限時容積獎勵40％最後1.5年　建經公會「危老重建」一條龍

▲建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

建築經理公會今（20）日召開協助「危老重建」行動方案研討會，結合產官學三方共同討論「危老推動」與「建經扮演角色」，並分析檢視地主自建過程幾個關鍵議題，並在建築經理公司協助整合、協調各專業團隊業務及專案管控執行下，完成重建業務。建經協會理事長顏文澤表示，危老重建加速條例已上路，而限時容積獎勵目前也僅剩1年半時間，建議民眾可以把握時間快點申請；建經公會秘書長蕭明康也表示，建經公會有別開發商，僅收取5～8％左右服務費，並協助控管整體重建流程，可稱作為「一條龍式的服務」為民眾把關。

顏文澤表示，地主自建不論採都更或危老方式，建築經理公司已有協助地主自建完成的成功案例，建築經理公會召開本次研討會，讓與會危老推動師、建築師了解建築經理公司的功能，期望能在危老條例僅存一年半的時程獎勵期限前，協助地主加速推動危老重建。

營建署王武聰組長指出，一般民眾對金融機構具有信任度，且金融機構本具備財務與投資評估專業，若可搭配建經理公司或原有的信託部門，並整合民間都更其他專業服務業（建築師、估價師、地政士），即可發揮整合資金、專業與都更社區的一條龍服務，期望能帶動內推動危老重建及都市更新量能。

中國建築經理公司邱英輝總經理認為，危老建物改建不能等，獎勵又具時效性。建築經理公司包辦從規劃、財務、工程、銷售，結合建築師、銀行等不可或缺的角色。

中華建築經理公司陳宗靈總經理分析，危老重建四大要素為土地、技術、管理與資金。地主出土地，能達到100%同意的基地規模較小，建商無利可圖而無投資意願，故現階段危老重建案多採地主自建方式。決定權雖在地主，但地主需要具備「準」建設公司能力的建築經理公司協助，提供建議給地主參考，透過地主會議充分討論了解，並協助地主整合達成100%共識，執行過程全部公開透明，重建效益全部歸地主共享，危老自建是對地主最有利的方式。

過去政府在921大地震、民國91年3月31日台北地區、民國105年2月6日台南地區、106年2月6日花蓮地區不定期發生災情慘重的地震，有傷亡才重建，已是過去消極式的作法。因此在內政部在民國106年5月10日頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，以積極性、預防性的政策來協助危險建物重建。

而危老重建自建個案較多情形下，具協助地主自建經驗的建築經公司站出來協助，期望在未來時程獎勵期限屆滿前，加速協助政府落實危老建物重建的政策。