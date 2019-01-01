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50年「預售屋」制度傷權益　張欣民籲政府要檢討

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▲▼台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民。（圖／記者陳佩儀攝）

▲張欣民認為「預售屋」制度攸關消費者消費正義。（圖／記者陳佩儀攝）

記者陳韋帆／台北報導

預售屋制度在台灣房市盛行近50年歷史，不論是「未建先售」或「邊建邊售」的建案，在台灣都屬於習以為常，反觀對岸僅20年預售屋歷史，就傳出官方擬取消該制度，用以抑制房價手段。房市專家張欣民認為，預售屋制度屬於兩面刃，雖然可以讓「有規劃能力」的年輕人，計畫性成功購屋，但也有許多人錯估負擔能力，導致房屋遭到法拍，呼籲政府不應漠視，必須反思檢討。

張欣民指出，近年來，中國大陸各房價不斷飆漲，中央與地方為了抑制房價，陸續祭出打房措施，卻也只是越打越高，導致房市泡沫化跡象越發顯著，甚至有專家預測將引發世界性的金融危機。

近日對岸「住建部」（相當於台灣營建署）要求「廣東、湖北、四川、江蘇、河南、遼寧等省分」，必須對「預售制度進行研究論證」，張欣民認為，這代表中國大陸新一輪的打房動作，可能就是要取消預售屋制度。

追根溯源中國大陸的預售屋20年歷史，應是台灣代銷業所帶過去。張欣民認為，預售制度的「槓桿作用」，帶起了炒作空間，特別在市場供不應求時，更容易助燃投機炒作歪風，如今中國大陸官方也看出微妙之處，開始檢討之外，甚至將取消該制度。

張欣民說，反觀台灣，早在1969年華美建設張克東首創預付訂金購屋的預售制度，至今已將近半個世紀，就事論事，預售制度有利也有弊，有功也有過，近50年來台灣房市在預售制度主導下，創造過幾波房市榮景，也造就過幾度的房市泡沫，但不管怎樣，迄今政府沒有像中國大陸一樣，敢去認真檢討預售制度，更別說動腦筋想去規範、制定相關遊戲規則，取消預售制度更似痴人說夢一般！


從2003到2015年，台灣經歷過了一波超長房市大多頭，其中預售屋的「貢獻度」絕對超過一大半，即使其後房市盛極而衰，但是近3年下來民眾購屋力沒有提升，房價下修也十分有限，但是「928檔期」推案量卻仍然爆量，而且也傳出有不少案子都賣得不錯，這不是很奇怪嗎？其實也沒有什麼好奇怪的，關鍵就在於業者手上握有預售制度這一超級法寶，說穿了預售制度太好用！

事實上，這也意味著預售制度存在著「一些」問題，不是沒有政府官員想「碰」，只是輕者碰得一鼻子灰，重者就怕會碰得鼻青眼腫，業界的反彈力量非常大，眼下剛好看到對岸對預售制度提出檢討，我們是不是也不該再漠視此一攸關購屋消費者權益的議題呢？

關鍵字：張欣民房市泡沫中國大陸預售購屋首購政府打房內政部消費者住建部營建署

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