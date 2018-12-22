「淡海輕軌」開通受惠　宏盛前三季純益27. 36億元

▲受惠淡海輕軌通車，宏盛今年表現亮眼。（圖／新北捷運局提供）

記者陳韋帆／台北報導

淡海輕軌綠山線即將開通（參考 淡海輕軌將通車 「1字頭房價＋1,28K車票」宜首購？ ），淡海新市鎮買氣逐漸增溫，宏盛（2534）年底完工交屋的高峰期也將到來。宏盛昨（21）日舉行法說會指出，該公司累計前三季稅後純益已達27.36億元，整體已超越去年全年表現。

根據宏盛法說會資料，統計前三季稅後純益已達27. 36億元，表現已優於去年全年26億764萬元；宏盛指出，未來經營計畫，將以目前庫存土地參與「淡水藍海」計畫，同時考慮都更、合建等多元土地開發模式。

受惠於淡海輕軌綠山線年底即將通車，淡海新市鎮買氣也逐漸回溫，宏盛「海洋都心2期」、「得意山莊－微風區」兩案總銷百多億餘元，是第3季至第4季交屋入帳重點。

此外，宏盛建設位於北市六福皇宮對面的捷四聯開案「宏盛國際金融大樓」還有逾100億元總銷，目前持續招租中，推估每坪月租金約3,000元，若滿租後年租金收益可達約2.5億元；此外，銷售中的成屋，豪宅案「宏盛陽明」，目前也有不錯的表現。

除了淡海輕軌綠山線年底完工外，各商仲業者也指出將有一波「商辦搶租潮」。推估宏盛明年「淡海新市鎮的住宅銷售」與「宏盛國際金融大樓」出租，可望仍有不錯的表現。