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限時容積獎勵40％最後1.5年　建經公會「危老重建」一條龍

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▲建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會。（圖／記者陳韋帆攝）

▲建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會，結合產官學三方共同討論「危老推動」與「建經扮演角色」，並分析檢視地主自建過程幾個關鍵議題，並在建築經理公司協助整合、協調各專業團隊業務及專案管控執行下，完成重建業務。建經協會理事長顏文澤表示，危老重建加速條例已上路，而限時容積獎勵目前也僅剩1年半時間，建議民眾可以把握時間快點申請；建經公會秘書長蕭明康也表示，建經公會有別開發商，僅收取5～8％左右服務費，並協助控管整體重建流程，可稱作為「一條龍式的服務」為民眾把關。

顏文澤表示，地主自建不論採都更或危老方式，建築經理公司已有協助地主自建完成的成功案例，建築經理公會召開本次研討會，讓與會危老推動師、建築師了解建築經理公司的功能，期望能在危老條例僅存一年半的時程獎勵期限前，協助地主加速推動危老重建。

營建署王武聰組長指出，一般民眾對金融機構具有信任度，且金融機構本具備財務與投資評估專業，若可搭配建經理公司或原有的信託部門，並整合民間都更其他專業服務業（建築師、估價師、地政士），即可發揮整合資金、專業與都更社區的一條龍服務，期望能帶動內推動危老重建及都市更新量能。

中國建築經理公司邱英輝總經理認為，危老建物改建不能等，獎勵又具時效性。建築經理公司包辦從規劃、財務、工程、銷售，結合建築師、銀行等不可或缺的角色。

中華建築經理公司陳宗靈總經理分析，危老重建四大要素為土地、技術、管理與資金。地主出土地，能達到100%同意的基地規模較小，建商無利可圖而無投資意願，故現階段危老重建案多採地主自建方式。決定權雖在地主，但地主需要具備「準」建設公司能力的建築經理公司協助，提供建議給地主參考，透過地主會議充分討論了解，並協助地主整合達成100%共識，執行過程全部公開透明，重建效益全部歸地主共享，危老自建是對地主最有利的方式。

過去政府在921大地震、民國91年3月31日台北地區、民國105年2月6日台南地區、106年2月6日花蓮地區不定期發生災情慘重的地震，有傷亡才重建，已是過去消極式的作法。因此在內政部在民國106年5月10日頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，以積極性、預防性的政策來協助危險建物重建。

而危老重建自建個案較多情形下，具協助地主自建經驗的建築經公司站出來協助，期望在未來時程獎勵期限屆滿前，加速協助政府落實危老建物重建的政策。

關鍵字：建經公會顏文澤蕭明康危老都更營建署王武聰中國建築經理邱英輝陳宗靈921地震

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