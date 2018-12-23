台開花蓮造鎮ING　「威秀IMAX」、打卡新熱點「最高雙螺旋滑梯」搶先看！

▲洄瀾灣計畫中新天堂樂園，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」將在26日正式開幕。（圖／台開提供）

記者陳韋帆／花蓮報導

台開（2841）土地開發公司在花蓮洄瀾灣進行大型造鎮，打造農場、住宅等設施，繼日前打響名號的「貨櫃星巴克」後，再耗資3億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，預計在26日開幕，將成為花蓮人看電影、打卡的新熱點。台開表示，規劃該區是以「科技創新、文化創意」為理念打造該社區，希望以「重生」再造循環經濟，創造新的價值、經濟驅動該區循環。

台開的開發理念以「科技創新、文化創意」，打造花蓮洄瀾灣園區，該公司指出，「翻轉花蓮」！現在已看到豐碩成果，從早期工業區環境整理到完成自然環保生態的開發，再到現在花蓮第一熱門打卡景點—「貨櫃星巴克」創造新生命，與全世界最大面積的馬賽克外牆壁畫，新天堂樂園皆以「重生」再造循環經濟，創造新的價值，造就新的經濟去驅動循環。

「新天堂樂園」就是循環經濟與共享經濟時代之創造與開始，開發商不是破壞，是再建設。耗資3億元的亞洲第一座全雷射頂級影城，台創花蓮「新天堂樂園威秀影城」12/26正式開幕，是亞洲第一座全雷射RGB放映系統與全台首套IMAX®新一代雷射4K放映系統、12聲道巨幕影廳，共同打造亞洲第一座全雷射頂級影城。

▲新天堂樂園的威秀影城螢幕將是全台威秀之最。（圖／台開提供）

該影城銀幕是全台威秀之最，IMAX巨幕巨幕寬21.5米、高12.04米，約一個籃球場大，座位數368席。花蓮新天堂樂園威秀影城共6座影廳1,198席座位、17席無障礙座位，IMAX影廳座席(368席)，A+廳是沙發廳(42席)，B至D是一般廳(分別為108-124-108席)，S廳是劇院廳448席。

▲室內最高雙螺旋滑梯也在此處，快帶小孩一起「雙管齊下」溜滑梯。（圖／台開提供）

此外，到此處還能享受「15秒奇幻之旅」，體驗世界第一的「全球室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯」，該梯由德國權威Wiegand原廠量身打造，高度28公尺，單一螺旋長度72.8公尺，從5樓溜到B1只須15秒，搭配聲光效果，宛如置身時光隧道，爺孫親子可以一起「雙管齊下溜下來」，預計將成為台灣最火紅的熱門體驗活動之一。