50年「預售屋」制度傷權益　張欣民籲政府要檢討

▲張欣民認為「預售屋」制度攸關消費者消費正義。（圖／記者陳佩儀攝）

記者陳韋帆／台北報導

預售屋制度在台灣房市盛行近50年歷史，不論是「未建先售」或「邊建邊售」的建案，在台灣都屬於習以為常，反觀對岸僅20年預售屋歷史，就傳出官方擬取消該制度，用以抑制房價手段。房市專家張欣民認為，預售屋制度屬於兩面刃，雖然可以讓「有規劃能力」的年輕人，計畫性成功購屋，但也有許多人錯估負擔能力，導致房屋遭到法拍，呼籲政府不應漠視，必須反思檢討。

張欣民指出，近年來，中國大陸各房價不斷飆漲，中央與地方為了抑制房價，陸續祭出打房措施，卻也只是越打越高，導致房市泡沫化跡象越發顯著，甚至有專家預測將引發世界性的金融危機。

近日對岸「住建部」（相當於台灣營建署）要求「廣東、湖北、四川、江蘇、河南、遼寧等省分」，必須對「預售制度進行研究論證」，張欣民認為，這代表中國大陸新一輪的打房動作，可能就是要取消預售屋制度。

追根溯源中國大陸的預售屋20年歷史，應是台灣代銷業所帶過去。張欣民認為，預售制度的「槓桿作用」，帶起了炒作空間，特別在市場供不應求時，更容易助燃投機炒作歪風，如今中國大陸官方也看出微妙之處，開始檢討之外，甚至將取消該制度。

張欣民說，反觀台灣，早在1969年華美建設張克東首創預付訂金購屋的預售制度，至今已將近半個世紀，就事論事，預售制度有利也有弊，有功也有過，近50年來台灣房市在預售制度主導下，創造過幾波房市榮景，也造就過幾度的房市泡沫，但不管怎樣，迄今政府沒有像中國大陸一樣，敢去認真檢討預售制度，更別說動腦筋想去規範、制定相關遊戲規則，取消預售制度更似痴人說夢一般！



從2003到2015年，台灣經歷過了一波超長房市大多頭，其中預售屋的「貢獻度」絕對超過一大半，即使其後房市盛極而衰，但是近3年下來民眾購屋力沒有提升，房價下修也十分有限，但是「928檔期」推案量卻仍然爆量，而且也傳出有不少案子都賣得不錯，這不是很奇怪嗎？其實也沒有什麼好奇怪的，關鍵就在於業者手上握有預售制度這一超級法寶，說穿了預售制度太好用！

事實上，這也意味著預售制度存在著「一些」問題，不是沒有政府官員想「碰」，只是輕者碰得一鼻子灰，重者就怕會碰得鼻青眼腫，業界的反彈力量非常大，眼下剛好看到對岸對預售制度提出檢討，我們是不是也不該再漠視此一攸關購屋消費者權益的議題呢？