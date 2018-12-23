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台開花蓮造鎮ING　「威秀IMAX」、打卡新熱點「最高雙螺旋滑梯」搶先看！

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▲▼台開洄瀾灣,威秀,雙螺旋溜滑梯。（圖／台開提供）

▲洄瀾灣計畫中新天堂樂園，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」將在26日正式開幕。（圖／台開提供）

記者陳韋帆／花蓮報導

台開（2841）土地開發公司在花蓮洄瀾灣進行大型造鎮，打造農場、住宅等設施，繼日前打響名號的「貨櫃星巴克」後，再耗資3億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，預計在26日開幕，將成為花蓮人看電影、打卡的新熱點。台開表示，規劃該區是以「科技創新、文化創意」為理念打造該社區，希望以「重生」再造循環經濟，創造新的價值、經濟驅動該區循環。

台開的開發理念以「科技創新、文化創意」，打造花蓮洄瀾灣園區，該公司指出，「翻轉花蓮」！現在已看到豐碩成果，從早期工業區環境整理到完成自然環保生態的開發，再到現在花蓮第一熱門打卡景點—「貨櫃星巴克」創造新生命，與全世界最大面積的馬賽克外牆壁畫，新天堂樂園皆以「重生」再造循環經濟，創造新的價值，造就新的經濟去驅動循環。

「新天堂樂園」就是循環經濟與共享經濟時代之創造與開始，開發商不是破壞，是再建設。耗資3億元的亞洲第一座全雷射頂級影城，台創花蓮「新天堂樂園威秀影城」12/26正式開幕，是亞洲第一座全雷射RGB放映系統與全台首套IMAX®新一代雷射4K放映系統、12聲道巨幕影廳，共同打造亞洲第一座全雷射頂級影城。

▲▼台開洄瀾灣,威秀,雙螺旋溜滑梯。（圖／台開提供）

▲新天堂樂園的威秀影城螢幕將是全台威秀之最。（圖／台開提供）

該影城銀幕是全台威秀之最，IMAX巨幕巨幕寬21.5米、高12.04米，約一個籃球場大，座位數368席。花蓮新天堂樂園威秀影城共6座影廳1,198席座位、17席無障礙座位，IMAX影廳座席(368席)，A+廳是沙發廳(42席)，B至D是一般廳(分別為108-124-108席)，S廳是劇院廳448席。

▲▼台開洄瀾灣,威秀,雙螺旋溜滑梯。（圖／台開提供）

▲室內最高雙螺旋滑梯也在此處，快帶小孩一起「雙管齊下」溜滑梯。（圖／台開提供）

此外，到此處還能享受「15秒奇幻之旅」，體驗世界第一的「全球室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯」，該梯由德國權威Wiegand原廠量身打造，高度28公尺，單一螺旋長度72.8公尺，從5樓溜到B1只須15秒，搭配聲光效果，宛如置身時光隧道，爺孫親子可以一起「雙管齊下溜下來」，預計將成為台灣最火紅的熱門體驗活動之一。

關鍵字：台開花蓮洄瀾灣威秀影城貨櫃星巴克雙螺旋滑梯新天堂樂園旅遊打卡IMAX親子

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