漲太多？雙和房價跌2成　自住、環狀線撐盤「反璞歸真」已落底

▲新北市雙和區近3年受房價下跌影響，地價也連連下滑。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

根據新北市公告土地現值，107年中和區、永和區分別下跌0.47%、0.37%。住商新北市區協理趙中康表示，過去目前雙和區房價新成屋開價最高曾達每坪80萬元，漲太快也漲太多，經房市盤整3年多之後，房價下跌連帶地價下滑，顯示該區整體房價已「反璞歸真」回到基本盤，但自住客出籠加上環狀線完工即將通車支撐，該區大盤已難再破底。

新北市108年公告土地現值業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，並於108年1月1日正式公告，據統計中和地政事務所轄區之中和區公告土地現值較107年平均下跌約0.47%、永和區平均下跌約0.37%，調整幅度適度反應不動產市場趨勢及整體地價均衡。

雙和地區因鄰近臺北市，區位條件佳、生活機能完善，向來是民眾購屋的熱門區域。中和地政事務所表示，本年度買賣移轉案件量雖較上年度略為增加，但整體不動產市場仍處於盤整格局，持續影響買賣雙方信心，也加大議價空間，致平均成交價格呈持平微跌走勢。

新北市雙和區三年前全盛時期，永和區新成屋曾一度開價每坪80萬，中和也高達60萬，甚至部分區位良好的中古屋也隨之上揚，突破6字頭的狀態。趙中康分析，地價與房價有連動關係，該區在過去「漲過頭」的狀態下，這三年都處於房市盤整期，該區房價已下跌約2成，地價也會隨著連動下滑。

雙和區因與台北市一橋之隔，除了在地客以外，近年也有許多北市上班族到此處租屋、購屋，他說，隨著盤整期時間拉長，自住買盤已逐漸出籠，價格也逐漸平穩，加上環狀線在去年底完工、今年即將通車的狀態下，「自住、環狀線」兩大支撐因素，大盤很難再破底。