1日正式公告，據統計中和地政事務所轄區之中和區公告土地現值較107年平均下跌約0.47%、永和區平均下跌約0.37%，調整幅度適度反應不動產市場趨勢及整體地價均衡。

雙和地區因鄰近臺北市，區位條件佳、生活機能完善，向來是民眾購屋的熱門區域。中和地政事務所表示，本年度買賣移轉案件量雖較上年度略為增加，但整體不動產市場仍處於盤整格局，持續影響買賣雙方信心，也加大議價空間，致平均成交價格呈持平微跌走勢。

新北市雙和區三年前全盛時期，永和區新成屋曾一度開價每坪80萬，中和也高達60萬，甚至部分區位良好的中古屋也隨之上揚，突破6字頭的狀態。趙中康分析，地價與房價有連動關係，該區在過去「漲過頭」的狀態下，這三年都處於房市盤整期，該區房價已下跌約2成，地價也會隨著連動下滑。

雙和區因與台北市一橋之隔，除了在地客以外，近年也有許多北市上班族到此處租屋、購屋，他說，隨著盤整期時間拉長，自住買盤已逐漸出籠，價格也逐漸平穩，加上環狀線在去年底完工、今年即將通車的狀態下，「自住、環狀線」兩大支撐因素，大盤很難再破底。

關鍵字：房價地價房租雙和區中和永和地政事務所新北市公告地價房價下跌自住首購環狀線

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