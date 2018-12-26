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韓國瑜「開放陸資買房」 花敬群：本來就可以啊

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜透過媒體表態籲「開放陸資」購買房地產。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳韋帆／綜合報導

高雄市長韓國瑜剛上任，就發表「錢要如何進來」的政策方向，韓國瑜在就職典禮前夜接受媒體訪問，表示將向中央政府爭取放寬陸資投資高雄，並且「開放陸資」買房。房產業者紛紛表態支持，記者獨家取得內政部次長花敬群回應，陸資本來就可以購買房地產，不懂韓國瑜說的「放寬」是甚麼意思。

新任高雄市長韓國瑜就任前公開表態「接受九二共識」後，上任後又透過媒體表示要爭取逐步放寬陸資投資高雄，並且購買房地產；行動方式將利用列席行政院會的管道反應，同時以高雄市民意作為基準，確認可接受開放程度，在接受度逐步加大後，也會擴大開放步伐。

台灣對於大陸地區人民取得自用住宅有俗稱「543條款」的限制，意指每人限購1戶5住宅不動產，購買登記後3年後才能轉移，且每年在台停留不得超過4個月，購屋貸款額度不得超過5成，就是所謂的543條款。

此外，針對陸資開發政府曾祭出「萬通條款」。過去中國大陸地產開發商「北京萬通實業」，間接來台開發房地產「萬通台北2011」時，政府實施路資購屋置產的「總量管制」，陸資取得同棟或同社區的建物，必須以總戶數10％為限。也導致陸資來台投資房產案例極為稀少；根據內政部公布數據顯示，2002年～2017年共15年來，陸資取得不動產件數只有445件。

針對韓國瑜「開放陸資買房」說法花敬群表示，難以理解「放寬」的內容是甚麼，希望韓國瑜說的清楚點。花敬群指出，陸資與中國人士本就可以購買台灣不動產，特別是設廠投資所需土地並無限制。我們目前仍不清楚韓市長所說的「放寬陸資購買房地產」指的內容是什麼？希望韓市長再說具體清楚一些，我們才能理解這個說法的原因與目的。

創意家行銷研展部副總蔡建興則認為，開放外資入台投資房地產，我們樂觀看待，因為重點是能讓錢進來，尤其房地產或不動產這類「商品」，是搬不走也帶不出國的，所以對台灣只要政策得當，不需要擔心或將相關限制禁錮太多；若要試行，建議可以先從商業區著手，也有利於當地經濟開發。

關鍵字：韓國瑜禿子高雄內政部花敬群陸資買房創意家代銷不動產中資

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